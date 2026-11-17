Osmnáctiletá Kaylin Fiengo poslala příteli fotky pozitivních těhotenských testů. Třiadvacetiletý Donovan Faison, který tajně žil s jinou ženou, jí odepsal jediné slovo: „Potrat!!!“ Když dívka odmítla, vylákal ji v listopadu 2022 do floridského parku a zastřelil ji v jejím autě. Vedle vozu pak policisté našli snímek z ultrazvuku. Soud mu za chladnokrevnou vraždu vyměřil trest smrti.
Florida, pátek 11. listopadu 2022. Krátce před půlnocí si policejní hlídka v parku Coastline v americkém Sanfordu všimla zaparkovaného auta se spuštěným motorem. Když policisté přišli blíž, spatřili stažené okénko u řidiče a pod ním kaluž krve. Uvnitř seděla osmnáctiletá Kaylin Fiengová s prostřelenou hlavou. Jen pár kroků od vozu ležela v trávě vystřelená nábojnice a snímek z ultrazvuku jejího tříměsíčního nenarozeného dítěte.
Vyšetřování brzy ukázalo, že nešlo o náhodné přepadení, ale o předem naplánovanou popravu. Za vraždou stál dívčin o pět let starší partner Donovan Faison, kterému se nehodilo, že s ním Kaylin čeká dítě.
Hrůzný příběh mladé dívky, bestiálně zavražděné poté, co odmítla jít na potrat, připomíná spíše mrazivý psychologický thriller. A ukazuje na hlubší celospolečenský problém: jak křehká je hranice mezi láskou a fatálním toxickým vlastnictvím.
Když mu osmnáctiletá dívka jen několik dní před smrtí poslala fotografie dvou pozitivních těhotenských testů, místo podpory se dočkala agresivní reakce. Faison ji nejprve obvinil, že si těhotenství vymyslela, a vzápětí jí poslal jednoslovnou textovou zprávu: „Potrat!!!“ Jak policie později zjistila, mladík vedl dvojí život. Bydlel s jinou ženou, která ho už tehdy podezírala z nevěry, a těhotenství milenky pro něj znamenalo hrozbu, že jeho lži prasknou.
Poslední cesta do parku
Tmavovlasá a hnědooká Kaylin už měla z předchozího vztahu ročního syna a podle blízkých byla odhodlaná přivést na svět i druhé dítě, přestože na něj měla zůstat sama. Na Faisonův nátlak, aby šla na potrat, odmítala přistoupit.
V pátek 11. listopadu 2022 večer odvezla svého ročního chlapce k jeho biologickému otci, s nímž měla korektní vztahy a u něhož měl syn strávit víkend. Muž později vyšetřovatelům vypověděl, že Kaylin při předání působila nervózně a spěchala. Kamarádce se ještě stačila svěřit, že míří do parku na schůzku s „otcem svého druhého dítěte“.
Kolem jedenácté hodiny večer ji Faison v autě střelil do hlavy. Policejní hlídka vůz objevila zhruba o dvacet minut později.
Důkazy ze smazaných zpráv
Dopadení pachatele trvalo kriminalistům téměř rok. Policisté museli zrekonstruovat komunikaci z tisíců smazaných textových zpráv a prověřit lokalizační data z mobilních telefonů. Právě v telefonu obžalovaného našli klíčový důkaz o jeho úmyslu. Poté, co Kaylin odmítla těhotenství ukončit, napsal Faison svému známému zprávu: „Přísahám na hrob svého bratra, že ji odstraním.“
U soudu prokuratura poukázala na to, že Faison jednal chladnokrevně a pod tlakem ze strachu z prozrazení nevěry. Odborníci na domácí násilí přitom dlouhodobě upozorňují, že právě těhotenství partnerky bývá jedním z nejčastějších spouštěčů brutálních útoků, protože agresor má pocit, že nad ženou ztrácí kontrolu.
„Řekl, že to udělá, a pak to udělal. Policie dopadla toho pravého,“ uvedl v závěrečné řeči zástupce floridské prokuratury pro okres Seminole Dominic Leo.
Porota uznala Donovana Faisona vinným z vraždy prvního stupně a ze zabití nenarozeného dítěte. Vzhledem k promyšlenosti a brutalitě činu doporučili porotci v poměru hlasů 11 : 1 nejvyšší možný trest. Soudkyně Donna Goernerová jejich verdikt potvrdila a poslala Faisona na smrt.
Zdroj: People, Miami Herald, Unilad
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