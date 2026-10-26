Filmový a televizní svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 90 let zemřel americký herec Walter Koenig, kterého proslavila role Pavla Čechova v kultovním sci-fi seriálu Star Trek. Poslední chvíle strávil ve svém domě v Los Angeles, kde mu byly nablízku dcera a neteř. S oblíbeným hercem se dojemnými slovy rozloučil také jeho dlouholetý přítel a kolega George Takei.
Walter Koenig, jeden z nejznámějších představitelů původní posádky vesmírné lodi Enterprise, zemřel ve věku 90 let. Smutnou zprávu v pondělí 26. října potvrdil jeho zástupce Zachery McGinnis. Podle zveřejněných informací herec odešel ve svém domě v kalifornském North Hollywood, obklopen nejbližšími. Příčinou úmrtí byly podle jeho zástupců přirozené příčiny související s vysokým věkem.
Z ruského navigátora se stala televizní legenda
Koenig se narodil 14. září 1936 v Chicagu do rodiny židovských přistěhovalců z tehdejšího Sovětského svazu. Původně studoval psychologii, nakonec ho ale zlákalo herectví. Osudovou se mu stala role mladého ruského navigátora Pavla Čechova, kterého začal ztvárňovat v roce 1967, kdy se připojil k druhé řadě seriálu Star Trek.
Jeho postava si rychle získala fanoušky. V době studené války navíc představovala neobvyklý symbol spolupráce mezi národy, které ve skutečném světě stály na opačných stranách politického konfliktu. Čechov byl součástí posádky, v níž lidé různých národností společně objevovali vesmír.
Přestože původní seriál skončil už v roce 1969, Koenig se ke své nejslavnější roli opakovaně vracel. Objevil se v sedmi celovečerních filmech ze světa Star Treku a ještě v roce 2023 propůjčil hlas postavě prezidenta Antona Čechova v seriálu Star Trek: Picard.
„Byl mnohem víc než jen Čechov,“ loučí se kolega
Jedním z prvních, kdo na hercovo úmrtí veřejně reagoval, byl George Takei, představitel Hikaru Sulua ze stejného seriálu. Oba muže pojilo téměř šedesátileté přátelství, které dávno přesáhlo hranice televizních studií.
„Mám těžké srdce. Walter Koenig, náš praporčík Pavel Čechov, zemřel,“ napsal Takei na sociálních sítích.
Připomněl také, že se seznámili v šedesátých letech na můstku Enterprise a od té doby zůstali blízkými přáteli. Koenig mu dokonce v roce 2008 šel za svědka na svatbě s Bradem Altmanem.
„Walter byl mnohem víc než jen Čechov. Byl spisovatelem, učitelem, přemýšlivým člověkem a věrným přítelem,“ uvedl Takei. „Odpočívej v pokoji, můj drahý příteli. Drž dál pevný kurz,“ dodal.
V soukromí ho zasáhla bolestná rodinná tragédie
Ačkoli si diváci Koeniga navždy spojovali především se Star Trekem, během své kariéry se objevil také v seriálech Columbo nebo Babylon 5, kde ztvárnil telepata Alfreda Bestera. Věnoval se rovněž psaní scénářů, knih a výuce herectví.
V osobním životě prožil téměř šest desetiletí po boku herečky Judy Levittové, kterou si vzal v roce 1965. Jejich manželství ukončila až její smrt v roce 2022.
Rodinu však už dříve poznamenala tragédie. V roce 2010 zemřel jejich syn Andrew Koenig, rovněž herec, známý především ze sitcomu Growing Pains. Bylo mu pouhých 41 let a jeho smrt byla označena za sebevraždu. Walterovi zůstala dcera Danielle, která byla podle zveřejněných informací také u jeho posledních chvil.
Fanouškům zůstával věrný až do konce
Koenig se ani ve vysokém věku zcela nestáhl z veřejného života. Pravidelně se účastnil fanouškovských setkání a na své nejslavnější působení rád vzpomínal. Ještě v roce 2026 získal herecké ocenění za výkon v krátkometrážním snímku Mr. Fleischmann.
„Chápal, co Star Trek pro lidi znamená, a přijal komunitu, která kolem něj vznikla,“ uvedl jeho zástupce v prohlášení k hercově úmrtí.
Walter Koenig tak po sobě zanechal nejen desítky filmových a televizních rolí, ale především postavu, kterou si oblíbilo několik generací diváků. Pro fanoušky Star Treku navždy zůstane mladým navigátorem, který společně s kapitánem Kirkem a ostatními členy posádky Enterprise vyrážel objevovat neznámé světy.
Zdroj: The Guardian, TMZ, AP News
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