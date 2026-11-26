Vydatné sněžení, které ve čtvrtek dorazilo do Česka, komplikuje dopravu na nejvytíženější tuzemské dálnici. Záběry zachycují situaci na D1 u sjezdu 112 na Jihlavu ve směru na Brno.
Česko zasáhlo vydatné sněžení, které místy přinese až dvacet centimetrů sněhu. Podle meteorologů vydrží mrazy i v příštím týdnu, kdy mohou zamrznout první rybníky. Výhled na celou zimu ale naznačuje obrat – místo dlouhých mrazů čeká nížiny spíše teplotní nadprůměr a déšť.
Zima ještě ani nezačala a atmosféra už přichystala meteorologům překvapení. Polární vír, který ovlivňuje proudění studeného vzduchu kolem Arktidy, se narušil nezvykle brzy.
„K narušení došlo víceméně ještě před začátkem zimy, což je mimořádné,“ upozorňuje meteorolog Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Podobná situace může v dalších týdnech zvýšit pravděpodobnost vpádů arktického vzduchu do Evropy.
Samotné narušení polárního víru přitom nemá na počasí okamžitý vliv. Jeho případné důsledky se obvykle projeví až s odstupem několika týdnů. Současná sněhová kalamita s ním podle Adamovského přímo nesouvisí. Tu způsobila tlaková níže postupující od jihozápadu z oblasti Alp.
Podobné situace přinášejí do střední Evropy plošnější sněžení poměrně pravidelně. Neobvyklé je spíše to, že tak výrazná epizoda přichází ještě před začátkem meteorologické zimy.
Příští týden možná zamrznou rybníky
Kdo si chce užít první skutečně zimní dny, nebude podle meteorologa čekat dlouho. Sněžení postupně ustane, výraznější oteplení se ale v nejbližších dnech neočekává. Počasí začne ovlivňovat inverze, která přinese velké rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Někde se lidé dočkají slunečných dnů, jinde bude přetrvávat nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Odpolední teploty se na některých místech nedostanou ani nad nulu.
„Pokud se v noci vyjasní, budou teploty klesat až k minus deseti,“ říká Adamovský. Kromě mrazu se lidé musí připravit také na námrazu na stromech a dalších nadzemních objektech.
Meteorolog nevylučuje ani další epizody mrznoucího mrholení a tvorby ledovky. Chladné počasí potěší bruslaře. Pokud mrazy vydrží, některé rybníky během příštího týdne zamrznou.
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Co bude dál
Narušení polárního víru znamená, že se do Evropy zřejmě dostane velmi studený vzduch od východu až severovýchodu. Takové situace ale mají jeden háček. „Kontinentální vzduch je ale suchý, takže sněžení nepřináší,“ vysvětluje Adamovský.
Ani výrazné oslabení polárního víru automaticky neznamená, že Česko čekají zasněžené týdny. Rozhodující bude to, jak se uspořádá proudění nad evropským kontinentem a zda se studený vzduch skutečně dostane až do střední Evropy. Zatím meteorologové nevidí výraznější signály, že by takový vpád měl přijít během následujících deseti dnů.
Zatímco v nížinách se lidé potýkají s novou sněhovou pokrývkou, na českých horách přírodního sněhu stále neleží tolik, kolik by odpovídalo dlouhodobým poměrům. Ani současná nadílka proto zatím neznamená, že mají lyžařské areály vyhráno. Na hřebenech Krkonoš se podle Adamovského pohybuje výška sněhu většinou mezi 30 a 50 centimetry. Na ostatních horách je situace výrazně horší.
Podmínky pro technické zasněžování ale budou v následujících dnech příznivé. Výrazné oteplení se neočekává a nemá ani pršet, což by přírodní sněhovou pokrývku výrazně ohrozilo. Provozovatelé areálů tak mohou využít chladné počasí k přípravě sjezdovek.
Sněhu může napadnout hodně
Letošní zima bude s největší pravděpodobností teplotně nadprůměrná. Současně se objevují signály, že by mohla být i docela srážkově bohatá. To ale neznamená, že bude automaticky sněžit,“ říká Adamovský. V nižších polohách tak může místo sněhu padat déšť a ani na horách nemusí každá srážková epizoda přinést novou sněhovou nadílku.
Znamená to, že na zimy s dlouhotrvajícím mrazem a sněhem v nížinách můžeme zapomenout? Úplně ne. Podle Adamovského se i v dalších desetiletích objeví chladné zimy, jejich pravděpodobnost však bude kvůli klimatické změně postupně klesat. Trend je patrný už při pohledu na posledních deset až patnáct let.
Krátké vpády velmi studeného vzduchu mohou přijít téměř každou zimu. Stále vzácnější ale budou období, kdy mrazy vydrží tak dlouho, že se celá zima zařadí mezi teplotně podprůměrné. „I v prostředí klimatické změny přijdou v budoucnosti chladné zimy, jen jich bude čím dál méně,“ upozorňuje meteorolog.
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