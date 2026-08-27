Obří ledový kolos se utrhl z grónského ledovce Petermann a teď pluje oceánem. Zabírá 76 kilometrů čtverečních, tloušťku má až 150 metrů a jeho odtržení je největší za posledních 14 let. Pozornost vědců však nyní poutají především trhliny, které zůstaly za ním.
Ledový obr se od Petermannova ledovce oddělil 4. srpna. Satelity přitom zachytily, jak se trhliny v ledovém jazyku postupně prodlužovaly, až se obrovská masa ledu definitivně odtrhla. A podle vědců může jít jen o začátek.
V ledu totiž zůstávají další hluboké praskliny. Pokud se budou dál šířit, mohou následovat ještě dva obrovské kusy o rozloze přibližně 97 a 87 kilometrů čtverečních.
Obří kus ledu už míří oceánem
Nově vzniklý ledový ostrov je zhruba stejně velký jako Pardubice. Jeho tloušťka může dosahovat až 150 metrů a podobné tabulární ledovce mohou v oceánu přežívat celé roky, než se rozpadnou a roztají.
Právě jejich pohyb teď vědci bedlivě sledují. Nejde totiž jen o zajímavou podívanou. Takto obrovská masa ledu může představovat riziko pro lodní dopravu, a jakmile se začne rozpadat na menší kusy, mohou být jednotlivé úlomky pro lodě ještě obtížněji odhalitelné.
„Na tento odtrh jsme čekali už roky a vidět ho konečně nastat je pozoruhodné. Je to silná připomínka toho, jak rychle se tyto systémy mohou měnit,“ popsal Adam Garbo z Ottawské univerzity.
A právě rychlost změn vědce překvapila. Radarové snímky ukázaly, že v posledních dnech před odtržením se situace dramaticky zrychlila.
„Změny, které jsme na Petermannově ledovci pozorovali, probíhaly těsně před odtržením ledovce velmi rychle. Bylo neuvěřitelně vzrušující sledovat šíření trhlin téměř v reálném čase,“ popsala Molly Hammondová z Leedské univerzity.
Co bude dál?
Teď se pozornost obrací k tomu, co přijde dál. Pokud se odlomí i další dva kusy, Petermannův ledový jazyk se výrazně promění. A vědci budou zároveň sledovat, kam se nově vzniklé ledové ostrovy vydají a jak rychle se začnou rozpadat.
„Velké tabulární ledovce jsou v Jižním oceánu kolem Antarktidy poměrně běžné, arktické ledové ostrovy jsou ale mnohem vzácnější,“ upozornila Anna Crawfordová ze Stirlingské univerzity.
VIDEO: Jak se láme obří ledovec. Ohromující podívanou zachytili vědci na východě Grónska
Zdroj: ESA, Science Daily
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