Rakovina u mladších 50 let je stále častější. Podle vědců je příčina v mikrobiomu

Od 90. let prudce přibylo Britů ve věku 25 až 50 let, kteří onemocněli rakovinou. Počet takových případů mezi mladšími lidmi roste dvakrát rychleji než u starších osob, vyplývá z britské studie, o níž informoval list The Times. Tento znepokojivý celosvětový trend patrně souvisí se škodlivými střevními bakteriemi a chronickým zánětem způsobeným změnou stravovacích návyků.

Jedná se o mnohem strmější nárůst než u kterékoli jiné věkové skupiny, přičemž druhý největší nárůst o 16 procent byl zaznamenán u osob mladších 25 let, zatímco nejnižší nárůst o deset procent byl zaznamenán u osob starších 75 let. Zjištění poukazují na nový rizikový faktor vzniku rakoviny, který se objevil v posledních desetiletích, kdy generace lidí ve věku 25 až 50 let dospívala, což pravděpodobně souvisí s "významnou změnou západní stravy v posledních 30 až 40 letech", jako je používání sladidel, například kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy, v ultra zpracovaných potravinách. Související Vědci pokročili ve výzkumu léčby rakoviny prsu. Lépe zjistí, které léky působí Cancer Research UK, největší nezávislá organizace pro výzkum rakoviny na světě, údaje zveřejnila na zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu, největší světové konferenci o rakovině. Rakovina tlustého střeva a mikrobiom Ústředním bodem konference bylo znepokojení nad celosvětovým nárůstem počtu případů rakoviny u mladých lidí, zejména rakoviny tlustého střeva. Bylo představeno několik studií, které naznačují, že klíčem k vysvětlení tohoto nárůstu je mikrobiom - společenství bilionů bakterií ve střevech. Pacienti s časným výskytem rakoviny střev mají podle zjištění více škodlivých střevních bakterií, což souvisí se špatnou stravou a vysoce zpracovanými potravinami. Tyto bakterie mohou vést k chronickým zánětům nebo mutacím v DNA a následně způsobit vznik nádorů. "Známe mnoho příčin rakoviny, kterým lze předcházet, včetně kouření, obezity a červeného masa. Ty však samy o sobě nevysvětlují nárůst, který pozorujeme u osob mladších 50 let," řekl lékař Charles Swanton z Cancer Research UK. Související Studie: Ve více než polovině vzorků spermií se našlo vysoké množství herbicidu Swanton uvedl, že škodlivé mikroby mohou "iniciovat mutace v DNA podobným způsobem, jakým tabákový kouř vyvolává mutace v plicních buňkách". Mohou také způsobovat chronické záněty, které mohou zvyšovat riziko vzniku nádorů. "Mohlo by to být něco ve stravě, co mění mikrobiom. Nebo dokonce mikroplasty a znečišťující látky," dodal. Zdůraznil však, že rakovina je stále především onemocněním starší populace, pouze jeden z deseti případů se vyskytuje u osob mladších 50 let.