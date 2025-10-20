Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí

Nejdřív musíme porozumět tomu, co se na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století děje. Nový svět je pro evropské mocnosti lákavý, ale taky vzdálený. Střetávají se zájmy a plány Anglie a Španělska.
V roce 1590 už uplynuly tři roky od chvíle, kdy John White - koloniální guvernér - naposledy viděl svou dceru Eleanor, zetě a malou vnučku Virginii, první anglické dítě narozené na americkém kontinentu. Doufal ve shledání, místo toho ho uvítala opuštěná osada a domy rozebrané. Nenašel ale žádné známky boje ani spěšného útěku. Zůstalo jen jedno slovo - CROATOAN - vyryté do palisády. Sto patnáct mužů, žen a dětí jako by se rozplynulo.
Tak začalo nejstarší americké mystérium - přes 430 let. Co se kolonistům přihodilo?