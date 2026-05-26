Měl to být jen větší byt pro rodinu se třemi dětmi. Když ale architekti poprvé prošli mezonetem v břevnovském domě z přelomu tisíciletí, místo okouzlení přišlo spíš vystřízlivění. Majitelé přesto v prostoru viděli potenciál a architekti jim nakonec místo drobných úprav navrhli téměř radikální proměnu.
Majitelé mezonetu hledali nový domov dlouho. Rodina postupně vyrostla z předchozího podkrovního bytu a potřebovala prostor, který bude fungovat jinak. Velkoryseji, klidněji a praktičtěji pro každodenní život pěti lidí. Společně s architekty proto prošli několik pražských nemovitostí, než narazili na mezonet v Břevnově. Nadšení investorů ale architekti zpočátku nesdíleli.
„Je pravda, že na začátku jsme jejich nadšení mírnili. Břevnov je krásná lokalita, ale limity původního layoutu a přání nezasahovat do bytu příliš byly komplikované,“ vzpomíná architektka Tereza Tejkalová ze studia ESTÉ ARCHITEKTI. Problémem nebyla velikost bytu ani jeho poloha u zahrady. Největší slabinou byl paradoxně samotný interiér. Přestože původní rekonstrukce byla předešlým architektem kvalitně řemeslně zpracovaná, prostor působil tmavě a uzavřeně.
„Pokud bych měla říct jednu věc, která mi utkvěla v hlavě z první návštěvy, tak by to byl nedostatek světla,“ říká architektka. „Celková barevnost byla laděná do tmavších barev a tím pádem ještě umocňovala pocit, že tam denní světlo chybí.“ Byt měl hlubokou dispozici se vstupem vedeným středem prostoru, což fungovalo u okolních jednotek uvnitř domu, ne ale u krajního mezonetu se štítovou stěnou. Architekti proto postupně dospěli k závěru, že kosmetické změny nestačí. „Větší zásah do dispozice přinesl mnohem víc: lepší provozní fungování, více denního světla i otevřenější obytný prostor,“ popisuje architektka.
Důvěra, která dovolila riskovat
Pro studio ESTÉ ARCHITEKTI nešlo o běžný klientský vztah. S investory je pojí roky společných projektů i osobní přátelství. Právě to podle autorů umožnilo pustit se do mnohem odvážnějších řešení. „S majitelem jsme se potkali už na vysoké škole. Postupně jsme společně realizovali několik projektů: rekonstrukce bytů, kanceláře jejich firmy, apartmánový dům ve Špindlu i projekty v Chorvatsku,“ popisuje architekt Michal Škrna. Architekti rodinu dobře znali – věděli, jak funguje jejich každodenní rytmus, co potřebují i jaký mají vztah k umění a designu. Díky tomu odpadla dlouhá fáze vzájemného poznávání, která podobné rekonstrukce často provází.
„Řekla bych, že je to určitě ve spoustě věcí jednodušší, známe se už dlouho. Takže myslím, že máme vzájemnou důvěru, a my tím pádem máme volnost. Moc si toho vážíme. Myslím, že díky společným projektům jsme se naladili na stejnou vlnu. Majitelé jsou zároveň otevření a umí se rozhodovat. Ale samozřejmě je to pro nás také velký závazek, nezklamat. Aby byl výsledek perfektní,“ dodává Tejkalová.
Schodiště, které museli testovat v hale zámečníků
Nejvýraznějším prvkem celé rekonstrukce se stalo nové kovové schodiště ve světlém champagne odstínu. Původní dvouramenné schodiště podle architektů zabíralo příliš prostoru a uzavíralo obývací část. Nové subtilní vřeteno naopak prostor otevřelo a stalo se jeho hlavní dominantou. Jeho realizace ale patřila k nejnáročnějším momentům celé stavby.
„Uff, ale dopadlo to,“ shrnuje Tejkalová. Nad schodištěm měl původně vzniknout velký střešní světlík, který by přiváděl světlo do středu dispozice. Nakonec jej nahradil stmívatelný podhled z barisolu. „Byl by to stavebně hodně náročný zásah,“ vysvětlují autoři. Právě práce se světlem se přitom stala jedním z hlavních témat celého projektu. Architekti otevřeli byt do třetí světové strany, využili západní štít domu a vytvořili nové průhledy směrem k terase i zahradě. Dříve tmavá chodba uprostřed dispozice se změnila v plnohodnotnou součást obytného prostoru.
Byt, kde děti kreslí fixami a vedle visí současné umění
Silnou vrstvou interiéru je současné umění. Majitelé dlouhodobě budují vlastní sbírku a spolupracují s kurátorem Pavlem Kubesou. Obrazy, plastiky i objekty proto architekti vnímali jako přirozenou součást návrhu už od začátku. „Nešlo o to vytvořit galerii. Od začátku to mělo být hlavně komfortní bydlení pro rodinu,“ zdůrazňuje Tejkalová.
Přehled oceněných projektů Interiér roku 2025
Absolutní vítěz a vítěz kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce
Mezonet na „šestce“: Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, ESTÉ ARCHITEKTI
Soukromý interiér – novostavba
Rodinný dům, Klecany: Martina Pištěláková a Ondřej Lukeš, MARTINA DESIGN
Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení
Výhled na Grandhotel Pupp, Karlovy Vary: Jan Bek a Aneta Krupková, BEKARCH
Veřejný interiér I – restaurace, kavárny, hotely
Mexická, Praha: Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel a Lukáš Novák, 20-20 ARCHITEKTI
Veřejný interiér II – obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory
Základní a mateřská škola VIA, Beroun: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch a Ondřej Králík, spolupráce Petr Bočan, Jakub Neumann a Martina Formánková, OV ARCHITEKTI
Veřejný interiér LD Seating – kanceláře, huby a coworkingová centra
Cowork Purkyňova, Brno: Iveta Křížová, PREMIER INTERIORS
Interiér roku – VELUX, cena generálního partnera
Vila na Výsluní, Letovice: Petr Skrušný, ARCHITEKTONIKA 3000
Hlasování veřejnosti
Statek pro Martinu: Monika Drbalová, TEMPUS DESIGN
Cena novinářů
Byt v pražském paneláku: Alexandra Hoffmannová a Jakub Hoffmann, HURÁ STUDIO
Cena zahraničních médií
Vila M, Praha: Katarína Varsová a Jan Roučka, TUNICATE
Vedle umění ale v bytě zůstalo i místo pro úplně obyčejný rodinný život. Dětské pokoje vznikaly po společném workshopu s dětmi, které kreslily vlastní představy o tom, co by se jim líbilo. „Nechtěli jsme udělat jenom hezké pokoje sladěné s bytem,“ říká architektka. V pokojích proto vznikly tajné dveře na palandu, houpačka, projektor, žebřiny nebo kreslicí kout.
Interiér roku až na konci příběhu
Rekonstrukce mezonetu letos získala hlavní ocenění soutěže Interiér roku 2025 i cenu za nejlepší rekonstrukci soukromého interiéru. Mezinárodní porota ocenila především práci s detailem, materiály i schopnost vytvořit „vizuálně neutrální základnu“, ve které vynikne prostor samotný. Architekti úspěch vnímají spíš jako motivaci než definitivní potvrzení. „Velká vděčnost, určitě i závazek. Vydržet, neopakovat se a pořád se snažit posouvat,“ říká Tejkalová.
Zdroj: autorský text
ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio
Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.
Chuť pravého léta je tady: Farma Vraňany otevírá nejoblíbenější samosběr jahod v Česku
Nezaměnitelná vůně, stoprocentní zralost a celodenní zážitek pro celou rodinu na rodinné farmě v Povltaví
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Zemřel "táta pracujících" Richard Falbr. Bylo mu 85 let
Ve věku 85 let zemřel nejvýznamnější polistopadový odborový předák v Česku a sociálně demokratický politik Richard Falbr. Informoval o tom server Novinky.cz s odvoláním na důvěryhodný zdroj z prostředí odborů.