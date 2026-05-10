Z ruin k dokonalosti. Odvážná rekonstrukce domu v Českém Krumlově ze 16. století

Zchátralý dům bez stropů, s nefunkčním topením a chybějícím schodištěm. Přesto v něm Jakub Janeček viděl potenciál. Tři roky trvající rekonstrukce v historickém srdci Českého Krumlova proměnila téměř ztracenou stavbu v unikátní místo, kde se potkává historie s moderním komfortem – a kde každé rozhodnutí balancovalo mezi vizí a limity památkové péče.
Někdy stačí jediný moment. Jeden pohled, který přehluší všechny racionální argumenty. V případě domu v Českém Krumlově to byla jeho poloha. „Nadchlo mě místo nad řekou s úžasným výhledem na park a kostel svatého Víta,“ vzpomíná Jakub Janeček. Právě genius loci, kombinace historického města, řeky a výhledu, se stal tím nejsilnějším impulsem. A i když by se mohlo zdát, že u takto náročného projektu musí dominovat racionální kalkul, tady rozhodovala spíše emoce. „Byla to chuť vybudovat něco krásného.“
Realita za zavřenými dveřmi
„Dům byl ve zuboženém stavu. V přízemí byla otevřena drogerie, kam jsem občas zašel něco koupit ještě před tím, než jsme o dům projevili zájem. V drogérii v zimě ani nefungovalo topení. Zatékalo tam a po první prohlídce domu jsme navíc zjistili, že v domě chyběly stropy…“ To, co zpočátku vypadalo jako běžná rekonstrukce, se rychle změnilo v radikální a komplexní stavební zásah. „Dům měl směrem do ulice prvorepublikovou fasádu, to že jeho nejnižší patro bylo postaveno v 16. století byl příjemný bonus, ale také velký závazek.“
Tři roky mezi prachem a vizí
Rekonstrukce trvala tři roky. Tři roky rozhodování, improvizace i nečekaných překážek. Jednou z nich bylo i překvapení, které by laik jen těžko čekal – do spodního patra se vlastně nedalo dostat „Největším překvapením bylo to, že do spodního patra nevedly ani schody. V minulosti se tam chodilo po schodech vedoucích venku kolem domu. Když jsme ale ten dům koupili, tak už schodiště k domu nepatřilo a nám se s novým majitelem nepodařilo dohodnout, abychom ho mohli používat.“ A právě nové schodiště se stalo jedním z nejnáročnějších zásahů.
„Dům byl opravdu v katastrofálním stavu. Chtěli jsme mu spíše vrátit to, o co během let přišel, něco mu přidat, a měli jsme chuť to dotáhnout k dokonalosti.“ Zásadní bylo citlivé propojení starého a nového. Ne vše se dochovalo – a právě zde vznikal prostor pro interpretaci. „Osobně mám velmi rád citlivé propojování starého s novým. Starých konstrukcí se v tomto domě moc nezachovalo. Snad špaletová okna a klenby v nejnižším patře. Něco jsme ve starém duchu přistavěli. Například pavlač směrem k řece v bistru Topinka. Pro chybějící stropy o kterých byla řeč nám byly inspirací barokní záklopové stropy. V tomto duchu jsme instalovali masivní fošny, na ně jsme nechali vylít beton a potom jsme ty fošny nechali odstranit. Efekt je úžasný.“
Limity památkové péče
Každá rekonstrukce v historickém městě naráží na pravidla. Někdy inspirativní, jindy svazující „Vzhledem k nepochopitelným rozhodnutím zaměstnanců památkové péče, kteří se báli udělat progresivní rozhodnutí, nám nebylo umožněno ve snídaňové části bistra Topinka, které se nachází v přízemí tohoto domu, vyměnit stávající špaletové okno za nové, moderní, velké jednodílné okno vyosené od průběhu fasády. Byl to jediný prvek, který reflektoval dobu, ve které se rekonstrukce domu prováděla a jednoznačně by celou zdařilou rekonstrukci ještě posunul na další úroveň. Dále nám nebylo umožněno použít černou střešní krytinu z Bobrovek s vysvětlením, že jsme v Krumlově a že by to potom mohl chtít každý…Vůbec tomu nerozumím.“
Klíčovou roli v projektu sehrál architekt Marek Sodomka. „Po skvělé zkušenosti s vybudováním našeho showroomu Warehouse #1 na Sokolovské ulici v pražském Karlíně jiná volba nepřipadala v úvahu.“ Spolupráce byla založená na důvěře a jasném zadání. „Poskytli jsme konkrétní zadání, Marek to celé nakreslil, nám se to líbilo a potom jsme společně ladili detaily. Vše probíhalo hladce.“
Prostor jako luxus
Jedním z hlavních motivů celého projektu byla práce s prostorem. Zkušenosti z cestování ukázaly, jak zásadní roli hraje. „Když pominu některá velkorysá ubytování v Mexiku, nebo v Panamě, tak na mnoha místech světa mnohdy v hotelu nebylo ani možné otevřít kufr, aniž byste ho následně nemuseli překračovat.“ Právě proto vznikly apartmány, které doslova dýchají. Každý projekt má své limity. A často jsou to právě finance, které určují směr. „V průběhu rekonstrukce jsme stáli několikrát před otázkou jestli se vydáme levnější, nebo nákladnější cestou.
Když nákladnější cesta zaručovala lepší kvalitu a delší životnost, vždy jsme si ji vybrali, protože jsme si to mohli dovolit. Zároveň je nutné také zmínit, že jsme naštěstí nerealizovali mamutí projekt.“ Majitel doporučuje investovat do kvalitní projektové dokumentace a kvalitního stavebního dozoru, aby stavba dopadla podle původního záměru a zároveň jste díky tomu výrazně ušetřili. Tento dům dnes není jen opravenou stavbou. Je důkazem, že i v komplikovaných podmínkách historického města lze vytvořit prostor, který respektuje minulost a zároveň mluví jazykem současnosti.
Zdroj: autorský článek
