Záhadné útoky v Kalifornii. Místní se bojí nečekaně agresivního útočníka

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 3 hodinami
Jindy klidnou čtvrť Lucas Valley ve městě San Rafael ve Spojených státech v posledních týdnech ovládl strach a nervozita. Desítky lidí hlásily podivné a nečekané útoky - útočník se objevil znenadání a mizel stejně rychle, jako přišel. Obyvatelé mluví o strachu i bizarní situaci, která by před pár týdny nikoho nenapadla.
Neobvyklá série útoků děsí obyvatele města San Rafael. Na vině je veverka. Ilustrační foto.
Neobvyklá série útoků děsí obyvatele města San Rafael. Na vině je veverka. Ilustrační foto. | Foto: pickpik.com/

Lidé v Lucas Valley zažívají něco, co připomíná scény z komedie i hororu zároveň. Během několika dní bylo podle místních médií napadeno nejméně pět lidí - vždy malým, ale neuvěřitelně agresivním tvorem. Útočník se objevoval znenadání, vrhal se lidem na nohy a ruce a mizel dřív, než stihli cokoli udělat.

Nečekané útoky ze zálohy

Jednou z prvních obětí byla Joan Heblacková. "Najednou se na mě vrhla, kousla mě do nohy a držela se mě. Byla jsem v šoku," popsala svůj zážitek místní televizi.

Video: youtube.com/@ABC7

Podobnou zkušenost má i Isabel Campoyová, kterou útočník napadl na procházce. Obě ženy skončily se zraněními na pohotovosti.

Záhadným útočníkem je obyčejná, malá veverka. To, co by se mohlo zdát směšné, přerostlo v nečekaně velký problém.

Po městě visí letáky, které varují - s touhle opravdu zlou veverkou není žádná legrace; napadla už několik lidí a rozhodně se nebojí.

Nekrmit!

Podle Alison Hermance z místního záchranné centra WildCare veverku nejspíš odchovali lidé. "Nenaučila se bát lidí, a to už nejde vrátit zpět."

Odborníci varují, že si teď veverka svým agresivním chováním jídlo vynucuje, a proto by lidé neměli divoká a přirozeně plachá zvířata krmit, byť jsou seberoztomilejší.

Pro San Rafael to je bizarní epizoda, která se stala hitem sociálních sítí. Fotky a videa údajné "šílené veverky" sdílely stovky uživatelů a lidé si z ní dělali maskota i strašáka.

Pro místní to však nebyla jen legrace - několik lidí skončilo se šrámy a šokem z nečekaného útoku. Dobrou zprávou však je, že v poslední dnech veverku nikdo neviděl.

Zdroj: Apnews.comAbc7.com

VIDEO: Veverka stalkerka! Žena natočila souboj s hlodavcem, který ji uvěznil v kanceláři (17. 2. 2022)

Veverka stalkerka! Žena natočila souboj s hlodavcem, který ji uvěznil v kanceláři. | Video: Reuters
 
