Údolí kolem horního toku Berounky ukrývá spoustu turistických lákadel, za jedním z těch nejzajímavějších ale musíte až na pomyslný konec světa. V Dolanech u Hlinců stojí kostelík sv. Petra a Pavla, který místní zachránili před zkázou, a jako bonus se tu snoubí historie s nečekaně skvělou gastronomií.
Cesta do Dolan u Hlinců může trochu připomínat výpravu do neznáma. K louce s kostelem vede slepá, lesem se klikatící silnice a řidič se chvílemi neubrání pocitu, že musel někde špatně odbočit.
Z druhé strany je louka s kostelem lemovaná Berounkou, po níž v létě proudí davy vodáků, a nad ní se tyčí Chlumská stráň. Odevšud je to sem zajížďka, přesto se sem lidé naučili jezdit ve velkém.
„Když si tady sednete, dokážete na nebe nebo protější kopce jen tak koukat nekonečně dlouho,“ směje se Aneta Jirásková, když vidí, jak se rozhlížím po krajině okolo.
Za chvíli doráží i náš fotograf a místo pozdravu jen pronese „Takhle krásnou cestou na tak krásné místo jsem snad ještě nejel“.
Ačkoliv to tu dnes vypadá jako odlehlá samota, kostel tady rozhodně nestojí náhodou. Jsme na místě, kudy kdysi vedla důležitá zemská stezka a až do roku 1920 nedaleko fungoval přívoz.
Samotný kostel sv. Petra a Pavla pochází z 10. až 12. století, tedy z dob vlády Přemyslovců, přičemž už tehdy stavba nahradila ještě starší svatyni. Postupem staletí ale význam kdysi důležitého místa klesal a po druhé světové válce se z opuštěné stavby stala v podstatě zřícenina.
Z nánosů bahna vstříc znovuzrození
Bod zlomu přišel před čtvrt stoletím. V roce 2000 se místní obyvatelé v čele s hlineckým starostou Petrem Jiráskem rozhodli, že jej zachrání a přivedou zpět k životu.
Uvnitř kostela ležela za ty roky vrstva nánosů, v okolí bylo potřeba vymýtit náletové dřeviny. Nevzdali se, ani když o dva roky později louky zaplavily povodně, které dokonce narušily statiku kostela.
Díky vytrvalosti se ze zapomenutého kostelíku opět stalo živé místo, kde se lidé setkávají – tak jako to u kostelů bývalo. Obnovila se tradice poutí, pořádají se zde koncerty, výstavy i svatby. A právě s rostoucím počtem návštěvníků se začal psát i další příběh.
Z La Degustation na břeh řeky
Od řeky v létě proudí hloučky vodáků, kteří si tu během plavby dělají cílenou přestávku. U stolků posedávají cyklisté i rodiny, které sem přijely na nedělní oběd. Dnes už tu totiž lidé neobdivují jen zachráněnou památku, ale míří sem za fenoménem, který dostal jméno Obžerstvení u kostela.
Starostův syn David po střední škole sbíral zkušenosti v Praze. Pracoval jako kuchař v michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise pod vedením Oldřicha Sahajdáka.
Zkušenosti a léta strávená ve špičkové gastronomii si chválí dodnes, když se mu ale s manželkou Anetou narodila dcera, velkoměsto rodina postupně vyměnila za čerstvý vzduch u Davidových rodičů.
Jeden známý tehdy přišel s nápadem otevřít u kostela občerstvení ve starém food trucku a David souhlasil, že mu s tím pomůže. Práce za okénkem postupně strhla i Anetu, a tak s Davidem stánek kompletně zrekonstruovali, přejmenovali na Obžerstvení.
Ještě nějakou dobu pendlovali mezi letními Hlincemi a zimní Prahou, ale jak k opravenému kostelu proudilo víc a víc lidí, chybělo jim zázemí.
Pokud by vás náhodou napadlo, že obžerství je přece hřích, tak co dělá u kostela, mají tu i na tuhle poznámku odpověď. „U kostela právě můžete, my jsme pod ochranou,“ směje se Aneta. „Obžerstvení není hřích, ale radost.“
Nová éra s lepším zázemím
Původní stánek ve food trucku byste tu dnes už hledali marně. S rostoucím zájmem přestaly jeho kapacity stačit a Jiráskovi se rozhodli definitivně se sem přestěhovat a na louce postavit novou stavbu se stálým gastronomickým zázemím. Mimochodem, na první pohled vás vůbec nenapadne, že tu nestojí odjakživa.
„Každá vesnice kdysi měla krčmu, tak jsme ji sem vrátili,“ míní Aneta. Díky vybavenější kuchyni se mohli manželé pustit do náročnějších jídel, která ve food trucku vařit nešlo, a výrazně se tak rozšířila nabídka.
Sezona tady zdaleka nekončí s úderem posledního letního dne. Otvírá se tu už na konci března, pokračuje se přes květnové víkendy až po svatopetrskou pouť.
V létě nastoupí každodenní provoz a na podzim se plynule přechází do víkendových drakiád, speciálních streetfoodových menu a letos se poprvé chystají otevřít i o adventu.
Středobodem údolí ale dál zůstává kostelík. Pokud se podaří dotáhnout i další plán, znovu v jeho okolí vysadit ovocný sad, který tu podle pamětníků kdysi byl, bude oživení louky u Berounky kompletní.
Zdroj: autorský článek, hlince.cz
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