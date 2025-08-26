Magazín

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit
Když Jan Šťastný poprvé vstoupil na zanedbaný pozemek kousíček od Berounky, pršelo a všude byl jen zablácený nepořádek. I tak věděl, že tohle místo je "ono".
Dnes tak v Srbsku stojí The Garden – gastronomická oáza uprostřed přírody, kde se potkává kvalitní kuchyně s přátelskou atmosférou a únikem od městského ruchu. Jednoduše odpočinek v nečekaném zákoutí.
Příběh The Garden však začal hlavně přátelstvím. Jan Šťastný a šéfkuchař Ondřej Fiala za sebou měli zkušenosti v gastronomii, ale i mimo ni a toužili vytvořit něco vlastního. Smysluplného. A tak je spojil jednoduchý nápad: vytvořit místo, kde se lidé dobře najedí - v přírodě, bez přetvářky, ale s důrazem na kvalitu.
"Oba máme rádi dobré jídlo a chtěli jsme kvalitu z metropole přenést mimo město, blíž přírodě. Tam, kde byste to možná nečekali, ale kam se budete chtít vracet," říká Jan.
Když Jan Šťastný poprvé vstoupil na zanedbaný pozemek kousíček od Berounky, pršelo a všude byl jen nepořádek a bláto. I tak věděl, že tohle místo je "ono". Dnes tak v Srbsku stojí The Garden – gastronomická oáza uprostřed přírody, kde se potkává kvalitní kuchyně s přátelskou atmosférou a únikem od městského ruchu. Jednoduše odpočinek v nečekaném zákoutí.

Příběh The Garden však začal hlavně přátelstvím. Jan Šťastný a šéfkuchař Ondřej Fiala za sebou měli zkušenosti v gastronomii, ale i mimo ni a toužili vytvořit něco vlastního. Smysluplného.

A tak je spojil jednoduchý nápad: vytvořit místo, kde se lidé dobře najedí - v přírodě, bez přetvářky, ale s důrazem na kvalitu.

"Oba máme rádi dobré jídlo a chtěli jsme kvalitu z metropole přenést mimo město, blíž přírodě. Tam, kde byste to možná nečekali, ale kam se budete chtít vracet," říká Jan. Když poznal Srbsko - perlu nedaleko Karlštejna, Koněpruských jeskyní nebo Svatého Jana pod Skalou - měl jasno. "Krásy Srbska a jeho okolí mě prostě dostaly," dodává s úsměvem majitel a hlavní figura bistra.

Od smetiště k bistru s jedinečnou zahradou

Pozemek, který si Jan zamiloval, byl zapomenutým smetištěm. A nadchl ho i přesto, že ho poprvé viděl možná v tom nejošklivějším počasí, jaké si dokážete představit. Díky pomoci přátel se místo během několika měsíců rapidně proměnilo. "Zasíťovali jsme ho, vysázeli všechny stromy, keře, květiny. Všechno, co tu vidíte, jsme si vytvořili sami," dodává.

Základem se nejprve stal foodtruck a bar ve stanu. Poté vznikly ikonické toalety, které svým designem připomínají kadibudky - nechybí u nich ani typické srdíčko ve dveřích. Teprve v loňské sezoně přibyly stylové kontejnery, ve kterých se dnes nachází kuchyně a zázemí. A konečně rozkvetla i zahrada. O výsadbu se postaral zahradník Petr Křeček z Nižbora, který Šťastnému pomohl vyladit přírodní harmonii i rozložení prostoru.

Fantastická čtyřka a sladká tečka

Kdo by čekal v The Garden standardní letní bufet, byl by překvapen. Jan a Ondřej zde nabízí americko-asijskou fúzi, pokrmy pro sportovce i fajnšmekry, domácí koláče i výborné briošky. Oba si přáli podávat jídlo, které vybočuje z nabídky běžných podniků u cyklostezek a sami by si na něm pochutnali. A tak vzniklo menu, které baví samotnou dvojici a naštěstí i hosty.

Největšími hity se staly slidery (malé burgery) v domácích brioškách, vepřová žebírka s grilovací omáčkou a sezamem, křupavý vietnamský bůček pečený v solné krustě - hit letošního léta - a také poke bowl - havajský salát s japonským twistem. Ten je prý ideální hlavně pro cyklisty, kteří do bistra jednoduše zahnou z přilehlé cyklostezky. "Tenhle výčet je taková naše fantastická čtyřka," směje se Jan. 

Jako sladkou tečku zvolili koláče s českým ovocem. A i když je kuchyň miniaturní, až na briošky vše dělají přímo na místě. A s precizností. "Občas nám to trochu trvá, ale hosté to chápou. Prostě nejsme restaurace se zázemím o stovce metrů. Jsme pohodová zahrada, kde si musíme vystačit s tím, co máme," směje se Jan.

Atmosféra, co se nedá koupit

The Garden ale není jen o jídle. Zásadní je atmosféra. V místě najdete sezení v různých stylech - od barových stolků až po křesílka "jako u babičky" - i třeba pohodlný altán. Zároveň vás potěší příjemný stín stromů a klid, který přeruší jen smích hostů nebo cinkání skleniček a talířů. A právě pestrost prostředí je podle Jana klíčová. "Pokaždé si sednete jinam a zažijete něco trochu jiného. Jednou jste v centru dění, podruhé schovaní v rohu jako pozorovatel. A vždycky je to zážitek," tvrdí.

Až 90 míst k sezení, často fronta až k řece, přesto vždy s úsměvem, lehkou žoviálností a pohodou. Nejsou tu kravaťáci, jsou tu "gardenáři". Komunita kolem Gardenu je silná, přátelská a loajální, a to až tak, že 60 procent hostů říká "dobrý den" a zbytek už jen "ahoj". "A to je přece nádhera. Jsem rád, že jsme tady všichni přátelé - zaměstnanci, hosté i sousedé," usmívá se.

"Gardenění" a letité zkušenosti 

Bistro i samotný Jan sice nyní sklízí ovace, ne vždy tomu ale tak bylo. "Spoustu přátel mě odrazovalo. Nevěřili tomu," přiznává Šťastný, kterého někteří dostatečně nepodpořili, ačkoliv má za sebou letité zkušenosti. Školní praxi strávil třeba na Pražském hradě, poté pracoval na Žofíně, v Austrálii i ve špičkových podnicích jako Aromi nebo Café Café. Dnes dává veškerou svou energii do místa, které ho naplňuje, a věří, že se mu podařilo vytvořit něco unikátního. "Bylo to těžké, ale stálo za to," dodává.

Ne náhodou se The Garden stalo i jazykovým obratem. Sousedi dnes volají Janovi: "Tak co, gardeníš?" Příští rok tak budou mít na zádech trička s nápisem "gardenář". Gardenit pro ně znamená zpomalit uprostřed zeleně, dát si něco dobrého a třeba se i pobavit. A i když podnikání Jana stojí téměř veškerý čas, přináší mu smysl. "Získal jsem tu spoustu přátel a jsem rád, že mohu pracovat v tak krásné přírodě. Samozřejmě mi tohle místo i něco vzalo - třeba soukromý život. Ale nelituji," přiznává.

A co plány do budoucna? Hosté se mohou těšit na další úpravy zahrady, nové pokrmy a více větších akcí - třeba s DJem. A určitě je čeká také další překvapení. "Chceme, aby každý rok zahrada rostla, ale pořád zůstala klidným koutem, kde všem chutná a je jim dobře," uzavírá Šťastný.

Ať už sem přijedete na kole, dorazíte pěšky z Karlštejna, nebo vlakem z Prahy,  více než pravděpodobné je, že vám v The Garden bude příjemně. Ale nezapomeňte si vzít hotovost.

