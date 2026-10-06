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Z lékáren mizí sprej na astma. Výrobce stahuje šarži Berodualu

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Dýchací sprej, který mnoha lidem ulevuje při záchvatech dušnosti, mizí z některých lékáren. Výrobce stahuje jednu šarži, přestože žádnou závadu zatím nenašel. O jaký lék jde a co dělat, pokud ho máte doma?

SÚKL preventivně stahuje Berodual N.
SÚKL preventivně stahuje Berodual N.Foto: Shutterstock – surprisestock
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Farmaceutická firma Boehringer Ingelheim preventivně stahuje šarži 502463 léku Berodual N s expirací 30. 4. 2028. Jde o inhalační sprej s 200 dávkami.

Preventivní stažení oznámil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Důvodem je riziko, že by v léku během doby použitelnosti mohlo přibýt nečistot nad povolený limit.

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Šarži stahuje z lékáren, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, od pacientů ne.

Berodual N patří mezi takzvané bronchodilatancia, tedy léky, které roztahují průdušky a usnadňují dýchání. Lékaři ho předepisují hlavně lidem s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí.

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Pokud sprej z této šarže doma máte, nevyhazujte ho a nepřestávejte ho užívat na vlastní pěst. Číslo šarže najdete na krabičce i na samotném spreji. Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Zdroj: sukl.gov.cz

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