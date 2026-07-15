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Magazín

Z dopravní nehody vznikl internetový hit. Projedete křižovatku lépe než Turek?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Internetová komunita reagovala na pondělní dopravní nehodu poslance Filipa Turka po svém. Během jediného dne vznikla jednoduchá prohlížečová hra Křižovatka 63, která s nadsázkou převádí medializovanou událost do podoby arkády. Hráči se v ní snaží bezpečně projet frekventovanou pražskou křižovatkou, aniž by způsobili nehodu.

Internetová komunita reagovala na pondělní dopravní nehodu poslance Filipa Turka po svém.
Internetová komunita reagovala na pondělní dopravní nehodu poslance Filipa Turka po svém. Foto: Křižovatka 63
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V satirické hře usedáte za volant černého mercedesu a vaším úkolem je projet křižovatkou přes pražské náměstí I. P. Pavlova. Ovládání je velmi jednoduché - využívá pouze směrové šipky, plyn a brzdu. Přesto nejde o úplně snadnou záležitost, protože provoz je poměrně hustý a stačí chvilka nepozornosti, aby jízda skončila kolizí.

„Dostaň černý Mercedes bezpečně přes křižovatku. Sleduj světla, předvídej provoz a uvolni cestu majákům,“ zní pravidla. Aby toho nebylo málo, řidič po celou dobu vystrkuje z okénka pravou ruku.

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Autorem hry je uživatel sítě X vystupující pod přezdívkou Asociální chuligán. Hra je dostupná zdarma a není potřeba nic instalovat ani vytvářet uživatelský účet. Díky tomu se začala rychle šířit po sociálních sítích, kde se vedle samotné hry objevily také desítky fotomontáží, memů a videí vytvořených pomocí umělé inteligence.

Křižovatka 63
Ve hře usednete za volant černého Mercedesu a vaším úkolem je projet křižovatkou přes pražské náměstí I. P. Pavlova.Foto: Křižovatka 63

Název Křižovatka 63 odkazuje na dopravní nehodu i místo, kde se v pondělí odehrála srážka poslance Turka s nemocničním vozem. Policisté nehodu vyšetřují. Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozu utrpěl zranění.

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VIDEO: Kamera zachytila auto poslance Motoristů Filipa Turka, jak pokračuje na křižovatce rovně z pruhu, z něhož bylo přikázáno odbočit doleva.

Kamera zachytila nehodu poslance Motoristů Filipa Turka | Video: @MercuryBarbora

Zdroj: Autorský text.

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