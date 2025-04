Za Milencem nebo Starostou. Probuďte svou fantazii v Adršpachu

Adršpašsko-teplické skály okouzlují nejen nádhernou přírodou a dechberoucími výhledy, ale i mohutnými skalními masivy. Díky jejich bizarním tvarům jim lidská fantazie přiřadila jména, která se snadno vryjí do paměti. Narazíte tady tak na Milence, Starostu a Starostovou nebo třeba Dvojčata v peřince.

Hned před hlavním vstupem do největšího skalního města ve střední Evropě vás uvítá skupina Trpasličích skal neboli Světnice trpasličí. Jen o pár desítek metrů dál se pak až k nebi vypínají stovky urostlých skalních gigantů. Na první pohled zaujme mohutné souskalí Milenci, které se pne do výšky 81,4 metrů. Právem si tak vysloužilo status nejvyššího útvaru Adršpašských skal.

Dechberoucí pohled se vám naskytne z nedaleké Vyhlídky. Na známé masivy Starostovou, Starostu a Štěpánskou korunu můžete pohlédnout přes deset metrů vysoké skulinové okno, které vytváří postavy Milence a Milenky.

Ke slavným dominantám skalního města patří také Homole cukru, ke které se dostanete po cestě kolem zatopeného pískovcového lomu. Tyčí se do výšky 24 metrů a stojí na své špici. Její vrchní část je totiž široká třináct metrů, zatímco ta spodní pouze tři. Mnozí turisté prý dokonce ze strachu, aby se 1988 tun vážící přírodní kolos nezřítil, přidávají k jeho úpatí podpírající klacíky.

Unikátní skalní masiv, který jako by popíral zákony gravitace, učaroval v prvních letech 20. století i spisovateli Jindřichu Kindlovi. "Jest to ohromný balvan, který v malém vodojemu, porostlý vodními rostlinami, na své špici prostě stojí, značně nahoře se šíře. Podobá se obrácené kuželce nebo též obrácenému kyji, který se zdá, pozorujeme-li jej, jako by se tu, brzy na onu stranu nakloňoval, pročež mnozí, sesutí jeho se obávajíce, bojácně kol něho přejdou: avšak ještě přejde velká část pokolení lidského, než se tento malebný velikán zřítí," píše ve své knize Spolehlivý průvodčí na cestách po Adrsbachu.

Po cestě směřující ze zámku k Ozvěně pak nemůžete minout Havraní město, jehož dominantu tvoří Tři obři a nepřehlédnutelná skalní věž Král, která jde dobře vidět prakticky z celého Adršpachu. Za svůj cíl si ji v roce 1923 vybrali i první horolezci, kteří do Adršpachu dorazili ze Saska. Místními krásami byli okouzleni natolik, že pak pokračovali zdoláním Cimbuří, Saské hlavy, Martinské koruny a Orla.

Moře majestátních skalních velikánů, ale i soutěsek a roklin patří k masově oblíbeným výletním cílům. Adršpašské skály dokonce v minulých letech čelily overturismu. S nekonečnými frontami ale pomohl zatočit online rezervační systém, který umožňuje koupit vstupenky i parkovací místo v časovém předstihu na konkrétní hodinu. Návštěvnost se tak plynule rozprostře do celého dne.