Na prohlídku jel původně kvůli úplně jiné nemovitosti. Pak ale Vincent Lacek odbočil k červené chatě uprostřed švédských lesů a odjel s představou, že právě našel svůj druhý domov. S manželkou Anou nakonec koupili stugu z roku 1965. Než se z ní ale stalo útulné bydlení, čekaly je víkendy plné oprav, nečekané výdaje a také studna za 82 tisíc švédských korun.
Do Švédska přivedl čtyřiatřicetiletého rodáka z Liberce hokej. Na nejvyšší úrovni hrál do jednadvaceti let, později působil také v Belgii a na konci kariéry zamířil na sever Evropy. Poprvé přijel v roce 2018, natrvalo se přestěhoval o dva roky později.
Západní pobřeží, jezera a klidnější tempo života mu rychle přirostly k srdci. „Švédsko jsem si zamiloval a už se tu cítím jako doma,“ říká. V Göteborgu poznal také svou současnou manželku Anu, která pochází z Filipín. Do Švédska přijela jako au pair. V roce 2022 se vzali na radnici, jen za přítomnosti dvou svědků.
Nápad pořídit si vlastní chatu přišel na svatbě Vincentovy sestry v Česku. Právě ona navrhla, aby si rodina našla společné místo ve Švédsku, a na počáteční investici přispěla největší částkou. Dům měl sloužit rodičům, sestře s manželem i Vincentovi s Anou. O pronájmu cizím lidem tehdy vůbec neuvažovali.
Na prohlídku jel kvůli jinému domu
Červenou chatu objevili v nabídce realitní kanceláře v Hindås. Prodávající za ni chtěl 1,4 milionu švédských korun, což přesahovalo jejich rozpočet. Vincent ji proto nechal být. Když se později vydal prohlédnout si jinou, levnější nemovitost, rozhodl se zajet ještě o patnáct minut dál.
„Když jsem ji poprvé uviděl, měl jsem skoro pocit, jako bych se díval na svůj vlastní dům,“ vzpomíná. Chata na něj nepůsobila jako obyčejná víkendová stavba, ale spíš jako malý dům, ve kterém by si dokázal představit život. Měla elektřinu i vodu, interiér zůstal v poměrně dobrém stavu a střechu majitelé opravili už v roce 2017. Líbilo se mu také tiché okolí.
Rozhodovala i poloha. Hindås leží asi šestnáct kilometrů od letiště Göteborg Landvetter. Vincent chtěl, aby za rodinou mohli rodiče snadno přijet i bez auta. Od centra obce, kde najdou vlakové nádraží a obchod, dělí chatu přibližně šest kilometrů. Nakonec se jim podařilo dohodnout cenu nižší, než byla původní nabídka.
Při koupi poznal také jednu zvláštnost švédského realitního trhu. Nejvyšší nabídka totiž automaticky neznamená, že zájemce nemovitost získá. Prodávající si může vybrat i někoho, kdo nabídne méně. „Když jsme uspěli, volal jsem do banky a tam mi pogratulovali, že jsem vyhrál svoji nemovitost. To mě docela překvapilo. Uvědomil jsem si, že tady se nemovitost nejen kupuje, ale také vyhrává,“ vypráví.
Většinu oprav zvládli sami
Červená stuga z roku 1965 nepotřebovala kompletní rekonstrukci, přesto na nové majitele čekala spousta práce. Řemeslníci jsou podle Vincenta ve Švédsku drazí, a tak se s Anou pustili do většiny úprav sami. Vyměnili podlahu v kuchyni, opravili lišty na střeše, obnovili nátěr oken a tři strany domu natřeli červenou barvou. V přízemí položili dlažbu na původní betonovou podlahu a obložili komín. Upravili kuchyň, šatnu i prostor kolem sprchy a bojleru. Na elektrické práce si raději pozvali odborníky.
V obývacím pokoji zvolili tapetu s letadly. Chata leží nedaleko letiště a majitelé chtěli motivem potěšit hlavně děti. Letadla navíc mohou občas pozorovat i z domu. Rozšířili také terasu, kam umístili nafukovací vířivku, a na střechu instalovali solární panely o výkonu 6,8 kilowattu. „Prakticky každý víkend jsme tam jezdili a něco opravovali nebo vylepšovali,“ říká Vincent.
Do vybavení investovali přibližně 70 tisíc švédských korun. Dalších osm až deset tisíc stála úprava horního patra a zhruba dvacet tisíc práce v přízemí. Původní představa, že chatu budou využívat hlavně příbuzní, se ale začala měnit. Rodiče i sestra mají vlastní práci a na společné pobyty jim zbývalo jen několik termínů za rok. Dům by tak většinu času zůstával prázdný.
Vincent s Anou proto začali zjišťovat, zda by o něj měli zájem také další lidé. Zkusili se zeptat známých a nabídku sdíleli ve facebookových skupinách. Ohlasy je povzbudily, a tak se rozhodli chatu pronajímat.
Lesní pramen nestačil. Nová studna stála 82 tisíc
První sezona ukázala, že o pobyty v chatě mají lidé zájem. Přinesla ale také problém, se kterým majitelé při koupi nepočítali. Dům původně čerpal vodu z lesního pramene. Během suchého léta však zdroj přestal stačit potřebám většího počtu hostů.
„Museli jsme vyřešit, jak bez problémů pokračovat v pronajímání i na podzim,“ popisuje Vincent. Řešením se stala vlastní studna, která je vyšla na 82 tisíc švédských korun. Chata tak má dva zdroje vody – původní lesní pramen a novou studnu, kterou budou majitelé splácet čtyři roky.
Voda ale není jediným pravidelným výdajem. Vincent s Anou musí platit také pojištění chaty, internet, elektřinu, svoz odpadu, daň z nemovitosti, odvoz odpadní vody a údržbu příjezdové cesty. K tomu přibývají splátky nové studny. „Platíme náklady na naše bydlení v Göteborgu a zároveň musíme zvládat výdaje na chatu. Ekonomicky to tedy není vždy jednoduché,“ přiznává Vincent.
Midsommar, losi a lesy jako v Jizerkách
Hindås leží v krajině lesů a jezer. V okolí se dá koupat, rybařit, jezdit na paddleboardu nebo vyrazit na pěší túru. Nedaleko vede také čtyřicetikilometrová trasa Vildmarksleden směrem ke Göteborgu. Vincentovi okolní příroda připomíná rodné Jizerské hory. U chaty občas zahlédnou srnky a lišky, v širším okolí se pohybují také losi. Jednoho Vincent potkal dokonce při noční cestě autem z práce. „Chvíli běžel vedle mého auta. Je to obrovské zvíře, může vážit kolem pěti set kilogramů,“ vzpomíná.
Nejhezčí letošní zážitek ale nesouvisel se zvířaty ani s opravami. S Anou poprvé slavili Midsommar, tradiční švédský svátek letního slunovratu, v okolí svého domu. Vincent pomáhal vztyčovat májku, jeho žena se přidala k tanci kolem ní. Účastníci při něm napodobují žáby. „Bylo krásné počasí a přišlo hodně lidí. Byl to pro nás opravdu pěkný zážitek,“ říká.
Na zimu mají kamna i elektrické topení
Majitelé připravili chatu také na chladnější měsíce. Nainstalovali čtyři elektrická topení, která mohou ovládat na dálku přes Wi-Fi, a hosté mají k dispozici také kamna na dřevo. Pokud v okolí napadne sníh, mohou vyrazit na běžky nebo na menší lyžařské svahy zhruba hodinu cesty od chaty. Zimní počasí u Göteborgu ale bývá nevyzpytatelné. Často prší a sníh není samozřejmostí, proto Vincent nechce slibovat zimní dovolenou na lyžích. V létě zase může být uvnitř horko. Když teplota v chatě při pobytu hostů vystoupala až na 28 stupňů, pořídili majitelé malou klimatizaci. Nedávno přidali také saunový stan a na příští léto zvažují malou loďku nebo paddleboard.
Během první sezony u nich přespali hosté z Dánska, Norska, Německa, Polska i Česka. Jejich pozitivní ohlasy Vincenta s Anou přesvědčily, že rozhodnutí otevřít rodinnou chatu návštěvníkům mělo smysl. Zvyšuje se také zájem o takzvaný coolcation – dovolenou v místech, kde člověk nemusí bojovat s velkým horkem. Švédské léto podle Vincenta nabízí příjemné teploty kolem 25 až 28 stupňů, koupání v jezerech i moři a výlety do lesů. „Nechceme, aby to pro hosty bylo jen místo na přespání. Rádi bychom, aby poznali také trochu švédské atmosféry a způsobu života,“ říká.
Kdyby se měli rozhodnout znovu, do koupě by šli. Většinu velkých oprav už mají za sebou a další plány se týkají hlavně toho, co by hostům pobyt ještě zpříjemnilo. Z náhodné prohlídky domu, který původně ani nechtěli kupovat, se tak stala společná investice i místo, kam se Vincent s Anou sami rádi vracejí.
VIDEO: Tomáš ze Zrádců o ochraně přírody
Zdroj: autorský článek
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