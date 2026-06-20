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Z luxusu do bahna prasečí farmy. Vyměnili Londýn za pustinu, s novorozencem byli bez proudu

Kombinace odhodlání, praktičnosti a hlubokého vztahu k přírodě stojí za projektem, který nevznikl jako dokonalý plán, ale jako postupně budovaný životní příběh.
Dnes One Cat Farm nabízí několik chat rozesetých v krajině, které poskytují jednoduché, ale promyšlené zázemí.
Nejde o luxus v tradičním smyslu, ale o promyšlený minimalismus, který stojí na kontaktu s přírodou, tichu a prostoru.
Zajímavé je, že právě absence signálu a technologií se stala jedním z nejsilnějších prvků celého místa.
Pro samotné majitele znamenalo rozhodnutí zásadní životní změnu – nejen pracovní, ale i osobní.
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19 fotografií
Kombinace odhodlání, praktičnosti a hlubokého vztahu k přírodě stojí za projektem, který nevznikl jako dokonalý plán, ale jako postupně budovaný životní příběh. |
Foto: Jessie Roberts Duffey, One Cat Farm, se souhlasem – Jessie Roberts Duffey, se souhlasem
Terezie Benoni

Opustit město, jistoty i zaběhnutý život a začít znovu jinde bývá lákavá představa. Realita ale často přináší víc otázek než odpovědí. Příběh této rodiny ukazuje, že cesta k vysněné změně nemusí být přímočará ani jednoduchá – a že za zdánlivě idylickým místem se může skrývat roky hledání, improvizace a odhodlání nevzdat se.

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Rozhodnutí opustit velkoměsto, stabilní příjmy i zavedený životní styl v sobě nese nádech dobrodružství a romantiky. V případě Jessie Roberts Duffeyové a jejího partnera Lyndona ale mělo k idyle zpočátku velmi daleko.

V roce 2013 se rozhodli odejít z London a začít nový život v západním Walesu, konkrétně v regionu Ceredigion. Koupili zchátralý dům u bývalé prasečí farmy a pustili se do projektu, který dnes nese název One Cat Farm. Jejich cílem bylo vytvořit místo, kde lidé mohou sdílet kontakt s přírodou a zažít život mimo městský rytmus.

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Sen o útěku z města, který trval pět let

„Chtěli jsme opustit Londýn už několik let, abychom mohli vychovávat děti na venkově a dát jim možnost vyrůstat v přírodě. Trvalo nám ale asi pět let, než jsme našli správnou oblast a pak i správnou nemovitost,“ říká Jessie. Za tímto rozhodnutím nestála náhlá změna, ale dlouhodobé hledání. Přestože měli v Londýně krásně zrekonstruovaný viktoriánský dům a silné sociální zázemí, rozhodli se vše opustit.

„Opustili jsme opravdu krásný dům, který jsme dlouho rekonstruovali a byl téměř hotový. Byl to perfektní rodinný domov v severovýchodním Londýně (ve čtvrti Hackney). Zanechali jsme za sebou i velmi silný společenský život a okruh přátel… Navíc jsme v Londýně vydělávali mnohem víc, takže to z finančního hlediska bylo trochu šílené,“ vysvětluje Jessie.

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Byrokracie jako první překážka

Touha po změně však byla silnější než jistota. Hledali klid, prostor a bližší kontakt s přírodou. Realita je ale překvapila víc, než čekali. „Ve Walesu jsem byla tři týdny v měsíci sama s novorozencem a šestiletým a tříletým dítětem. Bez internetu, s elektřinou, která fungovala nepravidelně, bez pořádné koupelny a s velmi starou kuchyní. Bylo to těžké,“ vzpomíná.

Kromě náročných životních podmínek čelili i byrokratickým překážkám. Získání stavebního povolení se ukázalo jako zásadní a zároveň velmi komplikovaný krok.

„Byrokracie byla první krok – získání stavebního povolení. Místní úřady s tímto typem ubytování neměly zkušenosti a nedokázaly si představit naši vizi ani to, čeho chceme dosáhnout,“ pokračuje Jessie.

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Od provizorního řešení k promyšlenému konceptu

Projekt, který dnes působí jako promyšlený celek, vznikal postupně. Původní koncept nebyl luxusní, ale jednoduchý a funkční. „Na začátku byly chaty velmi základní – sdílené kuchyně a koupelny a uvnitř jen postele, topení a světlo.“ Zásadní proměna přišla až během pandemie, kdy se rozhodli chaty rozšířit o vlastní kuchyně.

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„Během pandemie v roce 2020, kdy jsme měli zavřeno, jsme se rozhodli chaty rozšířit o kuchyňské vybavení. Díky tomu dnes působí mnohem lépe a jsem s nimi mnohem spokojenější.“ Architektonický přístup Jessie vychází z jejího vzdělání v oblasti interiérové architektury, ale i z praktických zkušeností života mimo komfortní zóny. „Mám ráda jednoduchou, funkční estetiku. Věci musí především dobře fungovat v praxi a nevidím důvod přidávat zbytečné dekorace,“ říká Jessie. Důležitá pro ni není jen forma, ale především propojení s okolím.

Celý areál vznikal svépomocí, s důrazem na lokální materiály a jednoduché technologie.
Rozhodnutí opustit velkoměsto, stabilní příjmy i zavedený životní styl bývá často romantizováno. V případě Jessie Roberts Duffey a jejího partnera Lyndona ale mělo k idyle zpočátku velmi daleko.
Cílem bylo vytvořit místo, kde lidé mohou sdílet kontakt s přírodou a zažít život mimo městský rytmus.
Nový život začali v západním Walesu, konkrétně v regionu Ceredigion.
Zobrazit
19 fotografií

Minimalismus, který vychází z reality

„Chtěli jsme, aby hosté měli neustálý kontakt s okolní přírodou – fyzický i vizuální. Aby byli v kontaktu s živly… ale zároveň měli vždy místo, kam se mohou schovat do tepla během velšské zimy.“

Celý areál vznikal svépomocí, s důrazem na lokální materiály a jednoduché technologie. „Jde o jednoduché stavby, kde jsme používali místní dřevo, jsou dobře izolované a mají dvojitá okna. Lyndon a jeho kamarád všechno postavili s pomocí mého táty.“

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Jedním z výrazných prvků jsou zelené střechy, které přirozeně navazují na okolní krajinu a zároveň podporují biodiverzitu. „Střechy obytných prostor jsou zelené… každá chata má svůj vlastní malý ekosystém. Navíc v nich žijí netopýři, které mohou hosté pozorovat ráno a večer.“ Přestože projekt postupně roste a vyvíjí se, jeho základní princip zůstává stejný: vytvořit autentické místo bez zbytečných efektů. „Detail je všechno. Pokud nefungují drobnosti, rozpadne se celý projekt.“

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Chaty, které nechávají vyniknout přírodu

Dnes One Cat Farm nabízí několik chat rozesetých v krajině, které poskytují jednoduché, ale promyšlené zázemí. Nejde o luxus v tradičním smyslu, ale o promyšlený minimalismus, který stojí na kontaktu s přírodou, tichu a prostoru. Zajímavé je, že právě absence signálu a technologií se stala jedním z nejsilnějších prvků celého místa. „Žijeme v oblasti s velmi špatným signálem a internetem… pro některé lidi je to ze začátku těžké, ale právě oni z toho nakonec získají nejvíc.“ Pro samotné majitele znamenalo rozhodnutí zásadní životní změnu – nejen pracovní, ale i osobní.

„Díky tomu spolu trávíme víc času jako rodina. Zároveň je ale někdy těžké oddělit práci od soukromí.“ Dnes, po letech práce, se mohou ohlédnout zpět a vidět, jak se původně riskantní krok proměnil ve fungující celek. „Jsme oba příliš tvrdohlaví a hrdí na to, abychom selhali.“ A právě tato kombinace odhodlání, praktičnosti a hlubokého vztahu k přírodě stojí za projektem, který nevznikl jako dokonalý plán, ale jako postupně budovaný životní příběh.

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Zdroj: autorský článek

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