Archeologové na indonéském ostrově Sulawesi narazili na zřejmě nejstarší důkaz užívání drog v lidské historii. Hluboké rýhy v zubech pravěkých lovců a sběračů ukrývaly stopy arekolinu, psychoaktivní látky z betelových ořechů. Nález starý až 25 tisíc let naznačuje, že si lidé omamnými plody nejen měnili vědomí, ale také tlumili krutou bolest zubů.
Lidé na indonéském ostrově Sulawesi možná už před 25 tisíci lety pravidelně užívali psychoaktivní ořechy. Naznačuje to analýza zubů dvou lovců a sběračů, v nichž vědci objevili neobvyklé opotřebení a stopy látky s psychoaktivními účinky. Podle vědců může jít o nejstarší známý důkaz užívání drog lidmi, uvedl list The Guardian.
Výzkumníci zkoumali kosterní pozůstatky dvou dospělých lidí nalezené na různých místech Sulawesi. Jeden z nálezů je starý zhruba 7000 let, druhý pochází z doby před 16 až 25 tisíci lety. U obou objevili hluboké, zaoblené rýhy v zubech, které podle nich vznikly opakovaným držením a pohybováním tvrdého a abrazivního předmětu v ústech. Zároveň v chrupu jedinců vědci nalezli stopy psychoaktivních látek.
Vědci se domnívají, že těmito předměty mohly být plody arekové palmy, známé jako betelové ořechy. Jejich semena obsahují psychoaktivní látku arekolin. Výzkumníci ořechy namočili do umělých slin, které brzy začaly obsahovat dostatek psychoaktivní sloučeniny arekolinu, aby to vyvolalo změněný stav vnímání. To podle odborníků podporuje teorii, že lidé ořechy v minulosti dlouhodobě cucali, než se rozšířilo jejich žvýkání spolu s hašeným vápnem, které účinky látky zesiluje.
„Našli jsme důkazy o tom, jak se mohl vyvinout tento dnes rozšířený způsob užívání drogy, který je běžný v mnoha částech Asie a Tichomoří,“ uvedl Adam Brumm z Griffithovy univerzity v Austrálii, který se na výzkumu podílel.
Ačkoli jsou v západních společnostech málo známé, jsou betelové ořechy čtvrtou nejrozšířenější psychoaktivní látkou na světě. Předčily je jen alkohol, kofein a nikotin. Semena dnes podle odhadů užívá zhruba desetina světové populace, především v Asii a oblasti Tichomoří. Semena se obvykle žvýkají společně s listy pepřovníku betelového a hašeným vápnem.
Podle vědců mohl být důvodem k jejich užívání také pokus zmírnit bolest zubů. „Ořech má opravdu hořkou chuť. Způsobuje znecitlivění úst a myslím, že právě o to jim šlo,“ řekl Brumm. Dlouhodobé užívání ořechů však mohlo zároveň vést k výraznému poškození zubů a následně bolest ještě zhoršovat.
Archeoložka Elisa Guerra-Doceová z univerzity ve španělském Valladolidu označila nález za přímý důkaz velmi staré tradice užívání psychoaktivních látek. Dosud se za nejstarší doklady užívání psychoaktivních látek považovaly především důkazy o konzumaci kvašených nápojů, jejichž tradice podle odhadů sahá zhruba 13 tisíc let do minulosti.
Video: Drogy dělaly z nacistů ve válce roboty. Hitler je bral, aby zůstal v euforii
Zdroj: The Guardian
Běloruské úřady podle zprávy pro OSN spolupracují na represích vůči opozici
Běloruské státní instituce od roku 2020 spolupracují na všech stupních justičního systému při umlčování kritiků autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, součástí represí jsou zatýkání, věznění a sledování. V připravované zprávě pro Radu OSN pro lidská práva (UNHRC) to tvrdí nezávislí experti, napsala dnes agentura Reuters.
AfD vede o parník ve volebních průzkumech, výrazně utíká i vládní CDU
Alternativa pro Německo (AfD) poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30 procent. Před konzervativní unií CDU/CSU kancléře Friedricha Merze, která je druhá, má podle agentury GMS náskok deset procentních bodů. Další dva průzkumy, které vyšly v úterý, připisují AfD 29 procent a uvádějí ji rovněž na prvním místě.
„Vždy podle zásad trestního řízení.“ Bradáčová vyslala Babišovu ministrovi jasný vzkaz
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tak na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou.
Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně
Policie v úterý potvrdila, že od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad. O nálezu mrtvého dítěte v Rovensku pod Troskami v pondělí informovala některá média. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají, uvedla na síti X regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová.
Santiniho katedrálu naplní hudba Beaty Hlavenkové, zněla i ve filmu Zátopek a Dukla61
V pátek 2. října od 19:30 se v sedlecké katedrále odehraje koncert pianistky, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové. Večer nabídne hudbu z alba Theodoros i zhudebněné básně a propojí současnou tvorbu s výjimečnou architekturou Santiniho katedrály. Hlavenková získala několik hudebních ocenění Anděl a její hudba zazněla také ve filmech Zátopek, Král Šumavy či Dukla61.