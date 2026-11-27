Z ulice působí nenápadně. Vysoká kamenná zeď, několik nepravidelných budov a fasády, které toho kolemjdoucím příliš neprozrazují. Kdo projde dovnitř, ocitne se v úplně jiném světě. Někdejší hospodářský dvůr v Jenštejně nedaleko Prahy dnes obklopuje rodinné bydlení se zahradou, koupacím biotopem a saunou. Jeho atmosféra připomíná spíš středomořské sídlo než dům uprostřed středočeské obce.
Areál tvoří několik budov, které se v průběhu času přirozeně propojily. Jejich půdorysy nerespektují pravé úhly, zdi mají různou tloušťku a celý soubor uzavírá zahradu před okolím. Zatímco směrem do ulice se dvůr téměř neotevírá, uvnitř se jednotlivé části domu obracejí k sobě a k zeleni. Právě tento kontrast mezi uzavřeným vnějším světem a otevřeným vnitřním dvorem dal rekonstrukci její hlavní charakter.
Architekti Veronika Kommová, Ondřej Janků, Shota Tsikoliya a Jan Bezvoda se rozhodli zachovat původní objemy i nepravidelnost historické stavby. Nechtěli staré budovy překrýt novou architekturou ani z nich vytvořit dokonale uhlazený celek. Nové prvky proto navrhli střídmě a nechali vyniknout původní materiály.
Po odstranění omítek se ukázalo pískovcové a smíšené zdivo, které dnes patří k nejvýraznějším prvkům interiéru. Na původní kamennou strukturu navazují nové vyzdívky, hladké omítky i přiznané cihlové detaily. Tmavá ocel a subtilní rámy oken dodávají starým konstrukcím současný protějšek, aniž by s nimi soupeřily.
Prosklená chodba místo průchozích pokojů
Jednou z nejvýraznějších změn prošla původní obytná budova. Architekti k ní připojili lehkou ocelovou konstrukci s velkými prosklenými plochami. Nový ambit funguje jako spojovací chodba, která zpřístupňuje jednotlivé pokoje a zároveň propojuje dům se zahradou.
Původní dispozice totiž počítala s průchozími místnostmi. Nové řešení umožnilo pohyb po domě jinak a vytvořilo mezi interiérem a zahradou další prostor. Skrze skleněné stěny do něj vstupuje světlo, odráží se v nich okolní vegetace a proměňuje se podle počasí i denní doby.
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Jinou podobu dostala část někdejších stodol a chlévů na hranici pozemku. Architekti je propojili do velkorysého obytného prostoru a otevřeli až do krovu. Hospodářský původ místností připomínají režné zdivo, původní otvory, niky i zachované proporce. Velká vrata, která kdysi sloužila provozu dvora, dnes fungují jako monumentální okenice kuchyně.
Nové prvky uvnitř pracují s jednoduchými tvary a nechávají starou konstrukci vyniknout. Výsledkem není interiér, který by historické prostředí napodoboval, ale současný domov, v němž se staré a nové přirozeně potkávají.
Zahrada jako soukromý svět
Důležitou součástí proměny se stala zahrada. Vysoká kamenná zeď ji odděluje od okolní zástavby a dům ji obepíná ze dvou stran. Vznikl tak chráněný prostor s přírodním koupacím biotopem, saunou a bohatou výsadbou, kterou navrhlo studio Flera.
Velká okna propojují obytné místnosti se zelení a dovolují zahradě vstoupit do interiéru. K atmosféře středomořského dvora přispívá také kombinace kamene, vody, vegetace a míst, kde se dá trávit čas venku, přestože dům stojí v centru obce. Na výsledné podobě se podílel také majitel. Zámečnické prvky, které sjednocují interiér i exteriér, sám navrhl a vyrobil. Dům tak získal detaily, které přímo navazují na jeho potřeby i charakter místa.
Projekt postoupil mezi 50 finalistů soutěžní přehlídky Grand Prix Architektů a byl představen mezinárodní porotě. Přestože nakonec nezískal ocenění, už samotný postup do finále je významným úspěchem. Festival Grand Prix Architecture organizuje Obec architektů ve spolupráci se společností GROHE.
Kompletní rekonstrukci v Jenštejně dokončili v lednu 2026. Na pozemku o rozloze 638 metrů čtverečních dnes stojí dům s hrubou podlažní plochou 270 metrů čtverečních. O vytápění a ohřev vody se stará tepelné čerpadlo v kombinaci s plynovým kondenzačním kotlem, tepelný komfort zajišťují podokenní radiátory a podlahové topení.
Původní hospodářský dvůr neztratil svou uzavřenost ani nepravidelný charakter. Jen se změnilo to, co se odehrává za jeho zdmi. Místo někdejšího provozního zázemí tu vzniklo rodinné bydlení, které těží z toho, co by novostavba jen obtížně napodobila: z vrstev starého zdiva, nečekaných zákoutí a zahrady ukryté před okolním světem.
Zdroj: Grand Prix Architecture
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