Na pouhých 20 metrech čtverečních vznikl byt, který popírá běžné představy o malém bydlení. V historickém domě na Malé Straně se architekti museli vypořádat s minimálním prostorem, klenutým stropem i omezeným rozpočtem – a přesto vytvořili interiér, který působí překvapivě velkoryse. „Ušlechtilé materiály tak dostávají prostor nerušeně vyzařovat svou energii,“ popisují. Jak se jim to podařilo?
Zadání bylo jasné: na minimální ploše vytvořit funkční, odolný a vizuálně příjemný interiér, který obstojí v každodenním provozu. Architekti ze studia Tunicate zároveň věděli, že musí navázat na charakter celého domu, na jehož rekonstrukci se sami podíleli. Největší výzvou ale byla samotná velikost bytu.
Na plochu 18,3 m² bylo potřeba vměstnat šatnu, plně vybavenou kuchyň, jídelní kout, ložnici i obývací část s televizí. K tomu se přidává koupelna o velikosti pouhých 2,5 m², jejíž podobu ovlivnil tvar klenby. Právě historický strop s obloukem, který přechází do stěn poměrně nízko nad podlahou, komplikoval umístění standardního nábytku.
Řešením se stala práce s objemem a sdružování funkcí. Dominantou interiéru je zvýšené čelo postele, které dodává prostoru výraz a zároveň ukrývá praktickou šatnu pro dva. Nechybí místo na zavazadla, šatní tyče ani zásuvky. Další úložné prostory se skrývají v nábytkové stěně, která zároveň plní funkci televizního panelu a pomáhá opticky zklidnit celý prostor.
Nábytek byl navržen tak, aby respektoval tvar klenby – jeho horní linie kopírují oblouk stropu, což umožňuje využít prostor do posledního centimetru. Do vestaveb se podařilo nenápadně integrovat i technické prvky, jako jsou výdechy rekuperační jednotky, které zajišťují větrání a stabilní klima. Díky tomu nic neruší celkový dojem a interiér působí kompaktně.
Výsledkem je byt, který ukazuje, že i velmi malá plocha může nabídnout plnohodnotné bydlení. Nejde o kompromisní řešení, ale o promyšlený prostor, kde má každý detail své místo. Kombinace chytré dispozice, práce s materiály a důrazu na funkčnost vytváří prostředí, které je úsporné na náklady, ale přitom komfortní pro každodenní užívání.
O autorech
TUNICATE je architektonické studio vedené Katarínou Varsovou a Janem Roučkou. Společně navrhují nezaměnitelné interiéry s osobitým výrazem, duší, rytmem. „Každý prostor má svůj příběh a naším úkolem je pomoct mu jej vyjádřit. S klienty vedeme dialog, nasloucháme velkým snům i drobným detailům. Hledáme harmonii mezi funkčností, estetikou a osobností těch, kterým budou prostory sloužit,“ píší architekti.
Zdroj: Linka, autorský text
