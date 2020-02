Youtuberka předstírala, že si užívá na Bali. Fotky z dovolené ale pořídila v Ikee

Youtuberka Natalia Taylorová nahrála na Instagram sérii fotografií z luxusní dovolené na Bali. Později však prozradila, že všechny snímky nafotila v nedalekém obchodním domě Ikea. Pointou bylo ukázat, jak je snadné zinscenovat si prostřednictvím sociálních sítí falešný život. „Občas chtějí lidé lhát o tom, kým jsou. A není to vůbec těžké,“ řekla ve videu.

"Královna dorazila. Destinace: Bali, Indonésie," stojí v popisku první série fotografií. Snímky, na kterých Američanka Taylorová předstírá, že si užívá luxusní wellness nebo popíjí šampaňské na hotelovém pokoji, získaly desetitisíce lajků. Její fanoušci, kterých je více než 300 tisíc, podvodu očividně uvěřili. "Naše princezna z Bali," stojí v jednom komentáři.

Někteří sledující si však začali všímat i indicií, které v jinak pečlivě naaranžovaných scénách záměrně zůstaly. Šlo hlavně o visačky na některých kusech nábytku. Většina však prozřela až po zhlédnutí videa na YouTube. "Cílem bylo přesvědčit se, jestli je skutečně možné takový podvod udělat. U několika influencerů se v poslední době ukázalo, že předstírají pobyt v destinacích, kde nikdy nebyli. Buď fotky vyrobili ve Photoshopu, anebo na nich ani nebyli oni sami," říká Taylorová ve videu.

"Nevím, kolik by mě stála dovolená na Bali, ale žiju hned vedle ráje švédského nábytku a nestálo mě to nic," žertuje.

Nevěřte všemu, co je na Instagramu, zní její poselství. Taylorová se vydala se svou fotografkou otestovat, kolik vůbec v Ikee nafotí snímků, než je zaměstnanci vyhodí nebo si jich začnou všímat návštěvníci. Z videa je patrné, že to nebylo zvlášť složité, a dokonce se jim podařilo na čas odstranit některé visačky, aniž by si toho kdokoli všiml.

"Stát se, kým chcete, je dnes jednodušší než kdykoli předtím," řekla Taylorová pro zpravodajský web CNN. "Je to skvělé! Ale s velkým vlivem přichází i velká zodpovědnost." Taylorová si myslí, že by lidé měli brát sociální sítě spíše jako zábavu. "Tohle video nesponzoruje Ikea, i když bych si to přála," dodává.