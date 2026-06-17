Z noční oblohy zmizí jedna z nejjasnějších planet. Venuši pohltí nečekaný stříbrný vetřelec

Na první pohled půjde jen o tenký srpek Měsíce a jasný bod na obloze. Ve skutečnosti se ale tento týden odehraje vzácné nebeské představení, které se spoustě lidí nikdy nepoštěstí spatřit na vlastní oči. Měsíc na chvíli zakryje planetu Venuši, a to za okolností, které astronomové označují za mimořádně neobvyklé. Pokud budete vědět, kam se dívat, můžete být u toho.
Tento týden se na obloze odehraje jeden z nejzajímavějších astronomických úkazů roku 2026. Měsíc se dostane přímo před Venuši a na krátký okamžik ji zcela zakryje. Astronomové tomuto jevu říkají zákryt neboli okultace.
Venuše patří po Slunci a Měsíci k nejjasnějším objektům na obloze. Právě proto je jednou z mála planet, které lze za vhodných podmínek pozorovat i během dne. O to výjimečnější je situace, kdy ji překryje Měsíc.
„Nejzajímavějším červnovým úkazem bude konjunkce dvou nejjasnějších planet Venuše a Jupiteru, která nastane večer 9. 6., kdy obě planety budou ve vzdálenosti zhruba 1,6° – vejdou se tedy pohodlně společně do zorného pole mírně zvětšujícího dalekohledu. Měsíc se k planetám na večerní obloze přidá později – 16. 6. bude jako tenký srpek v konjunkci s Merkurem a o den později (17. 6.) se bude nacházet těsně pod Venuší,“ stojí na webových stránkách Astronomického ústavu AV ČR.
Úkaz samotný nastane 17. června. Nejlépe pozorovatelný bude v části Severní Ameriky, Karibiku a jižní Kanady, kde se odehraje ještě před západem Slunce. V jiných oblastech světa bude viditelný po setmění.
V době zákrytu bude Měsíc osvětlen pouze z 11 procent a bude mít podobu úzkého dorůstajícího srpku. Samotné zakrytí Venuše potrvá přibližně 29 sekund. Planeta se během něj schová za tmavou část měsíčního kotouče.
Opakování až za pár let
Zvláštností celé události je i vzdálenost Venuše od Slunce. Planeta se na obloze nikdy nevzdálí více než o 47 stupňů. Tentokrát se bude nacházet asi 38 stupňů od Slunce, což vytváří mimořádně příznivé podmínky pro pozorování.
Astronomové upozorňují, že právě podobné zákryty patří k nejatraktivnějším nebeským úkazům. V roce 2026 půjde o první ze tří zákrytů Venuše Měsícem. Další nastanou v září nad jihovýchodní Asií a v listopadu nad jižním cípem Jižní Ameriky.
Pozorování Venuše za denního světla není jednoduché. Vyžaduje jasnou oblohu s vysokým kontrastem a často i optickou techniku. Odborníci doporučují využít dalekohled nebo alespoň kvalitní triedr, přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti kvůli blízkosti Slunce.
Jen několik hodin po zákrytu Venuše nabídne obloha další zajímavou podívanou. Dorůstající srpek Měsíce totiž zakryje také otevřenou hvězdokupu Messier 44, známou jako Jesličky, v souhvězdí Raka.
Pro pozorovatele půjde o jednu z posledních podobně příznivých příležitostí sledovat zákryt Venuše Měsícem v nadcházejících letech. Další výrazně příznivé úkazy tohoto typu se mají objevit až na přelomu let 2029 až 2031.
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Zdroj: Astronomický ústav AV ČR, NASA, Space.com
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