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Za aktivním odpočinkem do Portorože. Zdravé léto, které vás bude bavit

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
BeNative,Linda Veselá

Léto u moře nemusí znamenat jen nekonečné polehávání na lehátku. Pobřeží Jaderského moře dnes láká čím dál víc lidí, kteří hledají víc než opálení - pohyb, regeneraci i návrat k sobě. Slovinská Portorož v sobě spojuje středomořské klima, wellness tradici i pestrou nabídku aktivit, díky nimž si z dovolené odvezete skutečný pocit odpočinku, ne jen fotografii z pláže.

Slovinská Portorož v sobě spojuje středomořské klima, wellness tradici i pestrou nabídku aktivit, díky nimž si z dovolené odvezete skutečný pocit odpočinku, ne jen fotografii z pláže.
Slovinská Portorož v sobě spojuje středomořské klima, wellness tradici i pestrou nabídku aktivit, díky nimž si z dovolené odvezete skutečný pocit odpočinku, ne jen fotografii z pláže.Foto: LifeClass Hotels & Spa Portorož
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Současní cestovatelé mění svůj přístup k volnému času. Nestačí jim týden strávený mezi hotelovým pokojem a bazénem. Chtějí zažít něco navíc - poznávat, hýbat se, dobře jíst a zároveň si dopřát čas pro sebe.

„Stále více lidí si uvědomuje význam zdravého životního stylu a hledá pobyty, které jim pomohou zpomalit, načerpat síly a zároveň aktivně trávit čas,“ potvrzuje Mitja Žnidaršič, sales and marketing director resortu LifeClass Hotels & Spa Portorož. Podle něho dnes hosté očekávají kombinaci pohybu, autentických zážitků a péče o tělo i mysl.

Jedním z největších lákadel Portorože je okolní krajina, kterou lze objevovat pěšky i na kole. | Video: LifeClass Hotels & Spa Portorož

Právě na těchto principech stojí koncept resortu LifeClass Hotels & Spa Portorož, který propojuje aktivní odpočinek, wellness a středomořský životní styl pod mottem „A World of Healthy Experiences“, tedy svět zdravých zážitků. Nemusíte si tak vybírat mezi aktivní a odpočinkovou dovolenou.

Den může začít jógou na pláži Meduza s výhledem na modř Piranského zálivu, jemným protažením při východu slunce nebo dechovými cvičeními s výhledem na moře. Poté můžete vyrazit na výlet, objevovat okolní pobřeží nebo se zapojit do některého z organizovaných programů.

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Součástí pobytu je program Act-ION, který nabízí širokou škálu aktivit různých intenzit, od ranní mobility a protahování až po aktivní výlety do okolní krajiny. Hosté mají zároveň neomezený přístup do bazénů s vyhřívanou mořskou vodou, kde mohou spojit pohyb s relaxací.

Pohyb bez tlaku na výkon

Aktivní dovolená v Portoroži není o překonávání rekordů ani o náročných sportovních výkonech. Hlavní roli zde hraje rovnováha a přirozený pohyb. Mezi nejoblíbenější aktivity patří nordic walking podél pobřeží, vodní aerobik nebo dechová cvičení. Programy jsou navržené tak, aby si každý našel vlastní tempo bez ohledu na věk či fyzickou kondici.

Léto u moře nemusí znamenat jen nekonečné polehávání na lehátku. Pobřeží Jaderského moře dnes láká čím dál víc lidí, kteří hledají víc než opálení - pohyb, regeneraci i návrat k sobě.
Slovinská Portorož v sobě spojuje středomořské klima, wellness tradici i pestrou nabídku aktivit, díky nimž si z dovolené odvezete skutečný pocit odpočinku, ne jen fotografii z pláže.
Současní cestovatelé mění svůj přístup k volnému času. Nestačí jim týden strávený mezi hotelovým pokojem a bazénem.
Chtějí zažít něco navíc - poznávat, hýbat se, dobře jíst a zároveň si dopřát čas pro sebe.
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14 fotografií

„Oblíbené jsou i aktivity zaměřené na celkovou harmonii těla a mysli, protože hosté dnes hledají rovnováhu a chtějí si z dovolené odvézt nejen zážitky, ale i inspiraci pro zdravější životní styl,“ doplňuje Žnidaršič.

K dispozici je také moderní fitness centrum LifeFit. Cílem však není „odcvičit“ dovolenou, ale naučit se lépe vnímat potřeby vlastního těla.

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Na kole mezi mořem, historií a chutěmi regionu

Jedním z největších lákadel Portorože je okolní krajina, kterou lze objevovat pěšky i na kole. Oblíbené trasy vedou do romantického městečka Piran s úzkými kamennými uličkami, do přírodního parku Strunjan s typickou středomořskou vegetací nebo k unikátním Sečoveljským solinám, které patří mezi nejzajímavější místa slovinského pobřeží.

Mnohé výlety navíc propojují pohyb s poznáváním místní gastronomie. Součástí tras i organizovaných výletů bývají zastávky s ochutnávkami regionálních specialit a tradičních dezertů, které dodají výletům příjemnou sladkou tečku.

Současní cestovatelé chtějí zažít něco navíc - poznávat, hýbat se, dobře jíst a zároveň si dopřát čas pro sebe. | Video: LifeClass Hotels & Spa Portorož

Wellness postavené na síle moře

Po dni plném aktivit přichází čas na odpočinek. Srdcem celého resortu jsou Terme Portorož, jedno z nejvýznamnějších wellness center v regionu, které využívá sílu místních přírodních léčivých zdrojů - mořské vody, minerálních pramenů a středomořského klimatu. Hosté zde najdou vyhřívané bazény s mořskou vodou, termominerální bazény i relaxační zóny. Díky tomu si mohou dopřát vodní relaxaci po celý rok bez ohledu na počasí.

Významnou součástí nabídky je také thalassoterapie, tedy léčebná metoda využívající blahodárné účinky mořského prostředí. Mořská voda, bahno ze Sečoveljských solin, thalassoterapeutické masáže, detoxikační zábaly či středomořské peelingy podporují regeneraci organismu, uvolnění svalů i celkovou vitalitu.

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„Terme Portorož představují skutečné srdce celého resortu. Navazují na více než 800letou tradici využívání místních přírodních léčivých faktorů,“ říká Žnidaršič.

Milovníci saun navíc ocení rozsáhlý Sauna Park o rozloze více než 1 000 m². Nabízí finské, bylinné i solné sauny, thalasso saunu s piranskou solí, orientální parní saunu i ledovou jeskyni pro intenzivní osvěžení. Součástí resortu jsou také centra zaměřená na ajurvédu, thajské masáže, beauty procedury a fyzioterapii.

„Nově zrekonstruované centrum Wai Thai přináší autentické thajské procedury prováděné certifikovanými terapeuty,“ přibližuje Žnidaršič. Každý si tak může sestavit vlastní kombinaci aktivit a odpočinku přesně podle aktuálních potřeb svého těla.

Hosté mají neomezený přístup do bazénů s vyhřívanou mořskou vodou, kde mohou spojit pohyb s relaxací. | Video: LifeClass Hotels & Spa Portorož

Článek vznikl ve spolupráci s LifeClass Hotels & Spa.

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