Koláč tady váží tři sta gramů, žebra tři dny marinují a pak hodiny opékají nad ohněm. Bistro U Ohně stojí v Blansku přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží, a ačkoliv se nápad vařit nad ohněm zdá někomu bláznivý, vyprodáno tady mají každý den.
„Chci, aby si lidi na ulici říkali: ‚To je ten, co dělá ty dobré koláče,‘ a ne: ‚Ježiš, tam mají smažené polotovary za dvacku,‘“ směje se majitel, kuchař i děvče pro všechno v jedné osobě.
Z lesa až k nádraží
Jindřich byl původně voják z povolání a armáda ho naučila rozhodovat se napřímo a jít do věcí, do kterých by se jiní nepustili.
„Otevřít si bistro v Blansku na nádraží, navíc s tímhle zaměřením, na to musíte být trochu magor. V dobrém slova smyslu, samozřejmě,“ glosuje.
Celý koncept přitom vznikl náhodou. Jindřich chodíval s přítelkyní do lesa opékat buřty, pak se přidala její kamarádka a po ní další přátelé.
Z buřtů se postupně stalo vaření na ohni a Jindřich založil instagramový účet, aby měl přehled, kolik lidí v sobotu dorazí a kolik má nakoupit.
Jenže účet byl veřejný a lidé začali příspěvky sdílet. „Začali nám psát úplně cizí lidi, jestli se můžou přidat, že to vypadá super. Tak jsem jim napsal, kdy bude příští vaření a ať klidně přijdou,“ vzpomíná.
Jindřich tehdy už pracoval v gastru, a tak od lesního ohniště vedla přímá cesta k hledání místa, kde by mohl vařit i oficiálně, pro veřejnost.
Dřevo má svá specifika
Nakonec dostal tip na budovu naproti nádraží, která patří městu. „Gastroprovoz v ní ale do té doby nebyl, což znamená, že jsem tam nemohl uvařit ani kafe,“ popisuje.
Čekalo ho kolečko po úřadech, ze kterého měl možná největší strach. „Naštěstí se ukázalo, že zbytečný, všechny úřednice, které jsem potkal, se mi snažily pomoct a poradit, za což jim patří poděkování,“ říká pokorně.
Půjčky si brát nechtěl, a tak do toho šel postupně. Zpočátku ještě chodil do své práce, ze které vše financoval, a bistro otvíral jen občas. Chtěl si totiž nejdřív ověřit, jestli o vaření nad ohněm bude v Blansku zájem.
„Když dneska pouštíte celkem slušnou práci, potřebujete mít jistotu, že ji nepouštíte kvůli nějakému utopickému nesmyslu,“ vysvětluje.
Dnes tvoří zhruba devadesát procent zákazníků stálí hosté a reklamu bistru dělají sami – v práci, mezi známými, na ulici.
Na ohni se v bistru vaří celý rok. Plotnu podle Jindřicha nastavíte a můžete od ní na tři hodiny odejít, oheň ale musíte pořád hlídat. V létě se maso propeče násobně rychleji, v zimě víc chladne.
Největší past ale číhá v obyčejném dřevě. „Když přiložíte měkkým dřevem, smrkem nebo borovicí, vzplane hrozně rychle. Řeknete si, že si dáte rychlé kafe, zapovídáte se a celou dávku masa máte spálenou,“ popisuje.
Jinak ale v ohni žádnou vědu nehledá: „Mně to přijde stejné jako opékat buřty,“ říká lakonicky.
Osmdesát kilo za necelou hodinu
Nejoblíbenějším jídlem bistra jsou barbecue vepřová žebra. Jindřich je marinuje tři dny, často je navíc zavakuuje a připraví metodou sous-vide – tedy pomalým vařením ve vodní lázni při nízké, přesně hlídané teplotě.
Maso pak zůstane jemné a samo jde od kosti. „Nakonec ho ještě hodiny dodělávám na ohni, aby nasálo kouř,“ popisuje. Posledně prodali osmdesát kilo žeber za necelou hodinu.
K žebrům vyrábí vlastní coleslaw, nakládané okurky a pečivo. To vše v kuchyni, o které mluví jako o „rádoby kuchyni“. „Vsadím se, že sedmdesát procent lidí má doma větší kuchyň než já v bistru,“ směje se.
Mezi největší hity patří i obyčejný smažený sýr. „Stydím se to říct, ale je to tak,“ přiznává Jindřich. I tady si ale dává záležet na surovinách. „Tenký plátek sýru v tuně strouhanky by mě urážel,“ říká rezolutně.
Podobně to platí o řízku. „Oběd u nás stojí i přes dvě stovky, ale dobré jídlo něco stojí. A naši hosté vědí, že za své peníze dostanou kvalitu v tak velké porci, že si často část nechávají zabalit do krabičky.“
One man show od rána do večera
Ke gastronomii přičichl už jako kluk na letních brigádách v prastrýcově hotelu v Krkonoších. „Strýc byl přísný, ale spravedlivý, a tam mě pořádně vycepoval,“ přiznává.
Dnes v bistru vaří i peče sám, s přípravou a prodejem mu pomáhají brigádnice. „Jsou na lidi milé asi víc, než bych byl já,“ přiznává.
Otevřeno má šest dní v týdnu a v neděli chystá další den. I proto z nabídky zmizely snídaně – skákat od míchaných vajíček k ohni v jednom člověku nejde. „A taky je fajn se aspoň trochu vyspat,“ dodává.
Ve všední dny bistro otevírá v jedenáct, v sobotu ve dvanáct a otevřeno má do vyprodání, obvykle do dvou až tří odpoledne.
„Na menu je každý den jedno jídlo, koláče a skořicové šneky. Pro někoho je to málo, naši hosté jsou ale spokojení,“ říká.
A proč se nechce nechat fotit? „Obálky časopisů ani vlastní pořad o vaření nejsou nic pro mě. Ke štěstí mi stačí, když se ke mně lidi u nás hlásí, že jim chutná,“ říká.
A dokud bude v Blansku hořet oheň a lidé se budou vracet, nic víc podle všeho potřebovat nebude.
Zdroj: autorský článek
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