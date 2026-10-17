Sedmnáct hodin v letadle může být únavných samo o sobě. Cestující na lince z Austrálie do Itálie ale během letu začali upozorňovat na svědivé štípance. Po přistání dopravce odstavil celý Boeing 787 a zrušil další spoj. Příčinou byl drobný parazit, který se dokáže ukrýt v zavazadlech i čalounění. Odborníci vysvětlují, proč se mu daří i na cestách a jak snížit riziko, že si ho přivezete domů.
Cestující na sedmnáctihodinovém letu australské společnosti Qantas z Perthu do Říma začali během cesty upozorňovat palubní personál na nepříjemné štípance. V ekonomické třídě totiž objevili štěnice. Nenápadný hmyz nakonec způsobil mnohem větší komplikace než jen svědivou vyrážku. Aerolinky musely po přistání Boeing 787 Dreamliner odstavit a zrušit jeho plánovaný zpáteční let.
Incident se odehrál 9. října. Štěnice se podle informací deníku The Guardian objevily v přední části ekonomické třídy. Australská média uvedla, že členové posádky rozdávali poštípaným cestujícím antihistaminika. Jejich zásoby však během letu došly.
„Upřímně se omlouváme cestujícím za zrušení sobotního letu z Říma do Perthu. Našim technikům a pracovníkům údržby to umožnilo provést důkladné vyčištění letadla poté, co jsme zjistili problém u několika sedadel v ekonomické třídě,“ uvedl mluvčí společnosti Qantas.
Zrušení spoje z 10. října následně zkomplikovalo cestu dalším pasažérům. Dopravce jim zajistil ubytování a přerezervoval letenky na alternativní spoje s odletem nejpozději do 48 hodin od původního termínu. Qantas zároveň zdůraznil, že kabiny pravidelně čistí a každých 50 dní preventivně dezinfikuje.
Nechtěný suvenýr
Jak se ale vůbec mohou štěnice dostat do letadla? Podle parazitoložky Michelle Powerové z australské Macquarie University se s největší pravděpodobností ukryly v zavazadlech nebo oblečení některého z cestujících.
„Štěnice s cestováním, bohužel, úzce souvisí. Lidé se mohou ubytovat v hotelu, kde se vyskytují. Protože mají rády tmavá místa a přitahuje je pach lidského oblečení, dostanou se jim následně do zavazadel,“ vysvětlila odbornice deníku The Guardian. Jakmile se hmyz ocitne na palubě, může zalézt do čalounění a dalších úzkých prostor.
Odborník na štěnice Stephen Doggett, který se jejich výzkumu věnuje 25 let, upozornil australskou stanici ABC News, že výskyt těchto parazitů v letadlech sice není příliš častý, ale rozhodně nejde o ojedinělý jev. Domnívá se, že v konkrétním boeingu mohly štěnice přežívat delší dobu, aniž si jich kdokoliv všiml.
Jejich likvidace navíc představuje technický problém. „Zbavit se jich je opravdu obtížné, protože mají vysokou odolnost vůči insekticidům. Patří k nejodolnějším druhům hmyzu na planetě,“ uvedl Doggett. V letadlech navíc odborníci nemohou použít libovolné chemické prostředky, protože některé mohou poškodit konstrukci stroje.
Dobrou zprávou je, že štěnice podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nepřenášejí na člověka žádná známá infekční onemocnění. Jejich kousnutí ale může vyvolat svědění, zarudnutí a otok. Zatímco někteří lidé nemají téměř žádné příznaky, jiným se tvoří výrazné svědivé pupeny. Vzácně se objevují také závažnější alergické reakce.
Cestující si tak mohou nechtěné pasažéry přivézt i domů. CDC proto doporučuje při cestování kontrolovat například švy matrací a další úkryty hmyzu. Štěnice se totiž snadno schovají mezi oblečení, do záhybů zavazadel nebo čalounění.
Pokud člověk objeví štěnice přímo na palubě, měl by podle Doggetta zkontrolovat okolí sedadla a případný nález vyfotografovat. Fotografie mohou posloužit také při následné reklamaci nebo právním sporu.
Podobnou zkušenost popsala už v roce 2025 americká rodina, která cestovala přes Atlantik s nizozemskými aerolinkami KLM. Čtyři členové rodiny tvrdili, že je štěnice opakovaně v business třídě pokousaly a výrazně jim znepříjemnily dovolenou.
Rodina následně požadovala od společností KLM a Delta Air Lines odškodnění 200 tisíc dolarů. Podle novějších informací deníku The Independent se KLM v srpnu 2026 dohodla na vyrovnání ve výši 35 tisíc dolarů, v přepočtu více než 700 tisíc českých korun.
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