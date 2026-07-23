Záhada na okraji Sluneční soustavy. Pluto i Titan skrývají stejný neznámý otisk

Dva naprosto odlišné světy spojuje nečekaná záhada. Vědci na trpasličí planetě Pluto i na největším měsíci Saturnu Titanu našli stejnou dosud neznámou chemickou látku. Přestože oba světy dělí miliardy kilometrů a jsou úplně jiné, vykazují identický chemický podpis.
Titan a Pluto vypadají jako úplné protiklady. Titan je geologicky aktivní měsíc s hustou atmosférou, jezery kapalného metanu a obrovskými dunami z organických částic. Pluto je naopak ledový svět na okraji Sluneční soustavy s extrémně řídkou atmosférou a zmrzlým povrchem.
Přesto na povrchu obou zachytil Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) naprosto stejnou chemickou stopu. Při analýze infračerveného záření JWST zachytil u Pluta i Titanu stejný absorpční signál - jakýsi chemický „otisk prstu“, který zatím neodpovídá žádnému známému laboratorně změřenému spektru. Podle vědců nejspíš pochází z povrchu obou těles.
„Je to opravdu záhadné. Nemůžeme říct, co to je,“ přiznal jeden z výzkumníků Bruno Bézard z Pařížské observatoře. Vědci nejprve zvažovali, zda nejde o chybu přístrojů. Signál ale nezávisle potvrdily hned dva různé vědecké přístroje na palubě JWST, takže technickou závadu prakticky vyloučili.
Co by to mohlo být?
Badatelé prošli databáze známých molekul i laboratorních měření, ale nenašli žádnou shodu. „Objevili jsme neidentifikovaný absorpční útvar ve spektrech Titanu a Pluta pořízených teleskopem JWST,“ uvedli autoři studie, kterou přijal k publikaci odborný časopis Astronomy & Astrophysics.
Podle vědců by mohlo jít o některou ze složitějších organických molekul ze skupiny allenů. Ve hře jsou také benzen, keten nebo acetylen v kombinaci s dalšími látkami. Jistotu ale zatím nemají.
„Máme spektra jen těch nejjednodušších sloučenin. Je možné, že právě v této chemické rodině existuje jedna nebo několik látek, které dohromady vytvářejí pozorovaný signál,“ vysvětlil Bézard.
Mimozemský život? Spíš ne
Přestože objev zní senzačně, podle vědců nejde o důkaz života mimo Zemi. „Neexistují žádné důkazy, že by šlo o biosignaturu,“ zdůraznil Bézard. Podle něj jde spíše o produkt takzvané prebiotické chemie - tedy chemických procesů, které mohou vytvářet složité organické látky ještě před vznikem života.
Titan i Pluto totiž mají atmosféru bohatou na dusík a metan. Ultrafialové záření Slunce tyto plyny rozkládá na reaktivní částice, které se následně spojují do složitějších organických molekul. Ty pak mohou doslova „sněžit“ zpět na povrch.
Odpověď možná přinese až mise Dragonfly
Vědci nyní analyzují další data z Webbova teleskopu, která by měla ukázat, kde se záhadná látka na Titanu nachází nejčastěji.
Definitivní odpověď ale možná přinese až mise Dragonfly. Robotický dron NASA má odstartovat v roce 2028 a na Titan dorazit v polovině 30. let. Přístroje na jeho palubě budou schopné přímo analyzovat chemické složení povrchu a pomoci odhalit identitu záhadné látky.
„Je vždy vzrušující objevit něco, co jsme dosud nikdy neviděli. To je na naší práci to nejkrásnější,“ uzavřel Bruno Bézard.
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