Youtuber Vláďa: Rodiče pili a hádali se. Musel jsem pryč, měsíc jsem bydlel ve squatu

Fanouškům, kterých má na YouTube skoro tři čtvrtě milionu, se vryl do paměti jako "šéfis". Frajírek, co umí vtipně shodit bizáry internetové scény nebo někoho napálit vyhroceným prankem. V podcastu Co z tebe bude?! ale youtuber Vláďa ukazuje taky svou zranitelnější stránku. Popisuje, jak ho spolužáci kvůli videím měli za exota a jak ho neutěšená situace v rodině přiměla odejít z domova i ze školy.

Kanál VláďaVideos si založil v době, kdy internetoví tvůrci z natáčení videí inkasovali první, zatím nijak astronomické příjmy, a o youtubery se začínaly nesměle zajímat reklamní agentury. "Pamatuju si, jak jsem se ve škole díval na tabuli a říkal jsem si, že přece nemůžu dělat normální práci. Připadalo mi, že mám něco, co můžu lidem dát," vrací se pětadvacetiletý Vláďa Kadlec do roku 2013. Tehdy na soukromé střední škole studoval účetnictví v kombinaci s grafikou a v prvním ročníku byl v kolektivu ještě oblíbený. S přílivem fanoušků na internetu se k němu ale spolužáci otočili zády. "Když to na mém YouTube kanálu bouchlo, přišel jsem do školy a nikdo se tam se mnou nebavil. V té době byli youtubeři něco nového, takže jsem byl pro ostatní exot," připouští Vláďa. Proslavila ho videa, ve kterých se lidi snažil po telefonu napálit kanadskými žerty. Dnes komentuje dění na internetové scéně nebo nechává diváky nahlédnout do svého života. Trvalo ale čtyři roky, než se natáčením dokázal uživit. V dalším díle podcastu Co z tebe bude?!, ve kterém redaktor Tomáš Maca mluví s tvářemi mladé generace o jejich životní cestě, youtuber popisuje, jak se dokázal postavit na vlastní nohy. Youtuber Vláďa si s redaktorem Tomášem Macou povídal i o tom, jestli by některá svá videa dnes už radši nenatočil a jestli je před kamerou vždycky autentický. | Foto: Matej Slávik To pro něj nebylo vůbec snadné. Doma totiž často slýchal, že je nechtěné dítě, jeho matka trpěla depresí, otec propadl alkoholu a Vláďa kvůli jejich neustálým hádkám v osmnácti letech radši odešel z domova. "Pár týdnů jsem bydlel u bývalé přítelkyně, pak asi měsíc ve squatu mezi feťáky. To byl fakt šok. Naštěstí mě u sebe nakonec nechal bydlet jeden pán. Měl jsem mu platit čtyři tisíce měsíčně a ani to jsem kolikrát nezvládal," vzpomíná. Sen o kariéře úspěšného youtubera se mu nakonec splnil a z rodného Ostravska se přestěhoval do Prahy. Tam ho ale nezpracované emoce ze všeho, co prožil, dohnaly. "Tvářil jsem se, že je všechno v pohodě. Hodně jsem s kámoši pařil, říkal jsem si, že na všechno kašlu, že si budu užívat. Jenže mi pak bylo smutno z toho, že jsem dva roky pořádně nic nedělal. Kdybych z toho kola nevyskočil, mohlo mě to zdevastovat," přiznává. Nebývale osobní rozhovor s youtuberem Vláďou, který říká, že si jen tak někoho nepřipustí k tělu, si můžete poslechnout na platformách SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.