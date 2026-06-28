Za aktivním odpočinkem do Portorože. Zdravé léto, které vás bude bavit
Léto u moře nemusí znamenat jen nekonečné polehávání na lehátku. Pobřeží Jaderského moře dnes láká čím dál víc lidí, kteří hledají víc než opálení - pohyb, regeneraci i návrat k sobě. Slovinská Portorož v sobě spojuje středomořské klima, wellness tradici i pestrou nabídku aktivit, díky nimž si z dovolené odvezete skutečný pocit odpočinku, ne jen fotografii z pláže.
Současní cestovatelé mění svůj přístup k volnému času. Nestačí jim týden strávený mezi hotelovým pokojem a bazénem. Chtějí zažít něco navíc - poznávat, hýbat se, dobře jíst a zároveň si dopřát čas pro sebe.
„Stále více lidí si uvědomuje význam zdravého životního stylu a hledá pobyty, které jim pomohou zpomalit, načerpat síly a zároveň aktivně trávit čas,“ potvrzuje Mitja Žnidaršič, sales and marketing director resortu LifeClass Hotels & Spa Portorož. Podle něho dnes hosté očekávají kombinaci pohybu, autentických zážitků a péče o tělo i mysl.
Právě na těchto principech stojí koncept resortu LifeClass Hotels & Spa Portorož, který propojuje aktivní odpočinek, wellness a středomořský životní styl pod mottem „A World of Healthy Experiences“, tedy svět zdravých zážitků. Nemusíte si tak vybírat mezi aktivní a odpočinkovou dovolenou.
Den může začít jógou na pláži Meduza s výhledem na modř Piranského zálivu, jemným protažením při východu slunce nebo dechovými cvičeními s výhledem na moře. Poté můžete vyrazit na výlet, objevovat okolní pobřeží nebo se zapojit do některého z organizovaných programů.
Součástí pobytu je program Act-ION, který nabízí širokou škálu aktivit různých intenzit, od ranní mobility a protahování až po aktivní výlety do okolní krajiny. Hosté mají zároveň neomezený přístup do bazénů s vyhřívanou mořskou vodou, kde mohou spojit pohyb s relaxací.
Pohyb bez tlaku na výkon
Aktivní dovolená v Portoroži není o překonávání rekordů ani o náročných sportovních výkonech. Hlavní roli zde hraje rovnováha a přirozený pohyb. Mezi nejoblíbenější aktivity patří nordic walking podél pobřeží, vodní aerobik nebo dechová cvičení. Programy jsou navržené tak, aby si každý našel vlastní tempo bez ohledu na věk či fyzickou kondici.
„Oblíbené jsou i aktivity zaměřené na celkovou harmonii těla a mysli, protože hosté dnes hledají rovnováhu a chtějí si z dovolené odvézt nejen zážitky, ale i inspiraci pro zdravější životní styl,“ doplňuje Žnidaršič.
K dispozici je také moderní fitness centrum LifeFit. Cílem však není „odcvičit“ dovolenou, ale naučit se lépe vnímat potřeby vlastního těla.
Na kole mezi mořem, historií a chutěmi regionu
Jedním z největších lákadel Portorože je okolní krajina, kterou lze objevovat pěšky i na kole. Oblíbené trasy vedou do romantického městečka Piran s úzkými kamennými uličkami, do přírodního parku Strunjan s typickou středomořskou vegetací nebo k unikátním Sečoveljským solinám, které patří mezi nejzajímavější místa slovinského pobřeží.
Mnohé výlety navíc propojují pohyb s poznáváním místní gastronomie. Součástí tras i organizovaných výletů bývají zastávky s ochutnávkami regionálních specialit a tradičních dezertů, které dodají výletům příjemnou sladkou tečku.
Wellness postavené na síle moře
Po dni plném aktivit přichází čas na odpočinek. Srdcem celého resortu jsou Terme Portorož, jedno z nejvýznamnějších wellness center v regionu, které využívá sílu místních přírodních léčivých zdrojů - mořské vody, minerálních pramenů a středomořského klimatu. Hosté zde najdou vyhřívané bazény s mořskou vodou, termominerální bazény i relaxační zóny. Díky tomu si mohou dopřát vodní relaxaci po celý rok bez ohledu na počasí.
Významnou součástí nabídky je také thalassoterapie, tedy léčebná metoda využívající blahodárné účinky mořského prostředí. Mořská voda, bahno ze Sečoveljských solin, thalassoterapeutické masáže, detoxikační zábaly či středomořské peelingy podporují regeneraci organismu, uvolnění svalů i celkovou vitalitu.
„Terme Portorož představují skutečné srdce celého resortu. Navazují na více než 800letou tradici využívání místních přírodních léčivých faktorů,“ říká Žnidaršič.
Milovníci saun navíc ocení rozsáhlý Sauna Park o rozloze více než 1 000 m². Nabízí finské, bylinné i solné sauny, thalasso saunu s piranskou solí, orientální parní saunu i ledovou jeskyni pro intenzivní osvěžení. Součástí resortu jsou také centra zaměřená na ajurvédu, thajské masáže, beauty procedury a fyzioterapii.
„Nově zrekonstruované centrum Wai Thai přináší autentické thajské procedury prováděné certifikovanými terapeuty,“ přibližuje Žnidaršič. Každý si tak může sestavit vlastní kombinaci aktivit a odpočinku přesně podle aktuálních potřeb svého těla.
Článek vznikl ve spolupráci s LifeClass Hotels & Spa.
Další Češka probouzí Wimbledon. Trávu nechtěla ani vidět, teď bude v centru pozornosti
Šla si jasně za svým. Postupnými krůčky si česká tenistka s moskevskými kořeny Darja Viďmanová proklestila cestu do první stovky žebříčku. Poprvé v kariéře si tak zahraje hlavní fázi Wimbledonu a vzhledem k losu to bude opravdová lahůdka.
Módní retro z hlubin. Kosatky začaly po 40 letech znovu nosit klobouky z mrtvých lososů
Na první pohled bizarní fotografie, která vypadá spíš jako internetový vtip než vědecké pozorování. Jenže právě podobné momenty vedou biology k otázce, zda některá zvířata nevytvářejí něco, co bychom mohli označit za kulturu.
Mars vydal další tajemství. Přesto jsou vědci k nálezu vozítka Perseverance opatrní
Nový objev roveru Perseverance posouvá pátrání po dávném životě na Marsu dál: v kráteru Jezero zachytil dosud nejrobustnější důkaz organických látek. Jenže jistotu, zda jde o stopu života, nebo o výsledek geologických procesů, přinesou teprve vzorky z Marsu dopravené na Zemi. Právě v tom je podle vědců klíč k celému nálezu.
Spojenec argentinského prezidenta Mileie odstoupil kvůli nepřiznaným příjmům z kryptoobchodů
Blízký spolupracovník a spojenec argentinského prezidenta Javiera Mileie v sobotu oznámil svůj odchod z funkce kvůli nepřiznaným příjmům. Manuel Adorni byl šéfem kabinetu argentinské vlády a dlouho zastával i funkci mluvčího Mileiovy administrativy, píše agentura EFE. Prezident Adorniho několik měsíců hájil a odmítal ho odvolat z funkce.
Messi ukázkovou trefou přitopil v souboji s největším rivalem, Rakušany zachránil Kalajdzic
Fotbalisté Argentiny zdolali Jordánsko 3:1 a skupinu J vyhráli bez ztráty bodu. Výhru pojistil střídající Messi. Play off začnou obhájci s Kapverdami. Rakušané remizovali s Alžírskem 3:3 a postoupili do vyřazovací fáze. Dál jde i jejich soupeř, naopak na turnaji skončil Írán.