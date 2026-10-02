Žádné vikýře, žádná střešní okna. Tradiční valašský dům si architekti otevřeli do hor

Malá okna, sedlová střecha a výrazný přesah. Na první pohled tradiční valašský srub. Uvnitř ale čeká něco úplně jiného: velkoformátové sklo, terasa a výhled, který mizí přes několik údolí Javorníků. Dům ukazuje, jak může současná architektura navázat na místní tradici, aniž by ji kopírovala.
Dům navrhlo brněnské studio SENAA, za nímž stojí architekti Jan Sedláček a Václav Navrátil. Při návrhu se drželi toho, co je pro zdejší stavby typické, zároveň ale nechtěli vytvořit jejich kopii. „Návrh uplatňuje tradiční tvarosloví, jako jsou malá kastlová okna, výrazný přesah a sklon střechy, vyhýbá se vikýřům a střešním oknům,“ popisují architekti.
Právě rozdíl mezi oběma stranami domu je na něm nejzajímavější. Z východu působí klidně a uzavřeně, jako by se chtěl před horským počasím schovat. Na západě se naopak otevře. Velká okna míří přes terasu k hřebenům Javorníků a výhled pokračuje přes několik údolí.
Dům, který využívá svah
Stavba nesedí na kopci jako cizí objekt. Architekti ji posadili přímo do jeho svahu. K domu se přichází z východu, odkud je vstup chráněný před větrem a deštěm. Za dveřmi se prostor rychle otevře do hlavní obytné místnosti.
Je to právě obývací prostor, který určuje atmosféru celého domu. Kuchyň, jídelní kout i místo k odpočinku spojuje jeden otevřený prostor a na jeho konci čeká krajina za sklem. Když se otevře velký posuvný portál, terasa a interiér se propojí. Nahoře je dům klidnější. Ložnice se šatnou má vlastní balkon a výhled do okolní přírody, vedle ní je ještě druhý pokoj a koupelna.
Postavili ho za jediný den
Přestože dům na první pohled odkazuje k tradičnímu stavění, vznikal velmi současným způsobem. Nadzemní část je dřevostavba. Jednotlivé panely vyrobili předem v údolí a na místě je pak během jediného dne smontovali. Dřevo zůstává viditelné i uvnitř. Doplňuje ho beton a jednoduchý nábytek z masivního dřeva. Pod zemí je ukryté zázemí domu – sauna, wellness, technická místnost a sklady.
INTERIÉR ROKU
Projekt Chata na Kohútce se zúčastnil jedenáctého ročníku. Interiér roku každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty a designéry.
Interiér roku nyní otevřel už dvanáctý ročník a Aktualne.cz je mediálním partnerem. Čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři se mohou hlásit do konce února 2027.
Ani suterén ale není jen tmavá místnost pod domem. Svah umožnil, aby se k wellness dostalo denní světlo. Část prostoru se totiž ocitá přímo pod terasou. Architekti ze SENAA chtěli, aby dům nebyl jen další novostavbou položenou do horské krajiny. Důležitá pro ně byla také zkušenost s místem. „Jelikož pocházíme z Hané a Slovácka, jsou nám blízké tradiční principy a selský rozum,“ říkají.
Slunce místo klimatizace
Na horách se během roku střídají velmi odlišné podmínky. Dům proto počítá nejen s výhledem, ale také se sluncem. V zimě může nízké slunce proniknout velkými okny dovnitř a přirozeně interiér prohřát. V létě naopak hluboký přesah střechy stíní a brání tomu, aby se místnosti příliš rozpálily.
Dům tak nepotřebuje klimatizaci. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo s podlahovým topením a stavba splňuje nízkoenergetický standard. Není to tedy dům, který by se snažil okolní hory přemoci. Spíš je nechává pracovat pro sebe – ve výhledu, světle i v samotném způsobu, jakým je dům posazený do svahu. Z jedné strany zůstává věrný obrazu valašského domu. Z druhé se úplně otevře tomu, co je na místě nejcennější: krajině.
Zdroj: Interiér roku
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