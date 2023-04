"Zachraňte Willyho!" Kosatka z akvária v Miami se po padesáti letech vrátí do oceánu

Po půlstoletí na svobodě. Kosatka, která bavila diváky při představeních v akváriu v Miami na Floridě, se dostane zpátky do volného oceánu. Majitel akvária se na neobvyklém kroku dohodl s ochránci zvířat a s filantropem, který bude náročný přesun do Tichého oceánu financovat.

Kosatka Lolita bavila návštěvníky v Miami padesát let. | Foto: Shutterstock

Kosatka, která dostala jméno Lolita, se vrátí do Pugetova zálivu poblíž Seattlu, kde nejspíš stále žije její matka. Lolitě je podle všeho 57 let, váží přes dvě tuny a trvale žije v šest metrů hluboké nádrži o velikosti 24 krát 11 metrů. Od loňského roku už nevystupuje.

"Lolita dostane tu nejlepší možnou péči a celý tým teď pracuje na tom, abychom ji dokázali v následujících 18 až 24 měsících přemístit," uvedlo akvárium.

Její přesun z Floridy na západní pobřeží USA vzdálené tisíce kilometrů bude složitá logistická operace. Velryba nejprve poletí letadlem a pak musí strávit nějaký čas v ohrazené části oceánu, kde se musí znovu naučit lovit potravu. V akváriu ji totiž ošetřovatelé krmili. Musí také zesílit, protože svaly jí ochably kvůli životu v malé nádrži.

"Vím, že Lolita se chce dostat do volného oceánu. Je mi jedno, co říkají ostatní. Žila tak dlouho proto, aby tu příležitost dostala," uvedl Jim Irsay, který přesun pomáhá financovat. Suma se podle něj vyšplhá na osmimístnou částku v dolarech, tedy na stovky milionů korun.

Kosatky se dožívají až 90 let a ochranáři tvrdí, že ve vodách u Seattlu stále žije hejno kytovců, kteří jsou s Lolitou příbuzní, možná včetně její matky. Na místě je otázka, jestli tak náročnou změnu přežije. Kostka Keiko, která si zahrála ve slavném filmu Zachaňte Willyho, byla první kosatkou dravou, kterou ochranáři vypustili zpět do volné přírody. Došlo k tomu v roce 2002, kytovec bohužel o rok později zemřel na pneumonii. Keiko bylo 27 let.

Video: Hejno kosatek zaútočilo na jachtu. Za pouhých 45 minut loď "roztrhaly" (8. 11. 2022)