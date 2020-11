Zábavně a online. Děti se učí poznávat svět peněz pomocí PC her i soutěží

Nudí se vaši školáci doma? Učení je netáhne a nejraději by jen seděli u obrazovky? Seznamte je s Abecedou peněz. Interaktivní program naučí zábavnou a hravou formou malé školáky i odrostlé teenagery vše podstatné o světě peněz.

Abeceda peněz je největší program na výuku finanční gramotnosti v ČR. Dosud se podle něj učily děti ve školách, nyní je kompletně online. Nabízí soutěže a hry připravené profesionálními pedagogy, díky nimž si děti jednotlivých věkových kategorií vštípí zásady správného hospodaření. Kromě programů pro školáky má také propracovanou metodiku a pracovní listy, jež si učitelé i rodiče mohou volně stáhnout.

Předškolní děti vstupují do pohádek

Didaktické audiopohádky namluvené Jiřím Lábusem dokáží vtáhnout do světa peněz už ty nejmenší. Děti sami vstupují do příběhu, doplňují děj, a tím se nenásilně seznamují se základy hospodaření. Hádankové kartičky se zábavnými úkoly pak mohou jejich znalosti skvěle prověřit. "Děti zde pochopí, proč musí rodiče chodit do práce, jak je možné, že papírové peníze mají větší cenu než mince, a proč nemohou mít vše, co by chtěly," popisuje David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně. "Navíc předškolní děti mají nekonečné množství otázek. A my na ně máme odpovědi, pokud by rodiče nebo učitelé ve školce potřebovali berličku," dodává.

Školáci si hrají na dospělé

Sedmiletí špunti znají pojmy jako hypotéka nebo nájem, ale netuší rozdíl mezi mincemi a bankovkami. Ani vlastně neví, odkud rodiče berou peníze. I proto Abeceda peněz začíná už malé děti seznamovat se základními pojmy. Interaktivní hra "Začátky malého hospodáře" malým školákům vysvětluje, co jsou příjmy a výdaje, proč je potřeba někdy šetřit. A také jim ukáže, jak vypadají falešné bankovky. Při školních programech si pak děti zkoušejí hrát na malé podnikatele nebo objevují svět peněz prostřednictvím unikátní hry ve virtuální realitě. "Děti program tak fascinuje, že ani nevnímají, kolik nových informací po celou dobu nasávají," chválí si David Hubáček.

Teenagery baví počítačová hra

Díky napínavé počítačové hře "Tajuplná cesta" se mohou středoškoláci učit formou, která jim je blízká a která je baví. "Když chceme teenagery něco naučit, musíme jim dopředu ukázat, k čemu jim to v životě bude. A lepší způsob než počítačová hra v současné době asi není," říká David Hubáček. V rámci Tajuplné cesty se mohou dospívající i zúčastnit soutěže a vyhrát pro sebe a své kamarády mnoho zajímavých cen. "Učení pomocí hry musí bavit snad každého. Tajuplná cesta určitě velice pomohla mnoha lidem začít se orientovat v oblasti financí a možná jim bude zachraňovat krk i v pozdějším životě," chválí si Honza, gymnazista, který si Tajuplnou cestou prošel v minulém školním roce.

Výbava pro rodiče a učitele

Abeceda peněz nabízí kromě kompletních programů pro děti také propracované materiály, jež si mohou učitelé i rodiče bezplatně stáhnout na webových stránkách. "Najdou zde pracovní listy, metodické pomůcky, přehled standardů finanční gramotnosti, ale i praktické tipy, jak s dětmi mluvit o penězích," vysvětluje David Hubáček.