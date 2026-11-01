Zná to každý, kdo po nemoci, zranění nebo lenošení znovu nazul tenisky. Těžké nohy, rychlé vyčerpání a pocit, že veškerá dřívější dřina přišla vniveč. Podle vědců jde o pouhý klam. Svalové i jaterní buňky si uchovávají trvalý biologický záznam o každém pohybu. Do formy se proto vrátíte výrazně rychleji – a z vašeho někdejšího potu mohou těžit dokonce i vaše budoucí děti.
Každý, kdo se někdy vrátil k fyzickému tréninku po delší pauze, pravděpodobně prošel obdobím frustrace. První dny či týdny cítil těžké nohy, rychle se unavil a mnohým se do mysli vkrádal pocit, že veškeré dříve vynaložené úsilí bylo k ničemu a on musí začít znovu od nuly. Ne nadarmo se ostatně v angličtině používá úsloví „if you don’t use it, you lose it“, což se dá do češtiny přeložit „co nepoužíváš, o to přijdeš“.
Jak ale ukazuje nový výzkum, tahle slova minimálně u fyzického cvičení neplatí. Podle vědců si svalové a jaterní buňky uchovávají „vzpomínky“ na každý trénink, díky čemuž se po návratu k fyzické aktivitě po období nečinnosti rychleji zlepšuje vytrvalost a lépe reguluje hladina cukru v krvi.
Tělo má sloní paměť
Když přestanete trénovat, vaše maximální spotřeba kyslíku, nárůst svalové hmoty a citlivost na inzulin se vrátí na původní „předtréninkovou“ úroveň, často již během několika týdnů. Klasické doporučení pro fyzickou aktivitu proto klade důraz především na pravidelnost, nikoliv na intenzitu či délku cvičení.
Potíž je samozřejmě v tom, že i když má člověk pevnou vůli, pravidelnost je luxus, který si nemůže dopřát každý. Lidé mohou čelit zraněním, nemocem, nebo pracovním povinnostem, které omezují jejich čas či schopnost cvičit.
Kdyby se dosažený pokrok ve cvičení v dobách nečinnosti skutečně vždy resetoval, každý další vstup do posilovny by byl, jako by tam člověk do té doby nevkročil. Tento scénář však neodpovídá tomu, co obvykle popisují trenéři a sportovci, kteří se vracejí k tréninku: v praxi se mohou dostat do formy podstatně rychleji než ti, kteří podobným tréninkem neprošli.
Podle nových zjištění si buňky napříč různými orgánovými systémy uchovávají detailní a trvalý záznam o naší pohybové historii, který jim umožňuje reagovat při obnovení zátěže mnohem rychleji a efektivněji, než když jdeme něco trénovat úplně poprvé. Nejznámějším a nejdéle zkoumaným projevem tohoto jevu je takzvaná svalová paměť.
Svalová vlákna patří k největším buňkám v lidském těle a jejich zvláštností je, že obsahují tisíce buněčných jader. Když člověk začne pravidelně posilovat, tyto řídicí centrály se v buňkách množí díky kmenovým svalovým buňkám, čímž umožňují masivní syntézu bílkovin a růst svalové hmoty.
Když však cvičení ustane a svaly v důsledku nečinnosti znatelně ochabnou, dlouho se předpokládalo, že tato nadbytečná hmota odumírá. Výzkumy však prokázaly, že získaná buněčná jádra ve svalových vláknech přetrvávají i během velmi dlouhých období po ukončení tréninku. Jakmile člověk znovu vezme do ruky závaží, buňka nemusí ztrácet čas budováním nové infrastruktury. Existující jádra se okamžitě aktivují a zahájí rychlou obnovu svalové tkáně.
Vedle anatomických změn v podobě buněčných jader hraje klíčovou roli také epigenetika, tedy chemické modifikace samotné DNA, které nemění genetický kód, ale ovlivňují to, jak snadno lze jednotlivé geny číst. Během cvičení dochází ve svalových buňkách k procesu zvanému hypometylace, při němž se odstraňují určité chemické značky blokující přístup ke genům zodpovědným za metabolickou adaptaci a svalový růst. Důležité je, že tyto geny zůstávají v jakémsi „odemknutém“ stavu i dlouho poté, co cvičení přestane. Když se organismus k tréninku vrátí, buněčný aparát má k těmto instrukcím okamžitý přístup, což dramaticky zrychluje adaptaci na zátěž.
Svalová tkáň pak není jediným systémem, který si tréninkovou historii pamatuje. Cvičení představuje komplexní zátěž pro celý organismus a vyžaduje úzkou součinnost dalších orgánů, z nichž klíčovou roli hrají játra. Ta fungují jako hlavní metabolický dispečer. Během fyzické námahy zásobují svaly palivem a v době odpočinku řídí zpracování tuků a cukrů.
Výzkumy ukazují, že i v jaterních buňkách zanechává cvičení trvalou epigenetickou stopu. Pravidelný pohyb v nich „odemyká“ geny odpovědné za efektivní spalování tuků a uvolňování hormonálních signálů, které řídí celkový metabolismus těla. Játra si díky tomu vytvoří jakousi metabolickou paměť a jakmile člověk znovu začne cvičit, jaterní buňky se dokážou mnohem rychleji aktivovat a zabrání ukládání škodlivého tuku.
Z cvičení rodičů těží i děti
Pro budoucí rodiče je pak zásadní ještě jedno zjištění. Buněčná paměť na fyzickou aktivitu se nemusí omezovat pouze na jedince, který cvičí, ale může se přenášet i na jeho potomky. Jinak řečeno, životní styl rodičů před početím zanechává otisk v jejich zárodečných buňkách. Děti aktivních rodičů mohou dostat do věna lepší metabolické nastavení, které zahrnuje vyšší citlivost na inzulin, efektivnější hospodaření s glukózou a přirozenou ochranu před obezitou a rozvojem cukrovky druhého typu, i když jsou v dospělosti vystaveny kaloričtější stravě.
Ukazuje se, že lidské tělo je jakýmsi živým archivem veškerého pohybu, který jsme během života vykonali. A pro všechny, kteří nejsou schopni pravidelného tréninku, je přece jen uklidňující, že žádná hodina v posilovně či při běhu v přírodě se neztrácí v prázdnu. Jen je třeba vždycky znovu začít, tělo si na ty hodiny dřiny zase rychle vzpomene.
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Zdroj: autor je šéfredaktorem týdeníku Ekonom
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