Helena Dahlová s rodinou strávila téměř dvě desetiletí postupnou rekonstrukcí starého domu na švédském venkově. Bez velkého rozpočtu a vlastníma rukama proměnili zchátralou a opuštěnou nemovitost v útulný a funkční domov, kde materiály i nábytek vyprávějí příběh minulosti i současnosti.
Helena žije se svým partnerem Robertem, dvěma dětmi a několika zvířaty ve starém domě hned u zapomenuté venkovské trati obklopeném lesy, poli a řekou. Když před lety stavení z roku 1920 kupovali, bylo ve velmi špatném stavu.
„Okna, dveře, komín i obložení – všechno bylo na odpis,“ vzpomíná Helena, jak původně drážní domek vypadal. Přesto v ruině viděli potenciál, který netkvěl v moderních parametrech, ale v charakteru stavby a jejím zasazení do krajiny. „Chtěli jsme dům vrátit do původního stavu a očistit ho od necitlivých modernizací z pozdějších let.“
Rekonstrukce jako dlouhodobý proces
Proces rekonstrukce probíhal postupně a byl úzce propojený s každodenním životem rodiny. Helena vysvětluje, že zásadní roli sehrála skutečnost, že její partner je tesař: „Jelikož je můj partner tesař, dělal všechno sám.“
Všechny práce probíhaly svépomocí, a to i přesto, že rekonstrukce byla velmi náročná – kombinace péče o malé děti a extrémního počasí někdy znamenala opravdu těžké chvíle. „Bylo to skutečně velmi náročné, jako byste se snažili uklízet uprostřed hurikánu,“ vzpomíná Helena. Dům se tak nestal jednorázovým projektem s jasným termínem, ale spíše otevřeným procesem, který se postupně vyvíjel a přizpůsoboval potřebám rodiny a okolnímu prostředí.
Majitelé se snažili udržet původní charakter domu, aniž by ustupovali moderním kompromisům. „V tomto ohledu téměř nikdy neděláme kompromisy. Pro nás má estetika přednost před funkcí,“ říká Helena.
Věci, které mají co říct
Vybavení domu je kapitolou samou o sobě. „Téměř vše jsme pořídili v aukcích, z druhé ruky nebo zdědili,“ uvádí Helena. Srdeční záležitostí je jídelní stůl po pratetě Märte. Nové kousky do domu nesmí, pokud nejsou funkčně nezbytné – týká se to v podstatě jen postelí a televize. Helena dnes svůj domov popisuje jako „měkký, hřejivý a bezpečný“.
Dlouhá doba rekonstrukce měla i svou ekonomickou výhodu. Rodina se nemusela zadlužit. „Díky tomu, že jsme postupovali pomalu, jsme se obešli bez velkých půjček,“ pochvaluje si Helena. Šetřit se podle ní nevyplatí jen na konstrukčních zásazích, které ovlivňují stabilitu.
I když údržba starého dřevěného stavení nikdy nekončí, Helena nelituje. „Dává mi to pocit bezpečí. I když je ta každodenní práce někdy stereotypní a neustále je co opravovat, dává mi náš dům i po těch letech smysl.“ Její rada pro ty, kteří o podobném dobrodružství uvažují? „Udělejte to!“
Helena vidí dům jako kontinuální proces a jeho hodnota se podle ní projeví až v každodenním životě rodiny. „Lidé se vracejí ke starým domům a věcem, protože se v nich cítíte jako doma, bezpečně a útulně,“ dodává. Pro Heleninu rodinu je dům nejen stabilním zázemím, ale i zdrojem inspirace a propojení s historií místa. Její doporučení těm, kdo se chtějí vydat podobnou cestou, je jednoduché: „Udělejte to!“
Zdroj: autorský článek
Prezident podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot
Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů.
Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
První téma pondělního podcastu Politická šikana se nabízelo samo vzhledem k tomu, jaké výtržnosti se odehrály na stadionu Slavie v Praze. Navíc jeden ze spoluautorů podcastu Vratislav Dostál byl na utkání se svým dvanáctiletým synem a sledoval výbuch emocí a agrese z nevelké vzdálenosti. A agrese se dá čekat také na protestech proti návštěvě sudetských Němců v Brně. Také o tom se v podcastu mluví.
Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu
Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen. Federálnímu soudu ve Washingtonu to v pondělí řekl jeho obhájce. Odmítl i další body obvinění, píše agentura Reuters.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Nešlo o plánovanou akci, tvrdí Tribuna Sever. Vyjádřila se k Polákům i útoku na hráče
Dva dny čekali fanoušci Slavie, než se k situaci, která ukončila sobotní pražské fotbalové derby, vyjádřilo tvrdé jádro sešívaných, tedy Tribuna Sever. V pondělním prohlášení popřela, že by útok na sparťanské hráče a fanoušky byl organizovanou akcí.