Vyděšený svišť pobaví jen na první pohled. Nejlepší fotky zvířat roku 2019

Foto: Wildlife Photographer of the Year 2019

Vítězný snímek prestižní světové soutěže fotografů divoké přírody na první pohled pobaví. Svišť se vyděšeně kouká na tibetskou lišku, která ho náhle překvapila. Jenže záběr, který pořídil čínský fotograf Jung-čching Pao, ve skutečnosti tak zábavný není. Naopak, ukazuje každodenní přírodní drama boje o potravu a o život. Zachycuje poslední okamžiky svišťova života.

Londýnské přírodopisné muzeum (The Natural History Museum) vyhlásilo výsledky prestižní celosvětové fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year 2019. Vítězem se stal snímek tibetské lišky, která k smrti vyděsila sviště. Záběr pořídil čínský fotograf Jung-čching Pao.

Porota, která posuzovala celkem 48 tisíc fotografií od autorů ze stovky zemí, ocenila, jak vítězný snímek spojuje prvky komedie i hororu a odráží každodenní dramata, která se v přírodě odehrávají.

Podle předsedkyně poroty Roz Kidmanové Coxové se fotografovi podařilo dokonale zachytit rozhodující moment. Fascinující výrazy zvířat a energie, kterou snímek vyzařuje, podle něj dokážou člověka doslova uhranout.

"Tento úžasný snímek zachycuje jednu ze základních výzev života v přírodě - a tou je boj o přežití," konstatoval ředitel přírodovědného muzea Michael Dixon.

Juniorskou kategorii soutěže vyhrál Cruz Erdmann s podmořským záběrem pořízeným v indonéském Sulawesi.

Zároveň s vyhlášením výsledků letošního ročníku soutěže byl vyhlášen následující. Snímky do soutěže Wildlife Photographer of the Year 2020 lze zasílat od 21. října do 12. prosince 2019 (více na adrese www.nhm.ac.uk/visit/wpy/competition.html).

Výstava stovky nejlepších snímků z letošního ročníku je k vidění v londýnském přírodopisném muzeu až do 31. května příštího roku. Při případné návštěvě Londýna rozhodně stojí za vidění. Lístky lze objednat i on-line, a to na adrese

www.nhm.ac.uk/wpy. Vedení muzea doporučuje on-line objednávku zvláště na víkendy, kdy bývá na výstavě nejvíce návštěvníků.

