Nečeká, až přírodu zachrání někdo jiný. Když se pod vlastní vahou bortí ptačí hnízda, opravuje je a staví nová. Když z krajiny mizí voda, obnovuje mokřady a tůně. Arborista Lubor Křížek už řadu let tráví volný čas napravováním alespoň části škod, které člověk v krajině způsobil.
Sedíme ve vesničce u Sedlčan před bývalou hájovnou. Na keřích dozrává rybíz, v záhonech se červenají jahody a mezi jezírkem a rybníkem za námi se procházejí kachny. Kolem kuňkají žáby a jakmile se přiblížíme k vodě, několik se jich s hlasitým žblunknutím schová pod hladinu. Za zahradou už není nic, jen louka a les. Právě tady prožil čtyřicetiletý arborista Lubor Křížek téměř celý život.
Na okraji pozemku stojí vysoký smrk - první strom, na který Lubor vylezl. Bylo mu osm let. „Máma vyšla z domu a málem dostala infarkt. S kamarádem jsme viseli úplně nahoře, drželi se za špičku a volali na ni, že je to skvělý,“ směje se.
O pár stovek metrů dál, v lese, vylezl poprvé i k ptačímu hnízdu. Jeho nevlastní otec pracoval jako hajný a věnoval se i ornitologii, ve volném čase kroužkoval ptáky. Třináctiletý Lubor tehdy šplhal pro mladé krahujce. „Trvalo mi asi půl hodiny hodiny, než jsem je dostal dolů, ale připadalo mi to jako věčnost,“ vzpomíná.
Tehdy také začalo to, co bychom dnes mohli nazvat vášní pro ochranu přírody. „Já jsem to nikdy ochranou přírody nenazýval. Od mala jsem to bral spíš jako přirozenost,” dodává. S nevlastním otcem trávil venku celé dny. Procházeli lesy, pozorovali ptáky a v zimě třeba seděli dlouhé hodiny u sítí na sovy. Po lesnické škole ve Vimperku už Luborova cesta vedla k arboristice, které se dnes věnuje už více než dvacet let.
„Víc hnízd jsem postavil po telefonu”
To, že ptáci potřebují lidskou pomoc, si poprvé uvědomil při kroužkování. Znovu a znovu vídal čapí hnízda, která se pod vlastní vahou sesouvala ze stromů. „Říkal jsem si: tak jim je pojďme opravovat,” vzpomíná. Začínal tam, kde mohl zachránit mláďata, především u černých čápů. Nešlo o stavbu nových hnízd, ale o zpevnění těch starých, která byla v dezolátním stavu.
Dodnes jich vlastníma rukama postavil zhruba třicet, pro černé i bílé čápy, orly mořské, ale i pro luňáky. Další pomohl navrhnout lidem po celé republice. „Víc hnízd jsem postavil po telefonu než fyzicky,“ směje se. Těch mohlo být podle jeho odhadů i k padesátce.
Lidé podle něj často nechápou, jak zásadně jsme krajinu proměnili. Na sociálních sítích se pod jeho videi někdy objevují například poznámky, že „za chvíli budeme ptákům ještě stlát postele“.
„Jenže lidé si neuvědomují, že jsme si pro sebe plošně zabrali prakticky celé území,“ podotýká Lubor. Lesy pokrývají jen asi třetinu Česka a většina z nich je hospodářských. Pěstují se v nich rovné kmeny určené pro dřevozpracující průmysl. Pro velké ptáky ale nejsou ideální, protože často nemají dostatečně silné větve, aby unesly těžká hnízda.
„Přesto si na nich ptáci stavějí hnízda, která pak často spadnou,” popisuje. Právě proto podle něj dává smysl přírodě alespoň trochu pomoci. „Když jsme to prostředí změnili my, je fér některé jeho nedostatky zase kompenzovat,“ podotýká.
Hnízdo pro bílé čápy může stát i statisíce
Technická stránka není podle Lubora při stavbě hnízda to nejtěžší - za roky práce už ví, jak velká má konstrukce být, jak ji upevnit, aby strom mohl dál přirůstat, nebo jak ji vystlat materiálem z původního hnízda. Pro černé čápy nebo orly mu často stačí kleště, drát a větve z okolního lesa.
S bílými čápy je to však složitější. Jejich hnízda stojí na střechách, komínech nebo sloupech a vyžadují ocelové konstrukce i těžkou techniku. „V lese si to udělám sám za pár drobných. Ale na střechách nebo stožárech to stojí mnohem víc, jedno hnízdo může stát i sto tisíc korun,“ přibližuje.
Stejně důležité jako samotná konstrukce je však také vypilování finálního hnízda. Nestačí na strom usadit železný rám, hnízdo je potřeba vystlat materiálem z toho původního, aby ho ptáci přijali. Mnohem důležitější než samotná technika je navíc podle Lubora znalost jednotlivých druhů.
„Musíte vědět, kdy hnízdí nebo sedí na vejcích. Když tam člověk přijde ve špatnou chvíli, může jim víc uškodit než pomoct,“ popisuje. Samotný železný rám pak může vážit i třicet kilogramů. Lubor si ho do koruny stromu vytahuje pomocí lana nebo kladky.
I když do několika desítek metrů leze téměř denně, výšek se už dávno nebojí. „A právě to je nebezpečné. Když člověk začne všechno dělat automaticky,“ myslí si. Respekt má především před samotnými ptáky. Černí čápi mohou sekat zobáky, ostříž zase útočí tak rychle, že ho člověk často ani nezahlédne.
„Přiletí ze slunce. Jen kolem hlavy ucítíte závan vzduchu,“ popisuje Lubor. Vždycky proto nosí ochranné brýle. Nejnebezpečnější jsou však podle něj puštíci. „Jednomu ornitologovi samice trefila oko a oslepl. Někteří kolegové lezou k puštíkům rovnou v lyžařských brýlích,“ vysvětluje.
Nejdůležitější je změnit vztah ke krajině
Lubor už dávno neřeší jen ptáky. Profesionálně se věnuje také obnově tůní a mokřadů - snaží se dostat vodu zpátky do vysychající krajiny. „Člověk krátkodobě neovlivní, jestli prší nebo neprší. Musíme se přizpůsobit tomu, co z nebe spadne. Ovlivnit ale můžeme to, jestli tu vodu v krajině udržíme,“ vysvětluje.
Před deseti lety vzal bagr a rozkopal rovnou odvodňovací strouhu za svým domem. Místo ní vytvořil soustavu tůní a mělkých mokřadů. Dnes tu žije sedm druhů žab, tři druhy čolků a desítky dalších živočichů. Při přívalových deštích se voda díky opatřením do sklepa spíš nedostane, ale rozlije se do krajiny.
Dnes radí a pomáhá dalším lidem, jak dosáhnout toho samého. „Nejdůležitější není vymýšlet nové technologie, ty už dávno máme. Nejdůležitější je změnit vztah ke krajině,“ uzavírá.
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