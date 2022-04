Yellowstonský park prodává vstupenku, jež bude platná až za 150 let. Stojí 33 tisíc

Americký Yellowstonský národní park nabízí roční vstupenku, která však návštěvníky oprávní ke vstupu až v roce 2172. Akce je součástí oslav 150 let založení nejstaršího amerického národního parku.

Park chce zaměřit pozornost na svoji budoucnost a zároveň vybrat finance na údržbu. Správci doufají, že vstupenku platnou za 150 let budou moci využít potomci těch, kteří ji letos zakoupí za 1500 dolarů (33 250 korun).

Správa parku nazývá speciální permanentky "dědickými vstupenkami". "Je to náš způsob, jak oslavit 150 let Yellowstonského národního parku a pomoci s jeho zachováním na těch příštích 150 let," řekla Lisa Diekmannová, šéfka správy parku.

Speciální vstupenka opravňuje držitele k ročnímu volnému vstupu do parku v roce 2172, k tomu ale rovněž přidává obvyklou roční vstupenku využitelnou kdykoliv.

Podle jednoho z dlouholetých pracovníků parku Stevena Fullera prošel Yellowstone v posledních čtyřech desetiletích výraznými proměnami, například se do něj vrátili bizoni, vlci či medvědi grizzly. Park nicméně rovněž trpí stále větším provozem a návštěvností a výraznějšími výkyvy teplotních extrémů.

