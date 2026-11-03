V přeplněném evakuačním vlaku seděla její maminka na kufru, ona sama měla na podlaze asi půl metru místa. Její malá dcera spala v kupé s dalšími dětmi. Když začala ruská invaze na Ukrajinu, Anastasija Kolotova ještě netušila, že v Česku nakonec zůstane. Dnes žije ve Znojmě, pracuje jako tatérka a vytváří drobné porcelánové figurky. Její pohádkový svět si na Instagramu oblíbilo přes 41 tisíc lidí.
Z Charkovské oblasti odjela s maminkou a desetiletou dcerou. Výbuchy tam zněly už od časného rána 24. února 2022. Ještě týden zůstávala doma a doufala, že se situace uklidní. Nakonec převážil strach o dceru. „Uvědomovala jsem si, že zůstat doma znamená každý den riskovat život. Strach z neznámé budoucnosti v cizí zemi byl v tu chvíli mnohem menší než nebezpečí, kterému jsme čelili na Ukrajině,“ říká.
„Když si chtěl člověk dojít na toaletu, musel překračovat ostatní lidi. Vlak pravidelně zastavoval a v noci se zhasínala světla, aby nebyl vidět,“ vzpomíná na 24 hodinovou cestu vlakem.
Bylo jí 29 let. Do Česka se vydala bez dlouhodobého plánu, nejprve potřebovala najít bezpečné místo pro rodinu. Po příjezdu do Lvova pokračovaly autobusem do Prahy. Na ukrajinsko-polské hranici je přivítali dobrovolníci s teplým jídlem a čajem. Po vyčerpávající cestě pro ně tahle pomoc hodně znamenala.
Z Prahy zamířila do Znojma
První týdny strávily v pražském hotelu. Anastasija měla nějaké úspory a nebyla zvyklá přijímat pomoc od cizích lidí. Přesto ji ochota okolí překvapovala. Zaměstnanci hotelu jim sami přinesli potraviny, později jim česká rodina nabídla dočasné bydlení ve Lštění nedaleko Prahy. Půjčila jim kola a pravidelně vozila jídlo.
„Chtěly jsme jim jejich péči nějak oplatit, a tak jim maminka připravovala domácí jídla, například karbanátky. Na tyto lidi dodnes vzpomínám s obrovskou vděčností,“ vypráví. Sama mezitím hledala práci. Na Ukrajině se živila jako tatérka a chtěla v profesi pokračovat. Asi dva týdny po přestěhování do Lštění dostala nabídku z tetovacího studia ve Znojmě. Nejdřív odjela sama, maminka s dcerou za ní přijely až po několika měsících, když jim připravila vhodné zázemí.
Jednou z největších překážek byla čeština. Nerozuměla ani běžným otázkám při nákupu. „Otázka ‚Chcete tašku?‘ ve mně vyvolávala úplnou paniku. Dnes se tomu směju, ale tehdy se mi nervozitou doslova třásly ruce,“ vzpomíná. Jazyk se učila sama, zapisovala si neznámá slova a jejich překlady. Nejvíc jí pomohla každodenní komunikace s kolegy.
Od architektury k pohádkovým figurkám
Výtvarné umění ji přitahovalo už od dětství. Studovala na uměleckém lyceu v Charkově, později nastoupila na tamní akademii architektury. Po třech letech změnila obor a vystudovala stavební inženýrství. Vedle studia se začala věnovat tetování. Zkoušela také vyšívání, korálkování, modelování nebo šití oblečení pro autorské panenky. Nakonec ji zaujala keramika. Chtěla pracovat s materiálem, který vydrží desítky či stovky let a zároveň jí ponechá prostor pro vlastní fantazii.
Nejdřív studovala možnosti práce s hlínou na internetu, potom si pronajala keramickou dílnu v Brně. Tam vznikl její první výrobek: malá šperkovnice s opičkou a jejím mládětem na víčku. Dodnes ji má schovanou. Dnes tvoří pod značkou Mythic Porcelain. Její figurky připomínají obyvatele pohádkového lesa: zvířátka v kabátech a šatech, každé s vlastním výrazem a charakterem.
„Někdy mám v hlavě úplně jinou představu, než jak nakonec výrobek vypadá. Občas jsem se snažila vytvořit něco modernějšího nebo odvážnějšího, ale nakonec mi stejně vždycky vzniklo něco milého a pohádkového. Tak jsem pochopila, že nemá smysl se do něčeho nutit,“ říká.
V pohádkové atmosféře výrobků se odrážejí také vzpomínky na dětství. Dodnes si vybavuje, jak tatínek před Novým rokem přinesl domů vánoční stromeček a s maminkou vytahovaly z půdy starou truhlu s ozdobami. „Možná právě tento pocit bych chtěla ve svých výrobcích uchovat – tu dětskou schopnost žasnout, radovat se z maličkostí a věřit na zázraky,“ říká.
Výroba jedné figurky zabere týdny. Anastasija nejprve nakreslí skicu a ručně vymodeluje předlohu. Z ní vytvoří sádrovou formu, připraví porcelánovou figurku, začišťuje ji, maluje a vypaluje. První výpal probíhá při teplotě kolem 900 stupňů Celsia, druhý při 1220 stupních. Pokud výrobek zdobí pravým zlatem, čeká ho ještě třetí. Ani potom nemá jistotu, že z pece vytáhne přesně to, co si představovala. „Jsem člověk, který má rád všechno pod kontrolou, a přitom jsem si vybrala materiál, který si občas dělá úplně, co chce. Možná právě proto mě keramika tolik baví,“ směje se.
Z nepovedených pokusů vznikla komunita
První figurky začala prodávat na jaře 2025. Na Instagramu ukazovala nejen hotové výrobky, ale také nepovedené pokusy, figurky slepené v peci a jednotlivé fáze práce. Dnes její účet sleduje přes 41 tisíc lidí. Velkou pozornost získalo také video, v němž v češtině vyprávěla o útěku z Ukrajiny a začátcích v nové zemi.
„Mnohem víc než samotná čísla mě překvapilo množství vřelých komentářů a podpory od úplně neznámých lidí,“ říká. Zájem o její práci zatím nestačí na to, aby se mohla živit výhradně keramikou. Dál tetuje a figurky vyrábí po večerech a ve volných dnech.
Ve Znojmě dnes žije se svou rodinou a partnerem. Původně si pronajímala samostatnou keramickou dílnu, náklady však postupně převýšily její možnosti. Nyní s partnerem připravují nový prostor, kde by mohla mít veškeré vybavení včetně keramické pece.
„Všechno mám, jen to nemá kdo jíst“
Na Ukrajině zůstali její otec a dva bratranci, kteří slouží v armádě. S otcem si pravidelně telefonuje. Vedle vlastního hospodářství opravuje vojenská vozidla poškozená při ostřelování a vojákům pomáhá bez nároku na odměnu. Letos ho Anastasija osobně navštívila. S hrdostí jí ukazoval slepice, kachny i úrodu brambor, cibule a zelí. Většinu zeleniny rozdává známým. „Když mi ukazoval všechno, co vypěstoval, řekl: ‚Všechno mám, jen to nemá kdo jíst.‘“
Když dnes přemýšlí o návratu, ví, že by se už nevracela do stejného života, který před lety opustila. Změnili se lidé, okolnosti i prostředí. Po několika letech v Česku by návrat znamenal další začátek. „Život, který jsem měla před rokem 2022, už totiž neexistuje. Fyzicky se tam vrátit lze, ale vrátit se do svého dřívějšího života už ne,“ říká.
Zatím se soustředí na to, co může ovlivnit. Na práci, rodinu a další nápady, které čekají na uskutečnění. Její pohádkový svět se přitom dál rozrůstá. A třebaže jeho obyvatelé žijí jen v její fantazii, právě díky nim může kousek dětské radosti posílat lidem do domácností po celém světě.
Zdroj: autorský článek
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