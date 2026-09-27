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Z hlubin přehrady se po 20 letech vynořil most. Lidé přes něj teď chodí suchou nohou

ČTK,Redakce Magazín
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Hladina přehrady Březová u Karlových Varů klesla na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Chybí jen centimetry do mezní hranice, kdy bude nutné omezit odtok. Voda ustoupila natolik, že odhalila desítky let zatopený historický most. K němu teď míří zástupy zvědavců, kteří po něm mohou přejít z jednoho břehu na druhý suchou nohou. Z řeky Teplé zbyl v horní části nádrže jen metrový potok.

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Kritický stav vody v přehradě Březová u Karlových Varů po mnoha letech odkryl historický silniční most. Ten byl podle pamětníků vidět naposledy v roce 1983 při technickém vypuštění přehrady.Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se hladina přehrady blíží mezní hranici, kdy bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří nyní mohou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý právě po odhaleném mostě.

Do přehrady podle údajů Povodí Ohře přitéká z řeky Teplé nyní 100 litrů vody za sekundu. Z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů.

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„O povolení omezit minimální odtok v případě potřeby jsme požádali vodoprávní úřad už začátkem srpna. A 11. září jsme získali povolení. Odtok budeme muset omezit, pokud se hladina dostane na 421 metrů nad mořem,“ řekla Zikešová.

Dnes byla hladiny Březové na 421,31 metru nad mořem. Při poklesu hladiny o několik centimetrů denně je tak možné, že hladina dosáhne do týdne krajní hranice 421 metrů nad mořem.

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Ačkoli má Povodí Ohře povolení snížit odtok až na 100 litrů za sekundu, podle mluvčí se bude Povodí Ohře snažit na tuto úroveň odtok neomezit, pokud to nebude nezbytné. Minimální zůstatkový odtok je množství vody, které je potřeba pro zachování živočichů v řece pod přehradou.

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Podle Zikešové ani hrázný na přehradě Březová takový nedostatek vody nepamatuje, i když slouží na přehradě 22 let. Na nezvyklou podívanou se na přehradu jezdí denně podívat stovky lidí, kteří si fotí historický most, který je za normální situace několik metrů pod vodou.

Nádrž Březová se nyní změnila v horní části v bahnitou plochu, kterou protéká asi metrový potůček, který je za normálních okolností řekou Teplá. V dolní části, blíže hrázi, sice zůstala voda, ale rozděluje napůl vynořený most. Na obou březích je vidět pás odhalených břehů, který je vysoký přes tři metry. Asi jediní živočichové, kteří situace využívají, jsou kachny, které nyní hledají potravu ze dna na místech, kde byla dříve třímetrová nebo čtyřmetrová hloubka.

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