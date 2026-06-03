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Magazín

Vzhůru k výškám. Zpěvačka Helena Vondráčková překvapila inzerátem

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Snili jste někdy o tom, že se proletíte ve stylu největších hvězd českého showbyznysu? Teď máte příležitost. Zatímco většina celebrit prodává nové desky, vstupenky na koncerty nebo své životní příběhy v autobiografiích, zpěvačka a několikanásobná Zlatá slavice Helena Vondráčková posunula laťku o několik kilometrů výš. Do prodeje totiž zařadila rovnou vlastní letadlo.

Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.Foto: ČTK
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Nejde přitom o žádný model na poličku, ale o skutečný Cirrus SR20 z roku 2003, se kterým může nový majitel vyrazit kamkoli, kam ho zavede kurz a počasí. Fanoušci zpěvačky tak mají jedinečnou možnost pořídit si něco originálnějšího než podepsané CD.

Letoun nabízí moderní avioniku, autopilota, nový interiér z roku 2025 a dokonce i záchranný padák pro celý stroj. Když se něco náhodou pokazí, elegantně se tak snese k zemi celé letadlo i s posádkou.

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Podle dostupných informací si zpěvačka stroj pořídila v roce 2021 a ráda se s ním dopravovala na koncerty. Pilotoval ho její manžel a manažer v jedné osobě Martin Michal. Nalétáno má okolo 3400 hodin. Proč se Helena Vondráčková rozhodla letadlo prodat, není jasné.

Jisté ale je, že podobné inzeráty se na českém internetu neobjevují každý den. V řadě sledujících na sociálních sítích navíc nabídka evokovala zpěvaččinu píseň Vzhůru k výškám. „Já chtěla bych mít svůj aeroplán, létat v oblacích jak kormorán,“ napsal například jeden sledující.

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Zdroj: autorský text

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