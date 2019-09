Využijte dešťovku na maximum

Za posledních 10 let se výrazně zvýšila cena vody a lze očekávat, že její zdražování bude i nadále pokračovat. Kolik spotřebujeme vody často zjistíme až ve chvíli, kdy přijde vyúčtování za vodné a stočné.

Využití dešťové vody s výrobky ASIO NEW, spol. s r.o. | Foto: Komerční sdělení

Jedním ze způsobů, jak snížit spotřebu pitné vody, je využití dešťové vody. Ta může nahradit pitnou vodu tam, kde ji není nutné využívat. Jedná se o běžné činnosti, jako je např. zalévání zahrady, úklid domácnosti, praní nebo splachování toalet. Možná se to nezdá, ale až 50 % denní spotřeby pitné vody může být nahrazeno vodou dešťovou.

Dotační program Dešťovka

Na výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní můžete získat dotaci až 50 % díky dotačnímu programu "Dešťovka". Dotaci až do výše 55 tisíc Kč na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady mohou získat všechny domácnosti z celé České republiky. Pro města a obce je nyní vyhlášena dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. "Velká dešťovka", která se zaměřuje na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.

Jak využívat dešťovou vodu?

Využitím dešťové vody můžete ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, proto je rozhodnutí o pořízení nádrže na dešťovou vodu poměrně snadné. Když chceme začít využívat dešťovou vodu, měli bychom myslet na její správné skladování. Skladování dešťové vody je velmi důležité, protože při dodržení správného způsobu nebudeme mít problém s udržením hygieny a kvality zachycené vody. Ideální je nádrž umístěná pod zemí, kde nedochází k velkému kolísání teplot, a kde není vystavena přímému slunečnímu záření. Musíme brát také v potaz, že dešťová voda není úplně čistá. Filtrováním dešťové vody odstraníte nečistoty a v nich přebývajících bakterií. Hodně diskutované je také téma zadržování vody v krajině. Zasakováním dešťové vody přímo na pozemku vrátíme vodu do jejího přirozeného koloběhu.

Jaké výrobky můžete využít pro komplexní řešení hospodaření s dešťovou vodou?

Video: komerční článek

Podzemní nádrže na dešťovou vodu AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Slouží k zachycení srážkové vody z okapů a podle potřeby mohou být využity i k recyklaci dešťové vody v domácnosti nebo na kropení zahrady.

Filtrování dešťové vody od hrubých nečistot nám spolehlivě zajistí filtrační sestavy AS-PLURAFIT, které jsou určené k instalaci jak do nádrží na dešťovou vodu, tak i do terénu před zásobní nádrž. Další variantou je filtr dešťové vody s unikátním patentovaným samočištěním AS-PURAIN určený pro instalaci do nádrže.

Pro zasakování dešťové vody přímo na vašem pozemku můžete využít akumulační a drenážní systém tunelového tvaru AS-KRECHT. Systém se skládá z lehké, plastové, půlkruhové schránky uzavřené z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod.

Pro ty, kteří chtějí z dešťové vody zachycené ze střechy získat kvalitní čistou vodu se širokým využitím v domácnosti, máme k dispozici zařízení pro úpravu dešťové vody AS-RAINMAN

