Žádná výmluva, ale boj o holý život. Policista při kontrole nevěřil vlastním očím

Měla to být rutinní kontrola. Policista v australském Queenslandu zastavil řidiče, který překročil povolenou rychlost. 27letý muž v dodávce nervózně gestikuloval něco o tom, že ho napadl přímo při jízdě jedovatý had. Policista po prohlédnutí korby zjistil, že tentokrát o lacinou výmluvu nejde.

Incident se přihodil v polovině června, policie záběry z kontroly uvolnila až tento týden. Řidič dodávky strážcům zákona řekl, že smrtelně jedovatá pakobra na něj zaútočila přímo za jízdy. Ubránil se nožem, pak zastavil a mrtvého hada hodil na korbu. Bál se, že ho had uštknul, proto prý spěchal do nejbližší nemocnice.

Přivolaní zdravotníci uštknutí vyloučili s tím, že řidič utrpěl jen šok. Těšit ho mohlo také to, že se vyhnul pokutě. Pro jeho snahu o co nejrychlejší dopravu do nemocnice totiž policisté měli pochopení, jed pakobry dokáže zabít člověka do 15 minut.