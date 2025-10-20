Magazín

Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí

Dan Poláček Nikola Bernard Ondřej Bílek Dan Poláček, Nikola Bernard, Ondřej Bílek
před 1 hodinou
Píše se srpen 1590 a Angličan John White znovu vstupuje na ostrov Roanoke u pobřeží dnešní Severní Karolíny. Nečeká na něj vřelé přivítání, ale mrazivé ticho. Osadníci jsou pryč, 115 mužů, žen a dětí. Včetně jeho vnučky Virginie - prvního anglického dítěte narozeného v Americe. Druhý pokus o trvalé osídlení Nového světa selhal. Záhada Ztracené kolonie Roanoke se stala americkou legendou.
Guvernér John White nachází v srpnu 1590 v opuštěné kolonii Roanoke na kůlu palisády vyrytý nápis „CROATOAN“, jedinou stopu po osadnících.
Guvernér John White nachází v srpnu 1590 v opuštěné kolonii Roanoke na kůlu palisády vyrytý nápis „CROATOAN", jedinou stopu po osadnících.

Když naděje zmizela v mlze historie

Nejdřív musíme porozumět tomu, co se na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století děje. Nový svět je pro evropské mocnosti lákavý, ale taky vzdálený. Střetávají se zájmy a plány Anglie a Španělska.

V roce 1590 už uplynuly tři roky od chvíle, kdy John White - koloniální guvernér - naposledy viděl svou dceru Eleanor, zetě a malou vnučku Virginii, první anglické dítě narozené na americkém kontinentu. Doufal ve shledání, místo toho ho uvítala opuštěná osada a domy rozebrané. Nenašel ale žádné známky boje ani spěšného útěku. Zůstalo jen jedno slovo - CROATOAN - vyryté do palisády. Sto patnáct mužů, žen a dětí jako by se rozplynulo.

Tak začalo nejstarší americké mystérium - přes 430 let. Co se kolonistům přihodilo?

Další zprávy