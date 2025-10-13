Wellness bez hostů, paneláky bez lidí. Návrat do zapomenutého Ferienparku B.

Opuštěná místa nacházím různým způsobem a právě tohle patří k těm zvláštním nálezům - podivný a zarostlý areál, který ale nemá značený bod a nejsou k němu žádné viditelné informace.
"Stejně to riskneme," říkáme si.
Ferienpark B. v Německu byl kdysi vyhledávaným rekreačním střediskem. Jeho historie sahá do roku 1956, kdy berlínský továrník Otto Müller otevřel na místě bývalé pily hotel s kapacitou 100 lůžek. Díky úspěchu a finančním podporám byl hotel v roce 1973 přestavěn a rozšířen, přičemž vznikl rozsáhlý rekreační park o rozloze 120 tisíc metrů čtverečních. Najednou tu bylo 354 apartmánů s celkovou kapacitou 1018 lůžek, k tomu venkovní a kryté bazény, sauny, tenisové kurty, minigolf…
Letitá plíseň
Když se k místu blížíme, je už téměř šero. Světlo bude ještě tak hodinu, pak se všechno ponoří do naprosté tmy. Příjezdovou cestu blokuje závora, ale silnice vede na sídliště, kousek dál si všímáme restaurace a sportovního areálu.
Po vyšlapané cestě se dostáváme až k zadnímu vchodu, který nás pouští do wellness centra. Kromě značného nepořádku a graffiti na zdech to tu vypadá fantasticky. Procházíme kolem bazénu až k saunám, cestu nám lemuje letitá plíseň.
Procházíme fitness centrem, restaurací a společenskými místnostmi. Celý komplex zanechává velký dojem, ale to, co v nás budí největší zvědavost, je přilehlé sídliště. Nevíme, jestli tu někdo stále bydlí, proto jsme velmi opatrní. Neradi bychom se ocitli někde, kde být nemáme. Po prvním průzkumu se shodujeme, že místo působí neudržovaně a opuštěně. Takový "Pripjať vibe", jako město vedle elektrárny Černobyl, jen menší. Jistotu ale nemáme, a tak areál raději opouštíme.
Tajemství barevných paneláků
Na místo se vracíme asi o 14 dní později, odhodlaní objevit tajemství barevných paneláků. První dva, žlutý a zelený, nám předvedou nádherný rozklad, který umí pouze příroda. Plíseň, oloupaná omítka a voda stékající po zdech je něco, co naaranžovat nejde. Jsme nadšení, tohle jsme nečekali.
Modrý je poněkud skromnější. Někdo se to tu očividně pokoušel vyklidit, a tak kromě suti tu nezbylo nic. Zůstal tu jeden jediný byt naprosto nedotčený. Jako by majitel odešel nakoupit a co nevidět se měl vrátit. Podle starých fotek ale víme, že ani tady nikdo nežije. Byt je roky netknutý a působí jako růže uprostřed spáleniště.
Poslední, červený panelový dům nám nabídl to nejlepší a nejzachovalejší ze všeho. Většina bytů je netknutá, jiné jsou zase v různých stadiích rekonstrukce. Odkrývají střípky lidských životů. Deník slečny, která si říká Vivi, vypráví, jak je zamilovaná do přítele Aliho, ale rodiče jí ho neschvalují. Je frustrovaná z celé té situace a nikdo jí nerozumí. Deník má ale jen pár stránek, takže bohužel nevím, jestli Vivi a Ali zůstali spolu. Snad ano, přála bych jim štěstí.
Zkáza parku
Opusťme teď Vivi a její trable a podívejme se, co se stalo s parkem. Navzdory rozsáhlé nabídce aktivit a služeb zákazníků ubývalo, kvalita šla dolů. Pověst taky. Finanční situace se začala zhoršovat kolem roku 2007, z první krize narostly dluhy až do šestimístných částek.
Docela rychle.
V roce 2013 došlo k zahájení insolvenčního řízení a následnému uzavření komplexu. Některé byty byly nabídnuty k dlouhodobému pronájmu, čehož využili především občané Ruské federace. Stav budov se ale nadále zhoršoval. Nefungovala elektřina, objevovaly se dlouhodobé odstávky vody a pohodlné bydlení postupem času přestalo být udržitelné. Lidé se začali stěhovat pryč v domnění, že se sem po zlepšení situace vrátí. Nikdy se tak ale nestalo.
Od té doby areál chátrá čím dál více a stal se terčem vandalů a zlodějů. Byty byly postupem času zničeny a vyrabovány. Místní úřady, včetně starosty i obce, by preferovaly demolici objektů. V průběhu let došlo v areálu k několika významným událostem.
V roce 2004 vypukl v jednom z apartmánů požár, při kterém byla zraněna 56letá zaměstnankyně a vznikla škoda přibližně deset tisíc eur. Příčinou požáru byl pravděpodobně nevypnutý elektrický vařič. V roce 2018, kdy už areál obývalo pouze několik posledních desítek obyvatel, došlo v jednom z apartmánů k explozi plynu. Starší pár vstoupil do svého bytu se zapálenou cigaretou. Naštěstí obyvatele vyražené dveře ochránily před nejhoršími následky a oba utrpěli pouze lehké popáleniny v obličeji. Exploze však způsobila značné materiální škody. Okna a nábytek byly vymrštěny na ulici, vnitřní příčky byly narušeny a prasklé vodovodní potrubí zaplavilo apartmán vodou. Příčinou exploze byly dvě plynové lahve, z nichž alespoň jedna nebyla správně uzavřena.
Dnes tvoří panelové domy ve Ferienparku B. unikátní město duchů na úpatí hor. Interiéry mnoha bytů zůstávají téměř nedotčeny, včetně osobních věcí a nábytku, což vyvolává dojem, jako by byli obyvatelé nuceni odejít náhle a s vidinou, že se sem jednoho dne znovu podívají. Jisté však je, že život se sem už nevrátí.