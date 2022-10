Výtvarník Hirst pálí stovky svých děl. Majitelé rozhodli, že chtějí vlastnit jen NFT

Britský výtvarník Damien Hirst začal ve své londýnské galerii pálit stovky vlastních děl. Umělec, který rád provokuje, oděn ve stříbrných pracovních kalhotách a kukle, s pomocí asistentů kleštěmi vkládal díla do ohně. Vše živě vysílal na Instagramu. Pálení je součástí speciálního projektu, jenž má zobrazovat umění jako měnu.

Hirst roku 2016 vytvořil deset tisíc puntíkovaných olejomaleb, každou s jiným názvem, které loni propojil s jejich virtuální obdobou ve formátu NFT. Touto zkratkou bývá označován nezastupitelný token neboli digitální soubor s obrázkem, videem či hudbou, jehož vlastnictví je zapsáno v internetové databázi blockchain. Digitální dílo s certifikátem pravosti teoreticky nelze odcizit.

Vloni dal umělec majitelům na výběr, zda si chtějí díla ponechat ve fyzické, nebo virtuální podobě. Druhou z variant se rozhodl zlikvidovat.

Všechna nyní spálená díla byly listy ručně vyráběného papíru velikosti A4 s různě barevnými puntíky. Hirst jich loni v červenci nabídl do prodeje 10 tisíc, každý za dva tisíce dolarů, což bylo okolo 50 500 korun. Dohromady 5149 lidí se rozhodlo vyměnit tokeny za fyzické umělecké dílo, méně než polovina si ponechala NFT, píše agentura AFP.

"Spousta lidí si myslí, že pálím umělecká díla za miliony dolarů, ale není tomu tak, pálením fyzických verzí dokončuji přeměnu těchto fyzických uměleckých děl v NFT," uvedl Hirst. Desítkám přihlížejících lidí ve své galerii vysvětlil, že práce potřebuje fyzicky spálit, protože je to součástí procesu, jímž prochází. "Tento projekt zkoumá hranice umění a peněz. Ptá se, co se děje, když se z umění stane měna. Není náhoda, že různé vlády světa na bankovky tisknou umělecká díla. Dělají to, aby nás přesvědčily, že jsou ty peníze opravdové. Bez umění je těžké věřit čemukoliv," uvedl již dříve autor.

Hirst první zhruba tisícovku obrazů zlikvidoval v úterý, další lehnou popelem při jiných příležitostech do konce října, kdy skončí i výstava nazvaná Měna.

Hirst byl roku 2020 jmenován nejbohatším britským umělcem s majetkem přesahujícím 315 milionů liber, v přepočtu 9,2 miliardy korun. Sedmapadesátiletý výtvarník patřil do hnutí Young British Artists, které v 90. letech dominovalo britskému uměleckému světu a bylo podporováno reklamním magnátem Charlesem Saatchim.