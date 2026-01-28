Přeskočit na obsah
Konec Yettiho. Genetička a slavný horolezec rozkryli největší omyl historie

Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček,Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Téměř dvě století nás legenda o sněžném muži nutila vzhlížet k vrcholům Himálaje s posvátnou hrůzou. Pátrali po něm nacisté, vědci i Reinhold Messner, zatímco indická armáda ještě nedávno hlásila nález obřích stop. Jenže pak promluvila analýza DNA a ukázala pravdu, která je fascinující i trochu komická. Yetti existuje, ale ne jako primát.

Armáda na stopě: Twitter zachvátila yettimánie

Umělecké ztvárnění Yettiho, legendárního tvora z Himálaje, od ilustrátora Philippa Semerie z roku 2009.
Umělecké ztvárnění Yettiho, legendárního tvora z Himálaje, od ilustrátora Philippa Semerie z roku 2009.

V dubnu 2019 indická armáda na Twitteru odpálila bombu: „Našli jsme stopy Yettiho!“ Fotky otisků o rozměrech 81x38 cm u hory Makalu obletěly svět rychleji než lavina. Je to konečně on? Ten vysoký, chlupatý soused, o kterém si Nepálci vyprávějí od roku 1832? Věda má bohužel pro milovníky záhad studenou sprchu. Genetička Charlotte Lindqvistová z univerzity v Buffalu v roce 2017 prozkoumala devět „zaručených“ vzorků Yettiho. Výsledek? Jeden pes a osm medvědů.

