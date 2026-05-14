Lidé si ho vozí na dovolené, užívají po antibiotikách nebo při zažívacích potížích. Oblíbený Hylak Forte ale čeká dlouhodobý výpadek. Podle lékárnice Marie Štěpánkové přitom neexistuje jeden přípravek, který by ho dokázal plnohodnotně nahradit.
„Přímý ekvivalent k Hylaku v podstatě neexistuje. Vždy záleží na konkrétních potížích pacienta a ideálně i na konzultaci s lékařem nebo lékárníkem,“ vysvětluje magistra Marie Štěpánková.
Podle ní se jako alternativa nejčastěji používají přípravky s laktobacily nebo další probiotické kultury podporující střevní mikroflóru. „Řešením bývají různé typy laktobacilů či probiotik. Každý přípravek ale funguje trochu jiným způsobem a hodí se pro jiné obtíže,“ doplňuje lékárnice.
Co vlastně Hylak Forte obsahuje?
Účinnou složkou Hylaku Forte nejsou živé bakterie, ale látky vznikající činností střevních mikroorganismů. Přípravek obsahuje metabolity bakterií Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, Escherichia coli a Enterococcus faecalis. Součástí jsou také kyselina mléčná a látky upravující kyselost střevního prostředí. Právě obnova správného pH ve střevech je podle odborníků jedním z hlavních mechanismů účinku.
V posledních letech přitom význam střevního mikrobiomu výrazně roste. Studie publikované v odborných časopisech upozorňují, že narušení střevní mikroflóry může souviset nejen s průjmy po antibiotikách, ale také se syndromem dráždivého tračníku, některými zánětlivými onemocněními střev nebo metabolickými poruchami.
Náhrada existuje, ale se vším nepomůže
Doporučovanou variantou bývají probiotika obsahující živé mikroorganismy. Mezi nejznámější patří například Enterol s kvasinkou Saccharomyces boulardii, dále Biopron, Lacidofil nebo další přípravky s laktobacily a bifidobakteriemi. Při akutních průjmech se používají také přípravky jako Smecta nebo aktivní uhlí. Ty ale fungují jiným mechanismem než Hylak Forte a nenahrazují obnovu střevní mikroflóry.
Mohou pomoci i bylinky
Při mírnějších zažívacích obtížích mohou podpůrně fungovat také některé léčivé rostliny. Odborníci ale upozorňují, že jejich účinek bývá spíše doplňkový.
Máta peprná
Máta peprná se používá hlavně při nadýmání, pocitu těžkosti nebo střevních křečích. Pomáhá uvolňovat hladké svalstvo trávicího traktu a může přinést úlevu při podrážděném trávení. Nejčastěji se užívá ve formě čaje, kapek nebo kapslí s mátovým olejem.
Heřmánek
Heřmánek pravý působí zklidňujícím a protizánětlivým účinkem. Lidé ho tradičně používají při podráždění žaludku, pocitu nevolnosti nebo lehkých střevních potížích. Nejvhodnější bývá heřmánkový čaj, který se doporučuje pít několikrát denně po menších dávkách.
Zázvor
Zázvor pomáhá především při nevolnosti, cestovní kinetóze nebo pocitu na zvracení. Podporuje také trávení a může zmírňovat pocit plnosti. Užívá se čerstvý, ve formě čaje, kapslí nebo kandovaný.
Fenykl
Fenykl bývá doporučován hlavně proti nadýmání a plynatosti. Často se používá také u dětí při trávicích obtížích. Nejčastější formou je fenyklový čaj nebo rozdrcená semena přidaná do horké vody.
Meduňka
Meduňka může pomoci v případech, kdy jsou zažívací obtíže spojené se stresem nebo nervozitou. Působí zklidňujícím efektem a podporuje uvolnění trávicího traktu. Obvykle se užívá jako čaj nebo bylinné kapky.
Výpadky léků se zlepšily, úplně ale nezmizely
Český trh v posledních letech zasáhly rozsáhlé výpadky léčiv - od antibiotik po sirupy pro děti. Stát proto zpřísnil pravidla pro výrobce. Novela zákona o léčivech zavedla například povinnost držet dvouměsíční zásoby nebo možnost omezit vývoz nedostatkových léků do zahraničí.
„Problematika výpadků je dnes díky novele mnohem lépe podchycená a nemělo by k nim docházet v takové míře jako dřív,“ říká lékárnice Marie Štěpánková. Přesto podle odborníků nelze jednotlivým výpadkům úplně zabránit. Podle odborníků nová pravidla situaci částečně stabilizovala, jednotlivé výpadky se ale stále objevují. Vedle Hylaku Forte zůstává dlouhodobě nedostupný například také Endiaron.
Co už si nekoupíte
Omezení se týká balení o objemu 150 mililitrů. Menší varianta se 100 mililitry zatím na českém trhu zůstává. Za výpadkem stojí problémy německé společnosti Merckle GmbH, která přípravek vyrábí. SÚKL eviduje přerušení dodávek už od února letošního roku a větší balení Hylaku Forte o objemu 150 mililitrů nebude dostupné minimálně do března 2027.
Hylak Forte patří mezi nejznámější volně prodejné přípravky na podporu trávení. Lidé ho používají při průjmu, nadýmání, po užívání antibiotik nebo při narušení střevní mikroflóry. Přestože bývá často označován jako probiotikum, odborně jde o jiný typ přípravku.
Zdroj: autorský článek, sukl.gov.cz, mediately.co, www.mayoclinic.org, www.nccih.nih.gov, www.zakonyprolidi.cz
ŽIVĚ Americké tajné služby zpochybňují tvrzení Trumpovy administrativy o oslabeném Íránu
Veřejná tvrzení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu podle deníku The New York Times odporují závěrům vlastních tajných služeb. Z utajovaných analýz vyplývá, že Teherán má dál přístup k většině raketových základen včetně stanovišť u Hormuzského průlivu. Donald Trump označil zveřejnění informací za zradu.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Disciplinárka neměla se slávisty slitování: Chorý si nekopne šest zápasů, Moses ještě víc
Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise LFA trest na šest soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na sparťana Asgera Sörensena. David Douděra, jenž ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul rovněž dostal červenou kartu, si nezahraje tři utkání. Oba už si odpykali jeden duel ve středečním 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Jablonci.
Netanjahu oznámil žalobu na The New York Times za reportáž o násilí na uvězněných Palestincích
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek oznámil podání žaloby na americký deník The New York Times (NYT) kvůli reportáži o rozsáhlém sexuálním násilí, kterého se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci na palestinských vězních. Úřad izraelského premiéra ve čtvrtek označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael.