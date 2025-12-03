Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Wolt posiluje v e-commerce exkluzivním partnerstvím s Tetou

komerční článek
před 4 hodinami
Wolt vstupuje na trh s drogistickým zbožím a posiluje pozici v segmentu tzv. quick commerce. Uzavřel totiž exkluzivní partnerství s největším českým drogistickým řetězcem – Teta drogerií.
Foto: komerční článek

Pro zákazníky to znamená možnost objednat si kompletní sortiment Tety, od základní kosmetiky po čisticí prostředky, a nechat si jej doručit až domů v rámci desítek minut.

Pro svou první spolupráci na poli q-commerce si Teta vybrala Wolt a přináší tak zákazníkům možnost využívat expresní doručení i pro každodenní potřeby z oblasti drogistického zboží. Lidé si budou moci v aplikaci Wolt vybírat z až 10 tisíc produktů - od pracích prášků a čistících prostředků, přes kosmetiku a produkty péče o tělo, až po hygienické potřeby pro děti a miminka.

Foto: komerční článek

Wolt chce tímto partnerstvím umožnit lidem využívat dalších výhod rychlého, bezstarostného a pohodlného nakupování. "Služby Woltu už dávno nejsou jen o rozvozu jídla. Naší ambicí je vytvořit největší obchodní dům v kapse, kde lidé seženou vše od večeře až po šampon. Spolupráce s Teta drogerií je přirozeným a klíčovým krokem tímto směrem, do aplikace přidáváme další silnou a oblíbenou značku, kterou zákazníci dobře znají a důvěřují jí. Lidé mají nyní možnost si nechat doručit kompletní sortiment drogistického zboží od takto tradičního českého prodejce rychle, pohodlně a bez dlouhého čekání," říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.

Teta drogerie, která provozuje více než 500 prodejen po celé republice, vnímá partnerství s Woltem jako důležitý krok směrem k modernímu zákaznickému zážitku. "Chceme být zákazníkům co nejblíž, nejen na každém rohu, ale i přímo v jejich mobilním telefonu a nabídnout jim možnost expresního doručení nákupu až domů. Wolt nám pomáhá tuto vizi naplnit a doručit zákazníkovi náš kompletní sortiment během několika desítek minut tam, kde se zrovna nachází," říká Jan Doleček, člen vedení společnosti a personální ředitel Teta drogerie.

Spolupráce posouvá pohodlí nakupování blíž k obyvatelům měst o regionů. "Toto partnerství pro nás představuje klíčový milník, protože se jedná o síť, která má jedinečné pokrytí napříč celou republikou. Zatímco Teta je díky své husté síti prodejen tradičně blízko lidem v každém regionu, Wolt nyní tuto výhodu přibližuje neště více k lidem, domů do práce či kamkoli zboží zrovna potřebují. Díky naší spolupráci si tak obyvatelé velkých měst i menších regionů mohou nechat doručit kompletní sortiment, který dosud nakupovali jen osobně. Spojujeme zavedenou dostupnost s moderním komfortem expresního doručení," dodává manažer maloobchodního prodeje Wolt Česko František Cmunt.

Jak funguje objednávka z Teta drogerie?

Objednání je rychlé a intuitivní. V aplikaci Wolt si zákazník vybere nejbližší prodejnu Teta. Následně přidá do košíku produkty, které potřebuje koupit - od šamponu a dětských plen až po čisticí prostředky. Objednávku poté jednoduše potvrdí a zaplatí. Kurýr následně vyzvedne připravené zboží od personálu drogerie a doručí ho během 30 minut až domů, nebo do práce.

Foto: komerční článek

Společnost Wolt tímto krokem potvrzuje své odhodlání být klíčovým hráčem v oblasti rychlého doručování i mimo oblast gastronomie. Po úspěšných spolupracích se supermarketovými řetězci a rozvoji vlastní sítě Wolt Market přináší další inovaci do každodenního života Čechů.

Partnerství mezi Woltem a Teta drogerií tak potvrzuje rostoucí trend digitalizace maloobchodu a důraz na zákaznický komfort. Díky spojení sil dvou silných značek mohou lidé snadno a rychle získat potřebné produkty bez nutnosti návštěvy prodejny.

 
Mohlo by vás zajímat

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?
Přehled

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Ženská asociace WTA nechala fanoušky volit nejlepší výměny uplynulého ročníku. Nyní už je znám finálový seznam.
před 15 minutami
Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

"Člověk někdy potřebuje změnu, v České filharmonii jsem patnáct let," reagoval nový ředitel Robert Hanč na dotaz, proč se přihlásil do konkurzu.
před 24 minutami
"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?
Přehled

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

Tradice zdobení tramvají spojuje města, rodiny i nadšence. A zimní dny jsou díky tomu zase o něco hezčí. Jaká "vánočka" vás letos nadchla nejvíc?
Aktualizováno před 29 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Skutečné drama se odehrálo v úterý večer před kamerami ITV.
před 58 minutami

Policie evakuuje školu v Uherském Brodě, hrozí výbuch neznámé látky

Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

V pondělí 1. prosince večer se odehrál slavnostní křest knihy o tajemném tvůrci bitcoinu a její autoři u té příležitosti vyhlásili i speciální soutěž.
Další zprávy