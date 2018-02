před 4 hodinami

Dvacáté třetí zimní olympijské hry se konají v jihokorejském Pchjongčchangu od 9. do 25. února 2018. Dějiště her se nachází necelé dvě stovky kilometrů od hlavního města Soulu, kde se před třiceti lety uskutečnila letní olympiáda. Jak dobře znáte olympijské sporty a slavné okamžiky her? Vyzkoušejte se v našem testu.

před 4 hodinami

