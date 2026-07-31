Někdo by řekl, že už nemá co dokazovat. Nirmal Purja ale celý život posouvá hranice možného. Bývalý člen britských speciálních jednotek se stal jedním z nejslavnějších horolezců planety, když zdolal všech 14 nejvyšších hor světa za pouhých šest měsíců. Nyní však patří mezi deset horolezců, po kterých pátrají záchranáři po lavině na pákistánské osmitisícovce Broad Peak.
Když v červenci 2026 vyrazil Nirmal Purja do Pákistánu, zdolat více než osmitisícový Broad Peak v pohoří Karákóram původně vůbec neplánoval.
Jeho cílem byl pouze sousední Gasherbrum II. Pak ale své plány změnil: pokud by zvládl i výstup na Broad Peak, dělila by ho už jen jediná hora od historického prvenství a stal by se prvním člověkem, který zdolá všech 14 osmitisícovek dvakrát, navíc bez použití kyslíku.
„Tohle nebylo v plánu. Ale příležitosti nekřičí. Šeptají těm, kteří tiše pracují,“ napsal před výstupem. Ještě dodal: „Broad Peaku, nežádám nic jiného než bezpečný průchod nahoru a zpět dolů. Žádnou horu nepovažuji za samozřejmost.“
Krátce nato se ale expedice změnila v boj s nevyzpytatelnou horou. Tým vedený Purjou zasáhla lavina na Broad Peaku. Podle dostupných informací zemřeli čtyři členové výpravy a dalších šest horolezců se pohřešuje. Mezi nimi je i Nirmal „Nims“ Purja - muž, který během několika let přepsal dějiny himálajského lezení a stal se jedním z nejvýraznějších horolezců současnosti.
Britské speciální jednotky
Nirmal Purja, kterému většina horolezců říká jednoduše Nims Dai, se narodil v roce 1983 v Nepálu. Vyrůstal v rodině, kde měla vojenská služba dlouhou tradici. Jeho otec i bratři sloužili u legendárních Gurkhů - nepálských vojáků proslulých odvahou, kteří působí mimo jiné v britské armádě.
„Být Gurkhou byl můj jediný sen. Bylo to jediné, co jsem chtěl dělat,“ vzpomínal později.
V osmnácti letech se mu přání splnilo. V roce 2003 vstoupil do jednotek Gurkhů a o šest let později se stal prvním Gurkhou, který se dostal do elitní britské jednotky Special Boat Service (SBS). Právě během vojenské kariéry propadl horám.
V roce 2012 vyrazil na trek k základnímu táboru Everestu. Původně se měl vrátit zpět do Káthmándú, jenže místo toho udělal rozhodnutí, které změnilo jeho život. „Rozhodl jsem se, že se naučím lézt doopravdy,“ popsal později.
Krátce nato vystoupil na svou první horu - 6119 metrů vysoký Lobuche East.
Cíl, kterému málokdo věřil
Purja se postupně stal jedním z nejvýraznějších horolezců své generace. Jeho největší výzva ale zněla jako něco, čemu mnozí nevěřili: zdolat všech 14 světových osmitisícovek za méně než sedm měsíců. Předchozí rekord přitom činil téměř osm let.
„Všechno v životě je možné, pokud máte odhodlání a správný přístup,“ řekl. Projekt nazvaný Project Possible odstartoval v roce 2019. Purja postupně vystoupil na Annapurnu, Dhaulágirí, Kančendžengu, Everest, Lhotse, Makalu, K2 a dalších sedm obřích vrcholů.
Celou výzvu dokončil za pouhých 189 dní a přepsal tím historii himálajského lezení. Kvůli financování expedice dokonce zastavil svůj dům. Po celou dobu ho podporovala manželka Suchi.
„Nejde jen o lezení po horách. Jde o to následovat své cíle,“ vysvětloval později.
Jeho příběh zachytil dokument 14 Peaks: Nothing Is Impossible, který z něj udělal celosvětově známou horolezeckou osobnost. Purjův rekord ale nevydržel navždy - v roce 2023 ho překonali norská horolezkyně Kristin Harilaová a nepálský šerpa Tenjen Lama, kteří všech 14 osmitisícovek zdolali za pouhých 92 dní.
Po úspěchu projektu se Purja vrátil do Nepálu jako horolezecká hvězda. Založil vlastní společnost zaměřenou na vedení expedic a také značku horolezeckého oblečení.
Svou nově nabytou slávu využil také k podpoře nepálských horských průvodců. Upozorňoval, že právě oni často stojí v pozadí největších světových výstupů zahraničních horolezců, přesto se jim nedostává odpovídajícího uznání.
Fotografie, která ukázala problém Everestu
Purja ale není známý jen rekordy. V roce 2019 pořídil na Everestu fotografii, která obletěla svět. Zachytila dlouhou řadu horolezců čekajících na vrchol nejvyšší hory planety.
Snímek otevřel debatu o přeplněnosti Everestu a nebezpečí, které vzniká, když se ve vysoké nadmořské výšce potkají desítky lidí bojujících s nedostatkem kyslíku a extrémními podmínkami.
Rekordy, záchrany i kontroverze
Purja během kariéry vytvořil řadu dalších rekordů. Byl součástí týmu, který v roce 2021 uskutečnil první zimní výstup na K2, druhou nejvyšší horu světa. Opakovaně také pomáhal zachraňovat jiné horolezce v kritických situacích.
Jeho rychlý styl lezení ale vyvolával i kritiku. Někteří horolezci zpochybňovali jeho přístup a používání doplňkového kyslíku při některých rekordních výstupech. Purja svůj postup obhajoval tím, že při extrémně náročných projektech chtěl zvýšit šanci na přežití a zároveň být schopen pomáhat ostatním.
V roce 2024 se navíc objevila obvinění dvou žen týkající se jeho chování. Purja je prostřednictvím právníka odmítl.
VIDEO: Cesta na Mt. Everest nikdy nebude snadná, jste tam na návštěvě, ta výška není slučitelná se životem, říká horolezec Ivo Grabmüller.
Zdroje: Nimsdai, BBC, The Guardian
Hotovo. Fotbalovou reprezentaci má spasit Santi Denia, kouč ze země mistrů světa
Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor, oznámili dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé Fotbalové asociace ČR.
„Vyloučíme vás ze Schengenu,“ hrozí Španělsku Meloniová. Z Hradu souhlasí Pavlův muž
Italská premiérka Giorgia Meloniová kvůli kritické migrační situaci ve španělské Ceutě vyzvala k dočasnému pozastavení schengenského prostoru pro Španělsko. Šéf italské diplomacie Antonio Tajani z krize přímo obvinil španělského premiéra Pedra Sáncheze a jeho migrační politiku. Madrid si již v reakci na ostré výroky z Říma předvolal italského velvyslance.
Zemřel divadelní a filmový režisér František Laurin. Bylo mu 91 let
Divadelní a filmový režisér, pedagog a emeritní ředitel pražského Divadla na Vinohradech František Laurin zemřel ve věku 91 let. Skonal v pátek ráno v Nemocnici Na Homolce, kde se léčil se srdcem, sdělila ČTK jeho dcera, herečka Sabina Laurinová. Laurin narozený v roce 1934 svým působením ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil podobu tuzemského divadla.
Šéfem Českých center se stane končící velvyslanec v Egyptě Jukl, oznámil Macinka
Generálním ředitelem Českých center se od srpna stane končící velvyslanec ČR v Egyptě Ivan Jukl. Na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Pánek Jurková byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023, Macinka jí v pátek za její práci poděkoval.
Česko čeká extrémně horký den, teploty mohou vystoupat na 40 stupňů Celsia
Pátek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice.