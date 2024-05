V tundře se zjevil muž s obřím balónem. Řekl mi, že je mistr světa, vzpomíná fotograf

Jako fotograf se dostane do míst, kam běžný smrtelník nevkročí. "Svět, který dokumentaristé rádi fotili, už v Evropě skoro zmizel," říká Pavel Svoboda, jenž své cesty směřuje převážně do odlehlých horských oblastí Asie, Jižní Ameriky a dokumentuje poslední střípky nedotčené civilizací. O svých cestách si v podcastu Za závěrkou povídal s redaktorkou Petrou Stěhulovou.

Pavel Svoboda nejraději objevuje místa, kde je focení pro tamní lidi stále ještě atrakcí a zpestřením. Pro něj je to zase svým způsobem adrenalin. "Člověk si musí umět počkat na správný okamžik. Trošku si ty lidi oťukat, třeba se u nich ubytovat, nechat se od nich na něco pozvat nebo si od nich třeba něco koupit," říká fotograf s tím, že se pak k lidem snáze dostává blíž.

Podcast v plné délce si pusťte zde:

Do některých míst se vrací a sleduje, jak se svět mění. "V Tádžikistánu jsem fotil paní v pastevecké salaši, co pekla chleba na sušeném zvířecím trusu. Opravdu krásná ukázka tradičního horského života. V tom na mě ta paní vypálí: "Klidně si mě vyfoť, ale nedávej to na Facebook." Takže i v těchto končinách lidé vědí, že my s těmi fotkami budeme něco dělat. Už si začali třeba pět až osm let zpátky hlídat to, co my s tím materiálem budeme dělat," překvapuje cestovatel.

Na svých cestách, na které často bere s sebou i svou přítelkyni, musí dobrodruh často překonávat náročné podmínky. Šílená zima byla v peruánských horách, kde se konal i indiánský svátek Pána Sněžné hvězdy.

Cestovatelé se potýkali s nepříjemně vysokou nadmořskou výškou a řídkým vzduchem, protože několikadenní poutnický festival probíhal v údolí, které se nachází ve výšce 4700 metrů nad mořem. Jeho účastníci prý ale spali jen pod plachtou nebo dekou. Pro Pavla Svobodu to byl jeden z nejsilnějších fotografických zážitků.

"Neznám moc fotografů, kteří by tam byli," říká o unikátním svátku, ve kterém se mísí staré indiánské zvyky s křesťanstvím. "Je v tom symbolika křížů, divokých indiánských masek a hudby," dodává cestovatel.

Zajímavé příběhy se ale dají najít všude - i v Evropě. V Laponsku se mu podařilo zachytit docela bizarní situaci. V tundře potkal člověka, který chodí túry s obřím nafukovacím míčem. "Řekl mi, že si tuhle činnost vymyslel a tím pádem je v ní nejlepší na světě a je mistr světa," vzpomíná Svoboda s tím, že tohle setkání překvapilo i jeho.

"Při focení na cestách je důležité si uvědomit, co a jakým způsobem chci zaznamenávat a jaký z toho bude výstup. Mým hlavním výstupem jsou cestovatelské přednášky a poté samozřejmě knihy," říká Pavel Svoboda, který se nyní chystá vydat třetí fotografický cestopis s názvem Horští tuláci.

Ze svých bohatých zkušeností s horami fotograf vybral sedm cest - Írán, divoký Pamír v Tádžikistánu, neobjevenou Kolumbii, svéráznou Gruzii, peruánské Andy, bláznivé příběhy z indického Himálaje a barevné podzimní Laponsko.

"Název Horští tuláci poukazuje na to, jak sám jako fotograf funguji. Je to možná odkaz i na tradici českých dokumentárních fotografů, protože to vlastně byli takoví tuláci, kteří často zůstávali na cestách dlouho," dodává Svoboda.