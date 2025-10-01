Záhadné útoky v Kalifornii. Místní se bojí nečekaně agresivního útočníka

Lidé v Lucas Valley zažívají něco, co připomíná scény z komedie i hororu zároveň. Během několika dní bylo podle místních médií napadeno nejméně pět lidí - vždy malým, ale neuvěřitelně agresivním tvorem. Útočník se objevoval znenadání, vrhal se lidem na nohy a ruce a mizel dřív, než stihli cokoli udělat.
Nečekané útoky ze zálohy
Jednou z prvních obětí byla Joan Heblacková. "Najednou se na mě vrhla, kousla mě do nohy a držela se mě. Byla jsem v šoku," popsala svůj zážitek místní televizi.
Podobnou zkušenost má i Isabel Campoyová, kterou útočník napadl na procházce. Obě ženy skončily se zraněními na pohotovosti.
Záhadným útočníkem je obyčejná, malá veverka. To, co by se mohlo zdát směšné, přerostlo v nečekaně velký problém.
Po městě visí letáky, které varují - s touhle opravdu zlou veverkou není žádná legrace; napadla už několik lidí a rozhodně se nebojí.
Nekrmit!
Podle Alison Hermance z místního záchranné centra WildCare veverku nejspíš odchovali lidé. "Nenaučila se bát lidí, a to už nejde vrátit zpět."
Odborníci varují, že si teď veverka svým agresivním chováním jídlo vynucuje, a proto by lidé neměli divoká a přirozeně plachá zvířata krmit, byť jsou seberoztomilejší.
Pro San Rafael to je bizarní epizoda, která se stala hitem sociálních sítí. Fotky a videa údajné "šílené veverky" sdílely stovky uživatelů a lidé si z ní dělali maskota i strašáka.
Pro místní to však nebyla jen legrace - několik lidí skončilo se šrámy a šokem z nečekaného útoku. Dobrou zprávou však je, že v poslední dnech veverku nikdo neviděl.
Zdroj: Apnews.com, Abc7.com.