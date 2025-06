Překvapivě dobře vyvážené hodinky. Vyzkoušeli jsme nové Huawei Watch FIT 4 Pro

Neřadím se k technologickým nadšencům. Ve volném čase se pohybuju spíš v přírodě než v online prostoru. Túry, stan, klid. Od hodinek očekávám především funkčnost, ideálně bez potřeby častého nabíjení nebo nastavování. Když jsem dostal možnost vyzkoušet Huawei Watch FIT 4 Pro, nečekal jsem nic převratného. O to víc mě překvapilo, že některé z jejich funkcí začaly dávat smysl i mně.

Používám iPhone, a přesto bylo spárování hodinek bezproblémové. Aplikace Huawei Zdraví funguje stabilně, vše podstatné zobrazuje přehledně a bez rušivých prvků. Ovládání hodinek je kombinací dotyku a otočné korunky, pohyb v menu je plynulý, reakce okamžité. Na přítomnost systému HarmonyOS jsem si ani nemusel zvykat, vše je intuitivní a bez zbytečné závislosti na internetu.

Displej je jasný a výborně čitelný i na přímém slunci. Automatická regulace jasu funguje spolehlivě, hodinky se přizpůsobují okolí tak, že o tom vlastně vůbec nevíte.

Funkce, které obstojí v terénu

Nejvíc mě přesvědčily funkce, které využívám v přírodě. GPS je velmi přesná, hodinky si rychle najdou signál a zaznamenaná trasa odpovídá skutečnosti. Na túrách se mi osvědčily offline mapy, při absenci signálu je to zásadní výhoda.

Hodinky zvládnou i volné potápění (až 40 metrů), ale to jsem nevyužil. Co oceňuji výrazně víc, je dlouhá výdrž baterie - běžně mi vydrží přes týden bez nabíjení, což je pro pobyt mimo civilizaci ideální.

Navíc - nabíjení je rychlé. Z nuly na sto procent přibližně do hodiny.

Někoho by mohlo mrzet, že při propojení s iPhonem fungují notifikace spolehlivě, ale na zprávy nelze plnohodnotně odpovídat, na rozdíl od Androidu, kde je možné použít klávesnici nebo rychlé odpovědi. Pro běžný přehled slouží hodinky bez problémů.

Huawei Watch FIT 4 Pro jsou ale ve výsledku překvapivě dobře vyvážené hodinky. Nabízejí stabilní provoz, vysokou přesnost a dostatečně dlouhou výdrž, a to i pro uživatele, který technologické novinky běžně ignoruje.

Bez zbytečných efektů a přehánění plní přesně to, co člověk od "chytrých hodinek" očekává. Z mého pohledu je to nástroj, který funguje, tiše, spolehlivě a bez nutnosti se mu přizpůsobovat. A to je vlastnost, která má v mém světě váhu.