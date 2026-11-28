Kdysi jim za vyzrazení výrobního tajemství hrozila i smrt, dnes pomalu vymírají. Sklářští mistři z benátského ostrova Murano už po staletí dokážou proměnit žhavou hmotu v umělecká díla, která obdivuje celý svět. My jsme nahlédli do jedné z nejslavnějších zdejších skláren, kde se u rozpálených pecí stále odehrává fascinující podívaná. Jenže pokračovatelů tohoto řemesla ubývá.
Vedro nás udeří hned ve dveřích. Za zády necháváme podzimní počasí, před námi se otevírá rozpálená dílna. Dovnitř sice profukuje vítr, proti žáru pecí ale mnoho nezmůže. Potíme se už po pár minutách. Jak se tu pracuje uprostřed léta, si raději nepředstavujeme.
Muži si otírají tváře ručníky, dílnou zní veselá hudba a na koncích sklářských píšťal se proměňuje žhavé sklo. Uvnitř pecí teplota přesahuje tisíc stupňů, v létě prý v jejich blízkosti naměřili i padesát. Skláři se přesto usmívají.
Jsme ve sklárně Venini na ostrově Murano v Benátské laguně. Právě tady vznikají vázy, které mají ve sbírkách i věhlasná světová muzea. Jenže cesta od rozpálené pece k budoucímu majiteli není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.
Tajemství, které mělo zůstat v laguně
Právě žár pomáhá pochopit, proč se zdejší sklářský příběh odehrává na Muranu. Sklo se původně vyrábělo i přímo v Benátkách, jenže rozpálené pece představovaly pro město nebezpečí. V roce 1291 proto benátská Velká rada nařídila jejich přesun mimo městské jádro, aby snížila riziko požárů. Sklářství se tak povinně přesunulo na nedaleké Murano, kde už některé dílny fungovaly.
Soustředit skláře na jednom místě však mělo i další výhodu: jejich tajemství se snáze hlídala. Benátská republika si mistrů nesmírně cenila. Směli nosit meč a jejich dcery se mohly provdat i do šlechtických rodin, aniž by jejich potomci přišli o urozený status.
Privilegia ale měla svou cenu. Skláři nesměli své výrobní postupy vynášet za hranice republiky. Za vyzrazení tajemství jim v krajních případech hrozila i smrt. Přesto se muránské umění postupně rozšířilo do Evropy.
A bylo co střežit. Už v polovině 15. století zde Angelo Barovier zdokonalil mimořádně čisté sklo zvané cristallo, které připomínalo horský křišťál. Zdejší nádoby si objednávaly významné rodiny i papež. Později skláři zvládli také filigránu, techniku, při níž sklem procházejí jemná vlákna.
Muránské sklo přitom nemá jedinou podobu. Může být průhledné, mléčně bílé i sytě barevné. Zatímco si pod českým sklářstvím často představíme broušený křišťál, tady se kouzlo odehrává především u pece. Skláři žhavou hmotu opakovaně nahřívají, vytahují a tvarují do nejjemnějších detailů. Díky vlastnostem používané skloviny mají při správné teplotě dostatek času na vytváření i těch nejsložitějších tvarů.
S výrobky Venini se přitom nesetkáváme jen na Muranu. Provázejí nás i ve Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Pětihvězdičkový hotel, který je otevřený celoročně, stojí přímo u pláže v Lido di Jesolo a se slavnou sklárnou spolupracuje. Její skleněné objekty jsou vystavené napříč interiérem, takže si je hosté mohou prohlédnout i mimo muzejní vitríny.
Hotel je navíc sám o sobě zajímavou ukázkou moderního designu. Budovu navrhl americký architekt Richard Meier, zatímco interiéry nesou rukopis italského designéra Mattea Thuna. Světlé prostory, výrazné barvy a prvky pop-artu doplňuje rozsáhlé wellness centrum s vnitřními i venkovními bazény, saunami a výhledem na moře. Jesolo je zároveň příhodným výchozím bodem pro výlety do Benátek a na okolní ostrovy včetně Murana.
Právník, který přivedl ke sklu umělce
Paolo Venini přitom původně nebyl sklář. Byl to milánský právník, který v roce 1921 založil s benátským starožitníkem Giacomem Cappellinem firmu, z níž vyrostla dnešní značka. Jejím prvním uměleckým ředitelem se stal malíř Vittorio Zecchin.
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Právě spojení tradičního řemesla s výtvarným uměním se stalo poznávacím znamením Venini. Do sklárny postupně přicházeli architekti a designéři jako Carlo Scarpa, Gio Ponti či Alessandro Mendini. Přinášeli nápady, které pak sklářští mistři dokázali proměnit ve skutečnost.
Výsledky si prohlížíme ve vystavených kolekcích. Vedle lehkých průhledných nádob stojí výrazné barevné objekty. Zecchinova váza Veronese, jeden ze symbolů firmy, vychází z nádoby zachycené na renesančním obraze. Sochař Napoleone Martinuzzi zase dokázal proměnit zdánlivou vadu v přednost. Začal experimentovat se vzduchovými bublinami, které se staly charakteristickým znakem jeho skla pulegoso.
„Díky této technice mohou sklářští mistři získat napěněnou sklovinu plnou nepravidelných vzduchových bublin,“ vysvětluje Venini.
Další technika, incalmo, umožňuje spojit dva samostatně vyfouknuté tvary ještě za horka. Výsledkem je jediný předmět s ostře oddělenými barvami. „Jde o jednu z nejsložitějších technik zpracování,“ uvádí Venini.
Jak se fouká kapesník
U pecí dostávají složité názvy konkrétní podobu. Skláři pracují ve skupinách, v nichž má každý svoji úlohu. Výsledný tvar ale určuje mistr. U jedné z pecí pracuje Luca, od něhož se řemeslo učí i jeho syn. Sledujeme, jak mléčně bílou vrstvu skla překrývá další barva. Hotová váza tak bude uvnitř jiná než zvenčí. Nejde o žádný nátěr, barva je součástí samotného skla.
Před očima nám vzniká Fazzoletto, jedna z nejslavnějších váz Venini. Její název znamená kapesník a stačí jediný pohled, aby bylo jasné proč – zvlněný okraj připomíná splývající látku. Vázu navrhli v roce 1948 Fulvio Bianconi a Paolo Venini a jeden z exemplářů dnes uchovává i Metropolitní muzeum umění v New Yorku.
Za každým takovým kusem přitom stojí roky zkušeností. Ve sklárně pracují čtyři mistři a jeden z nich, Diego, by už mohl odejít do důchodu. Od pecí se mu však nechce.
Aby váza získala charakteristické záhyby, mistr ji znovu rozehřeje a začne tvarovat její okraje. Žhavé sklo se mu pod rukama mění v něco, co nakonec připomíná lehký, ledabyle pohozený kapesník. Celé tvarování přitom zabere jen patnáct až dvacet minut. Pak ale následují hodiny pomalého chladnutí, broušení a leštění. Ani tím ale není vyhráno. Každá váza totiž ještě musí projít kontrolou, při níž se hledají i drobné nedokonalosti.
Řemeslo, kterému hrozí zánik
Jenže zatímco kdysi Benátčané dělali všechno pro to, aby si své skláře udrželi, dnes se Murano potýká s opačným problémem. Mistrů ubývá a mladí se do náročného řemesla příliš nehrnou. Není divu. Než se člověk naučí ovládat žhavou sklovinu s takovou lehkostí jako Luca nebo Diego, čekají ho roky u rozpálených pecí.
A nejde jen o nedostatek nástupců. Zatímco v roce 1996 působilo na Muranu 266 sklářských podniků, v roce 2022 jich podle italského Institutu práce zbývalo jen 60 až 70. Další ránu zasadila výrobcům energetická krize. Když v roce 2022 prudce zdražil plyn, bez něhož se zdejší pece neobejdou, muselo podle tehdejšího vyjádření sdružení Consorzio Promovetro Murano přerušit výrobu zhruba 80 procent sklářů.
A pak jsou tu padělky. Levné napodobeniny vyráběné mimo ostrov se prodávají pod jménem Murano, často za zlomek ceny originálů. Rozpoznat pravé sklo má pomáhat ochranná značka Vetro Artistico Murano. Jenže ani samotná nálepka nemusí staletou tradici zachránit.
Když sledujeme Lucu, jak u pece předává své zkušenosti synovi, zdá se, že alespoň tady má řemeslo budoucnost. Jinde na ostrově už to tak jisté není. A zatímco před staletími se Benátčané báli, že jim skláři odnesou jejich tajemství za hranice, dnes hrozí, že je jednou nebude mít kdo předat dál.
Zdroj: autorský text
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