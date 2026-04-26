Přeskočit na obsah
Benative
26. 4. Oto
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Magazín

Vytvořili byt v pokoji. Z fotek ani nejde poznat, jak málo místa měli architekti k mání

Garsonka se nachází v přízemí měšťanského domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí.
Vše probíhalo pod dohledem památkové péče, což kladlo na návrh další nároky.
Dům dlouho čekal na citlivou rekonstrukci, která by respektovala jeho historickou hodnotu a zároveň ho přiblížila současnému bydlení.
...
Zobrazit
15 fotografií
Foto: www.boysplaynice.com
Tereza Šolcová
Na pouhých 20 metrech čtverečních vznikl byt, který popírá běžné představy o malém bydlení. V historickém domě na Malé Straně se architekti museli vypořádat s minimálním prostorem, klenutým stropem i omezeným rozpočtem – a přesto vytvořili interiér, který působí překvapivě velkoryse. „Ušlechtilé materiály tak dostávají prostor nerušeně vyzařovat svou energii,“ popisují. Jak se jim to podařilo?

Zadání bylo jasné: na minimální ploše vytvořit funkční, odolný a vizuálně příjemný interiér, který obstojí v každodenním provozu. Architekti ze studia Tunicate zároveň věděli, že musí navázat na charakter celého domu, na jehož rekonstrukci se sami podíleli. Největší výzvou ale byla samotná velikost bytu.

Na plochu 18,3 m² bylo potřeba vměstnat šatnu, plně vybavenou kuchyň, jídelní kout, ložnici i obývací část s televizí. K tomu se přidává koupelna o velikosti pouhých 2,5 m², jejíž podobu ovlivnil tvar klenby. Právě historický strop s obloukem, který přechází do stěn poměrně nízko nad podlahou, komplikoval umístění standardního nábytku.

Související

Řešením se stala práce s objemem a sdružování funkcí. Dominantou interiéru je zvýšené čelo postele, které dodává prostoru výraz a zároveň ukrývá praktickou šatnu pro dva. Nechybí místo na zavazadla, šatní tyče ani zásuvky. Další úložné prostory se skrývají v nábytkové stěně, která zároveň plní funkci televizního panelu a pomáhá opticky zklidnit celý prostor.

...
Přeměna pavlačového objektu na moderní byty znamenala nejen nové dispoziční řešení, ale i hledání rovnováhy mezi starým a novým.
Na patinované mosazné detaily z domu navázali laminovanými deskami s jemným metalickým efektem v odstínu šampaňského.
Konkrétní byt vznikl jako investiční jednotka určená ke krátkodobým pronájmům.
Zobrazit
15 fotografií

Nábytek byl navržen tak, aby respektoval tvar klenby – jeho horní linie kopírují oblouk stropu, což umožňuje využít prostor do posledního centimetru. Do vestaveb se podařilo nenápadně integrovat i technické prvky, jako jsou výdechy rekuperační jednotky, které zajišťují větrání a stabilní klima. Díky tomu nic neruší celkový dojem a interiér působí kompaktně.

Výsledkem je byt, který ukazuje, že i velmi malá plocha může nabídnout plnohodnotné bydlení. Nejde o kompromisní řešení, ale o promyšlený prostor, kde má každý detail své místo. Kombinace chytré dispozice, práce s materiály a důrazu na funkčnost vytváří prostředí, které je úsporné na náklady, ale přitom komfortní pro každodenní užívání.

O autorech

TUNICATE je architektonické studio vedené Katarínou Varsovou a Janem Roučkou. Společně navrhují nezaměnitelné interiéry s osobitým výrazem, duší, rytmem. „Každý prostor má svůj příběh a naším úkolem je pomoct mu jej vyjádřit. S klienty vedeme dialog, nasloucháme velkým snům i drobným detailům. Hledáme harmonii mezi funkčností, estetikou a osobností těch, kterým budou prostory sloužit,“ píší architekti.

Zdroj: Linka, autorský text

Prohlédnout 15 fotografií
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
U.S. President Donald Trump is escorted out of the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington
Střelba na Trumpově galavečeru. Prezidenta okamžitě evakuovali, útočník zranil agenta

Tajná služba USA evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec zahájil palbu na kontrolním stanovišti. Trump po incidentu napsal, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, zranil ale jednoho agenta.

Donald Trump před Bílým domem.
Trump jako Putin. U Čechů si výrazně pohoršil. Koho mají naopak rádi?

Hodnocení amerického prezidenta Donalda Trumpa se v tomto roce propadlo na historicky nejhorší výsledek, negativně ho hodnotí 75 procent Čechů. Česká veřejnost zároveň není nakloněna ani právě končícímu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, vysoké popularitě se naopak těší nový polský prezident Karol Nawrocki. Ukazují to aktuální data výzkumné společnosti STEM.

