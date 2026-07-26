Z ulice působí jako pevný a uzavřený dům. Stačí ale vejít dovnitř a obraz se úplně změní. Světlo sem přichází z více stran, obývací pokoj se otevírá do zahrady a uprostřed celého prostoru stojí výrazná betonová stěna. Právě ta byla jedním z hlavních přání rodiny, která si v pardubickém Svítkově nechala postavit nový dům.
Když v roce 2018 oslovili majitelé architekty Víta Svobodu a Pavla Nového z 0,5 Studia, měli poměrně jasnou představu. Chtěli moderní rodinný dům, jehož podoba nebude připomínat jednoduchou krabici. A především si přáli, aby jeho obytnému prostoru vévodila výrazná betonová stěna.
„Od začátku jsme proto pracovali s představou, že beton nebude pouze jedním z materiálů, ale stane se výrazným prvkem celého domu,“ říkají autoři projektu Vít Svoboda a Pavel Nový. Pozemek vznikl spojením dvou parcel a stavba dnes zakončuje ulici v pardubickém Svítkově. Zatímco první část pozemku zabírá samotný dům, druhou tvoří zahrada s biotopem. Právě směrem k němu se dům nejvíce otevírá.
Z ulice strohý, ze zahrady otevřený
Dům o ploše 283 metrů čtverečních je rozdělený do několika vrstev. Základ tvoří přízemí, nad ním je výrazná horizontální deska a ustupující horní patro. „Směrem do ulice jsme chtěli, aby dům působil staticky a kompaktně. Do zahrady se naopak jeho kompozice více otevírá a je členitější. Právě tam je hlavní obytný prostor, který jsme chtěli co nejvíce propojit se zahradou a biotopem,“ vysvětlují architekti Vít Svoboda a Pavel Nový.
Důležitou roli v tom hraje strop obytného prostoru, který je vytažen nad úroveň okolní konstrukce. Díky tomu může denní světlo pronikat dovnitř z více stran. Dopadá přitom přímo na betonovou stěnu, která se tak stává přirozeným středobodem místnosti.
Právě kolem betonové stěny se odehrává každodenní život domu. Z haly přes ni vede lehké konzolové schodiště do patra, zatímco obytný prostor s kuchyní se otevírá směrem k zahradě a biotopu. Beton zde není jen dekorací. Je součástí konstrukce i interiéru a spolu se dřevem vytváří základní materiálový kontrast celého domu.
Každý detail řešili společně
Na podobě domu se výrazně podíleli také samotní majitelé. „Interiér jsme řešili komplexně a na míru. Důležitá pro nás byla kombinace betonu, dřeva a barevných akcentů tak, aby interiér navazoval na koncept domu, ale zároveň působil nadčasově a příjemně pro každodenní život,“ popisují architekti.
Rodina se podle autorů zapojila nejen do řešení interiéru, ale také do technických detailů a koordinace samotné stavby. „Díky tomu jsme mohli celý projekt řešit jako jeden celek, od architektury přes interiér až po jeho technické provedení,“ uzavírají Vít Svoboda a Pavel Nový.
Zdroj: 0,5 studio
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